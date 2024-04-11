Аюттая и круиз на лодке вокруг города: из Бангкока в мини-группе
Комфортное и познавательное путешествие в Аюттаю, бывшую столицу Сиама. Посетите храмы и дворцы, а на закате отправьтесь в круиз по трём рекам
Комфортное и неутомительное путешествие в Аюттаю, бывшую столицу Сиама. Вас ждут красивые буддийские храмы и дворцы, которые сохранились с древних времён. На закате вы отправитесь в двухчасовой круиз по трём рекам, наслаждаясь видами города с воды. В стоимость включены транспорт, входные билеты и обед. Экскурсия проходит в автопешеходном формате, а также предусмотрены остановки у древних храмов
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1 отзыв
5 причин купить этот билет на круиз
🚍 Комфортный транспорт
🏯 Посещение древних храмов
🍽️ Включён обед
🛥️ Круиз по трём рекам
📸 Отличные фотомоменты
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Что можно увидеть
Дворец Банг Па-Ин
Пхра-Махатхат
Ват Чайваттханарам
Ват Яй Чай Монгкол
Ват Пханан Чоенг
Пхут-Тхаи-Саван
Описание круиза
08.30:00-09.00 Встреча группы у станции метро Lat Krabang, отправление в Аюттайю 10:00-11:30 Дворец Банг Па-Ин — огромный дворцово-парковый комплекс — летняя королевская резиденция 12:00-14:00 Самые знаменитые храмы Аюттайи: — Пхра-Махатхат — знаменитое на весь мир чудо природы, где голова Будды почти полностью была поглощена стволом фикуса — Ват Чайваттханарам — место съёмок блокбастера Mortal Kombat 14:00-14:45 Обед в традиционном тайском стиле 15:00-15:45 Ват Яй Чай Монгкол — действующий буддийский храм 15 века. Это один из главных и самых красивых храмов Аюттайи. Здесь вы сможете загадать желание у статуи лежащего Будды. Узнаете множество легенд, связанных с этим местом, и посмотрите на легендарную Ступу — символ победы 16:00-18:00 Круиз на лодке вокруг Аюттайи. Мы сделаем две 20-минутные остановки у древних храмов: Ват Пханан Чоенг и Пхут-Тхаи-Саван 19:00-19:30 Окончание экскурсии на окраине Бангкока, откуда вы легко сможете добраться до центра на такси
Организационные детали
Экскурсия проходит в автопешеходном формате
Доплата перед началом программы осуществляется только в тайских батах (по текущему курсу). Оплата в валюте не допускается — в соответствии с местным законодательством
Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, обед
Стоимость такси от центра города до места начала и окончания экскурсии — около 150-200 бат
В парке дворца Банг Па-Ин по желанию можно взять напрокат гольф-кар — 300 бат
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро Lat Krabang
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Бангкоке
Провёл экскурсии для 1628 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алексей
11 апр 2024
Хорошая организация, материалы, вопросов к ребятам по подготовке и проведению, логистике - нет. Местный «экскурсовод» (без него нельзя по местным законам) - ну … мог бы быть более полезным, но впечатления это не испортило. Много успели посмотреть и многим - впечатлиться