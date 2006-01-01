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Бангкок глазами тайцев (экскурсия на общественном транспорте)

Gid_Vezde
Gid_Vezde – Гид из Бангкока
В Бангкоке сложно передвигаться на одном лишь такси 🚕.

Общественный транспорт здесь играет роль туристической достопримечательности 🏛️.

Вместе мы прокатимся на сверхскоростном надземном метро 🚇, проплывем по историческим каналам города на пассажирской лодке ⚓ и обязательно прокатимся на одном из символов Бангкока — трехколесной повозке тук-туке.

И, конечно же, на каждой остановке вас будет ждать экскурсия ⛳ по храму или музею.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $237 за экскурсию

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Бангкок глазами тайцев (экскурсия на общественном транспорте)
Бангкок глазами тайцев (экскурсия на общественном транспорте)

Что вы увидите

  • Надземном метро Skytrain
  • Лодочная прогулка по каналу Бангкока
  • Остров Ратанокасин
  • Музей Рамы 7
  • Ват Арун
  • Ват Сакет
  • Храм Лоха Прасат
Во время этой экскурсии 🧭 Вас ожидает увлекательное и незабываемое путешествие, во время которого Вы заглянете в самые нтересные места города ангелов — Бангкока. Вы прокатитесь на знаменитом надземном метро 🚇 Skytrain, линия которого проходит на высоте шестиэтажного дома, проплывёте на лодке ⚓ по живописному историческому каналу и узнаете, почему Бангкок называют Венецией Востока. Вы проедете по острову Ратанокасин на настоящем азиатском тук-туке и посетите музей 🖼 Рамы 7 — последнего абсолютного монарха Королевства Таиланд.
Вам предстоят интереснейшие посещения таких известных храмов, как Ват Арун, Ват Сакет и Храм Лоха Прасат.
Храм Ват Арун — поистине эпохальное сооружение, выполненное в кхмерском стиле. Храм был воздвигнут еще во времена тайско-бирманских войн и до наступления эры небоскребов являлся самой высокой точкой в Бангкоке.
Ват Сакет — один из древнейших Храмов столицы ⭐️ Таиланда построенный на искусственном рукотворном холме. С обзорной площадки открывается потрясающая панорама исторической части Бангкока.
Храм Лоха Прасат, построенный королем Рамой 3 — один из самых необычных и не типичных тайских религиозных строений. Это единственное металлическое храмовое здание Бангкока. Местные жители называют его Железный Дворец.
Слышали ли Вы когда-нибудь о Храме в форме корабля? Во время экскурсии у Вас будет возможность посетить этот уникальный объект.
Будьте уверены, что Вы получите незабываемые впечатления от этой увлекательной прогулки и обязательно захотите вернуться.
Что входит
  • Перемещение по городу
  • Входные билеты
  • Русскоязычный гид
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 По договоренности
Бангкок глазами тайцев (экскурсия на общественном транспорте)
Бангкок глазами тайцев (экскурсия на общественном транспорте)
Бангкок глазами тайцев (экскурсия на общественном транспорте)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Gid_Vezde
Gid_Vezde
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