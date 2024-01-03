10 часов
Индивидуальная
Контрасты Бангкока: авторская экскурсия по храмам и каналам
Погрузитесь в уникальный мир Бангкока: от древних храмов до современных кварталов. Эксклюзивный маршрут для истинных путешественников
6 окт в 09:00
8 окт в 09:00
от $300 за человека
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
«Не ВИНОватая я»: авторская экскурсия на винодельню из Бангкока
Познакомиться с тайским виноделием и попробовать напиток богов по азиатскому рецепту
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
9 окт в 08:00
$180 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Групповая экскурсия по винограднику Gran Monte с дегустацией вин
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии на винодельню GranMonte, где вас ждут дегустация премиальных вин, красивая природа и интересные достопримечательности
Начало: Гостиница клиента
6 окт в 07:00
7 окт в 07:00
15 000฿ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandr3 января 2024Всё прошло хорошо.
- ООлег1 декабря 2023Увидели всё разнообразие Бангкок. Очень интересный маршрут, всё, как мы любим)))
- ООксана28 февраля 2023Отличная экскурсия, увидели Бангкок с менее туристической стороны. Это был второй день пребывания в стране, впечатления незабываемые. Без Дмитрия не
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Авторские»
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