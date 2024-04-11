Аюттая и круиз на лодке вокруг города: из Бангкока в мини-группе

Комфортное и познавательное путешествие в Аюттаю, бывшую столицу Сиама. Посетите храмы и дворцы, а на закате отправьтесь в круиз по трём рекам
Комфортное и неутомительное путешествие в Аюттаю, бывшую столицу Сиама. Вас ждут красивые буддийские храмы и дворцы, которые сохранились с древних времён. На закате вы отправитесь в двухчасовой круиз по трём рекам, наслаждаясь видами города с воды. В стоимость включены транспорт, входные билеты и обед. Экскурсия проходит в автопешеходном формате, а также предусмотрены остановки у древних храмов
4
1 отзыв

5 причин купить этот билет на круиз

  • 🚍 Комфортный транспорт
  • 🏯 Посещение древних храмов
  • 🍽️ Включён обед
  • 🛥️ Круиз по трём рекам
  • 📸 Отличные фотомоменты
    • Аюттая и круиз на лодке вокруг города: из Бангкока в мини-группе
    Аюттая и круиз на лодке вокруг города: из Бангкока в мини-группе
    Аюттая и круиз на лодке вокруг города: из Бангкока в мини-группе
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:30

    Что можно увидеть

  • Дворец Банг Па-Ин
  • Пхра-Махатхат
  • Ват Чайваттханарам
  • Ват Яй Чай Монгкол
  • Ват Пханан Чоенг
  • Пхут-Тхаи-Саван

    • Описание круиза

    08.30:00-09.00 Встреча группы у станции метро Lat Krabang, отправление в Аюттайю
    10:00-11:30 Дворец Банг Па-Ин — огромный дворцово-парковый комплекс — летняя королевская резиденция
    12:00-14:00 Самые знаменитые храмы Аюттайи:
    — Пхра-Махатхат — знаменитое на весь мир чудо природы, где голова Будды почти полностью была поглощена стволом фикуса
    — Ват Чайваттханарам — место съёмок блокбастера Mortal Kombat
    14:00-14:45 Обед в традиционном тайском стиле
    15:00-15:45 Ват Яй Чай Монгкол — действующий буддийский храм 15 века. Это один из главных и самых красивых храмов Аюттайи. Здесь вы сможете загадать желание у статуи лежащего Будды. Узнаете множество легенд, связанных с этим местом, и посмотрите на легендарную Ступу — символ победы
    16:00-18:00 Круиз на лодке вокруг Аюттайи. Мы сделаем две 20-минутные остановки у древних храмов: Ват Пханан Чоенг и Пхут-Т­хаи-Са­ван
    19:00-19:30 Окончание экскурсии на окраине Бангкока, откуда вы легко сможете добраться до центра на такси

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит в автопешеходном формате
    • Доплата перед началом программы осуществляется только в тайских батах (по текущему курсу). Оплата в валюте не допускается — в соответствии с местным законодательством
    • Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
    • В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, обед
    • Стоимость такси от центра города до места начала и окончания экскурсии — около 150-200 бат
    • В парке дворца Банг Па-Ин по желанию можно взять напрокат гольф-кар — 300 бат

    во вторник, пятницу и воскресенье в 08:30

    Выбрать дату

    Стоимость круиза

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет$106
    Детский (от 2 до 11 лет)$73
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Возле станции метро Lat Krabang
    Когда и сколько длится?
    Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:30
    Экскурсия длится около 10 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    4
    1
    3
    2
    1
    А
    11 апр 2024
    Хорошая организация, материалы, вопросов к ребятам по подготовке и проведению, логистике - нет. Местный «экскурсовод» (без него нельзя по местным законам) - ну … мог бы быть более полезным, но впечатления это не испортило. Много успели посмотреть и многим - впечатлиться

    Входит в следующие категории Бангкока

    Похожие экскурсии из Бангкока

    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Пешая
    21 отзыв
    7 часов
    Водная прогулка
    Индивидуальная водная прогулка по Бангкоку
    Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
    Начало: В лобби отеля
    Завтра в 08:30
    5 ноя в 08:30
    $347 за всё до 4 чел.
    Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Пешая
    119 отзывов
    5.5 часов
    Индивидуальная
    Другой Бангкок: Путешествие по скрытым жемчужинам города
    Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку, где нетуристические места раскроют город с новой стороны
    Сегодня в 11:30
    Завтра в 11:00
    от $250 за человека
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе
    На машине
    На микроавтобусе
    34 отзыва
    8 часов
    Мини-группа
    до 12 чел.
    Групповая экскурсия по Бангкоку: круиз по Чао Прая, храмы и ICONSIAM
    Погрузитесь в красоту Бангкока с нашей экскурсией. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и незабываемый круиз
    Начало: Около небоскрёба King Power Mahanakhon
    Расписание: ежедневно в 13:00
    Завтра в 13:00
    5 ноя в 13:00
    $113 за человека
    У нас ещё много экскурсий в Бангкоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Бангкоке
    ХорошоТам