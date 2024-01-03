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посетили бы эти места, это точно). Маршрут отлично продуман, передвигались пешком, на такси, метро и на кораблике. Дмитрий учел все наши пожелания, наш темп передвижения. По наводке Дмитрия я приобрела прекрасную книгу на русском языке "Катя и принц Сиама", которую с огромным интересом прочитала и узнала много нового о Таиланде и взаимоотношениях внутри королевской семьи. Пожалела, что не прислушалась к совету купить сувениры в китайском квартале, т. к. там действительно были самые дешевые товары. Все то же самое на Пхукете было в 2-3 раза дороже)). Экскурсию рекомендую. Вы получите эксклюзив, ориентированный лично на Ваш запрос и Ваши приоритеты.