Авторские экскурсии от местных гидов Бангкока

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Бангкоке, цены от $180. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
8 отзывов
10 часов
Индивидуальная
Контрасты Бангкока: авторская экскурсия по храмам и каналам
Погрузитесь в уникальный мир Бангкока: от древних храмов до современных кварталов. Эксклюзивный маршрут для истинных путешественников
6 окт в 09:00
8 окт в 09:00
от $300 за человека
«Не ВИНОватая я»: авторская экскурсия на винодельню из Бангкока
На машине
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
«Не ВИНОватая я»: авторская экскурсия на винодельню из Бангкока
Познакомиться с тайским виноделием и попробовать напиток богов по азиатскому рецепту
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
9 окт в 08:00
$180 за человека
Авторская экскурсия на винодельню «Не ВИНОватая я»
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Групповая экскурсия по винограднику Gran Monte с дегустацией вин
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии на винодельню GranMonte, где вас ждут дегустация премиальных вин, красивая природа и интересные достопримечательности
Начало: Гостиница клиента
6 окт в 07:00
7 окт в 07:00
15 000฿ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandr
    3 января 2024
    Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
    Всё прошло хорошо.
  • О
    Олег
    1 декабря 2023
    Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
    Увидели всё разнообразие Бангкок. Очень интересный маршрут, всё, как мы любим)))
  • О
    Оксана
    28 февраля 2023
    Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
    Отличная экскурсия, увидели Бангкок с менее туристической стороны. Это был второй день пребывания в стране, впечатления незабываемые. Без Дмитрия не
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    посетили бы эти места, это точно). Маршрут отлично продуман, передвигались пешком, на такси, метро и на кораблике. Дмитрий учел все наши пожелания, наш темп передвижения. По наводке Дмитрия я приобрела прекрасную книгу на русском языке "Катя и принц Сиама", которую с огромным интересом прочитала и узнала много нового о Таиланде и взаимоотношениях внутри королевской семьи. Пожалела, что не прислушалась к совету купить сувениры в китайском квартале, т. к. там действительно были самые дешевые товары. Все то же самое на Пхукете было в 2-3 раза дороже)). Экскурсию рекомендую. Вы получите эксклюзив, ориентированный лично на Ваш запрос и Ваши приоритеты.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
  2. «Не ВИНОватая я»: авторская экскурсия на винодельню из Бангкока
  3. Авторская экскурсия на винодельню «Не ВИНОватая я»
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в октябре 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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