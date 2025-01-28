«Не ВИНОватая я»: авторская экскурсия на винодельню из Бангкока

Отправляйтесь в увлекательное путешествие на винодельню Gran Monte. Дегустация, прогулка по виноградникам и посещение старинного храма ждут вас
Эта экскурсия предлагает незабываемое путешествие на винодельню Gran Monte, где гости узнают о виноградарстве и попробуют лучшие местные вина.

В программе также прогулка по Примо Плаза с альпаками и осликами, а завершится день посещением храма Каенг Хой с уникальной пещерой Нагов. Услуги гида, трансфер и дегустация включены в стоимость. Не упустите шанс провести день, наслаждаясь природой и культурой

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍇 Посещение винодельни Gran Monte
  • 🍷 Дегустация премиальных вин
  • 🐾 Прогулка по Примо Плаза
  • ⛪ Посещение храма Каенг Хой
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
«Не ВИНОватая я»: авторская экскурсия на винодельню из Бангкока
«Не ВИНОватая я»: авторская экскурсия на винодельню из Бангкока
«Не ВИНОватая я»: авторская экскурсия на винодельню из Бангкока
Ближайшие даты:
28
янв29
янв30
янв31
янв2
фев3
фев4
фев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Винодельня Gran Monte
  • Примо Плаза
  • Храм Каенг Хой

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Виноградник Gran.
Monte — семейное поместье, где всегда рады гостям. Вы осмотрите территорию на автомобиле, а гид объяснит методы виноградарства, расскажет о климате, почве и сортах винограда. Также вы увидите современное оборудование, резервуары для брожения, разливочные машины
  • Дегустация премиальных вин.
    • После осмотра виноградников вас ждёт просмотр фильма в магазине Gran
    Monte и дегустация четырёх сортов вин в сопровождении сыра и крекеров
  • Примо Плаза. Это небольшой парк-имитация итальянской провинции с альпаками и осликами, где мы прогуляемся, покормим животных, сделаем красивые фото и насладимся красотой природы
  • Старинный храм Каенг Хой. На обратном пути заедем в храм 1787 года. Внутри, под землёй, находится пещера Нагов с красивой цветной подсветкой. Кто такие Наги? Узнаете на экскурсии!

    • Организационные детали

    • В стоимость включены услуги гида, трансфер, все входные билеты, дегустация вина. Отдельно по желанию оплачивается обед.
    • До 20 лет вино у нас не подаётся, пожалуйста, имейте при себе паспорт или его фото.
    • Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере MG Zs. Есть детское сиденье и бустер (по запросу).
    • Экскурсию можно организовать для 5-10 человек на минивэне Toyota. Стоимость уточняйте в личных сообщениях.
    • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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