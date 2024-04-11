Комфортное и неутомительное путешествие в Аюттаю, бывшую столицу Сиама. Вас ждут красивые буддийские храмы и дворцы, которые сохранились с древних времён. На закате вы отправитесь в двухчасовой круиз по трём рекам, наслаждаясь видами города с воды. В стоимость включены транспорт, входные билеты и обед. Экскурсия проходит в автопешеходном формате, а также предусмотрены остановки у древних храмов

Описание круиза

08.30:00-09.00 Встреча группы у станции метро Lat Krabang, отправление в Аюттайю

10:00-11:30 Дворец Банг Па-Ин — огромный дворцово-парковый комплекс — летняя королевская резиденция

12:00-14:00 Самые знаменитые храмы Аюттайи:

— Пхра-Махатхат — знаменитое на весь мир чудо природы, где голова Будды почти полностью была поглощена стволом фикуса

— Ват Чайваттханарам — место съёмок блокбастера Mortal Kombat

14:00-14:45 Обед в традиционном тайском стиле

15:00-15:45 Ват Яй Чай Монгкол — действующий буддийский храм 15 века. Это один из главных и самых красивых храмов Аюттайи. Здесь вы сможете загадать желание у статуи лежащего Будды. Узнаете множество легенд, связанных с этим местом, и посмотрите на легендарную Ступу — символ победы

16:00-18:00 Круиз на лодке вокруг Аюттайи. Мы сделаем две 20-минутные остановки у древних храмов: Ват Пханан Чоенг и Пхут-Т­хаи-Са­ван

19:00-19:30 Окончание экскурсии на окраине Бангкока, откуда вы легко сможете добраться до центра на такси

Организационные детали