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Путешествие по знаменитым местам города с погружением в атмосферу, историю и религию Южного Востока

Дмитрий
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Дмитрий – представитель гидов
Вы прогуляетесь по крупнейшему Чайнатауну мира, покатаетесь на лодочке по каналам и узнаете, как устроен быт людей, живущих на воде.

Увидите крокодилов, черепах и покормите разноцветных рыбок.

Я расскажу об истории и культуре Таиланда, в священных местах поговорим о традиционных религиях и верованиях — буддизме, даосизме и индуизме, а возле алтаря Нанг Маев (лесных нимф) затронем тему анимизма.

Кроме того, вы проедете на настоящем сом ло — классическом тайском тук-туке — и посетите старинный рынок цветов.
От $300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Продолжительность 10 часов
До 12 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии

Что вас ожидает

Храмы Бангкока
Экскурсия начнется с храма Ват Яннава, водных ворот Бангкока, где раньше находилась речная таможня, а ныне — королевский храм третьего ранга с центральным буддийским телевидением и институтом тайского массажа. Также в программе новый храм Ват Калайянамит, где вы увидите большую статую сидящего Будды. В китайском храме Kuan An Keng Shrine я расскажу о культе богине Гуань Инь и возведении постройки в период царствования Рамы III. Здесь вы оцените старинные деревянные фрески и настенную роспись. А также побываете в Ват Чакравате — храме с крокодилами.  

Контрасты города с воды и буддистский обряд на удачу
На туристическом кораблике по реке Чао Прайя вы доберетесь до колоритного цветочного рынка. Прогуляетесь по торговым рядам и переправитесь на западный берег в Тхонбури. В Ват Прайюне услышите легенды о черепахах и их символике для верующих тайцев. Осмотрите музей буддистских реликвий и сможете поучаствовать в обряде исполнения желаний внутри ступы, где мы подробно остановимся на особенностях традиционных ритуалов. А затем вас будет ждать путешествие на арендованной лодке по каналам Тхонбури, где перед вами раскроются все контрасты Бангкока с гигантскими варанами, плавучими лодками—магазинами, богатыми и бедными домами местных жителей. 

Индийский и китайский кварталы, поездка на тук-туке и закат на горе
Возле моста Рамы I, на территории большого сквера поговорим об основателе королевской династии и его роли в истории Таиланда. В Индийском квартале вы посетите красочные торговые ряды «Little India Bangkok» со сладостями, пряностями и сувенирами. Здесь можно сделать перерыв на обед в колоритном заведении. А затем вы отправитесь в крупнейший Чайнатаун мира, где погрузитесь в буйство сортов чая, специй, соусов и огромного количества рынков. На тук-туке «сом ло» вы приедете в Парк Тюрьмы, где я покажу знаменитую макашницу (тележку с едой) со звездой Мишлен и проведу по улочке мастеров, где изготавливают для монахов котелки для пожертвований и сувениры из дерева. И в завершение вы встретите красивый закат на самой высокой точке Бангкока, в храме Золотой Горы, Ват Сакет.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится как из Паттайи, так и из Бангкока.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
  • Мы встретим вас в отеле и после экскурсии отвезем обратно.
  • В стоимость не включен обед.
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий. Всю сознательную жизнь проработал на телевидении в Москве режиссером, поэтому знаю, как сделать наши экскурсии познавательными и не занудными. В 2013-ом году перебрался жить в Юго-Восточную Азию (Таиланд, Вьетнам, Камбоджа). Полюбил этот регион, традиции и, конечно же, людей. За это время я организовал более двух десятков авторских маршрутов и уникальных экспедиций, сколотил отличную команду единомышленников — гидов и местных партнёров в туристическом бизнесе. Для каждого туриста мы всегда стараемся сделать уникальную программу в зависимости от интересов. Наши необычные экскурсии позволяют погрузиться в настоящую атмосферу Азии, без туристических декораций и аттракционов. С нами вы увидите реальную жизнь глазами местных жителей, научитесь обходить туристические ловушки, не переплачивать и при этом ни в чём себе не отказывать на путешествиях. Желаем вам приятного отдыха!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 декабря 2019
Были в городе всего два дня и большая удача, что мы выбрали именно эту программу для знакомства с Бангкоком! Это уникальная возможность за один день увидеть город со всех сторон, погрузиться в атмосферу и почувствовать ритм города, пройтись не только исхоженными туристическими тропами, но и дотронуться до реальной жизни изнутри. Очень яркие впечатления! Огромное спасибо Дмитрию за индивидуальный подход, насыщенную программу и приятную компанию!
P.S. Идеально совместить дневной Бангкок с прогулкой по ночному Бангкоку от Дмитрия - для полноты впечатлений! Ночью город совсем другой, и Дмитрию отлично удаётся показать настоящий Бангкок!

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