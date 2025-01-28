Эта экскурсия предлагает незабываемое путешествие на винодельню Gran Monte, где гости узнают о виноградарстве и попробуют лучшие местные вина.
В программе также прогулка по Примо Плаза с альпаками и осликами, а завершится день посещением храма Каенг Хой с уникальной пещерой Нагов. Услуги гида, трансфер и дегустация включены в стоимость. Не упустите шанс провести день, наслаждаясь природой и культурой
В программе также прогулка по Примо Плаза с альпаками и осликами, а завершится день посещением храма Каенг Хой с уникальной пещерой Нагов. Услуги гида, трансфер и дегустация включены в стоимость. Не упустите шанс провести день, наслаждаясь природой и культурой
5 причин купить эту экскурсию
- 🍇 Посещение винодельни Gran Monte
- 🍷 Дегустация премиальных вин
- 🐾 Прогулка по Примо Плаза
- ⛪ Посещение храма Каенг Хой
- 🚗 Комфортабельный трансфер
Что можно увидеть
- Винодельня Gran Monte
- Примо Плаза
- Храм Каенг Хой
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Виноградник Gran.
Monte — семейное поместье, где всегда рады гостям. Вы осмотрите территорию на автомобиле, а гид объяснит методы виноградарства, расскажет о климате, почве и сортах винограда. Также вы увидите современное оборудование, резервуары для брожения, разливочные машины
Дегустация премиальных вин.
После осмотра виноградников вас ждёт просмотр фильма в магазине Gran
Monte и дегустация четырёх сортов вин в сопровождении сыра и крекеров
Примо Плаза. Это небольшой парк-имитация итальянской провинции с альпаками и осликами, где мы прогуляемся, покормим животных, сделаем красивые фото и насладимся красотой природы Старинный храм Каенг Хой. На обратном пути заедем в храм 1787 года. Внутри, под землёй, находится пещера Нагов с красивой цветной подсветкой. Кто такие Наги? Узнаете на экскурсии!
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида, трансфер, все входные билеты, дегустация вина. Отдельно по желанию оплачивается обед.
- До 20 лет вино у нас не подаётся, пожалуйста, имейте при себе паспорт или его фото.
- Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере MG Zs. Есть детское сиденье и бустер (по запросу).
- Экскурсию можно организовать для 5-10 человек на минивэне Toyota. Стоимость уточняйте в личных сообщениях.
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 1073 туристов
Здравствуйте, мы лицензированая туристическая компания, работающая в Таиланде. Занимаемся экскурсиями и проведением мероприятий. В нашей команде два главных гида — Ольга и Юлия, проживающие в Бангкоке более 10 лет, такжеЗадать вопрос
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