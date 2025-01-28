Эта экскурсия предлагает незабываемое путешествие на винодельню Gran Monte, где гости узнают о виноградарстве и попробуют лучшие местные вина. В программе также прогулка по Примо Плаза с альпаками и осликами, а завершится день посещением храма Каенг Хой с уникальной пещерой Нагов. Услуги гида, трансфер и дегустация включены в стоимость. Не упустите шанс провести день, наслаждаясь природой и культурой

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Бангкоке

Ольга Ваш представитель в Бангкоке

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает Виноградник Gran.

Monte — семейное поместье, где всегда рады гостям. Вы осмотрите территорию на автомобиле, а гид объяснит методы виноградарства, расскажет о климате, почве и сортах винограда. Также вы увидите современное оборудование, резервуары для брожения, разливочные машины Дегустация премиальных вин.

После осмотра виноградников вас ждёт просмотр фильма в магазине Gran