Во время этой экскурсии 🧭 Вас ожидает увлекательное и незабываемое путешествие, во время которого Вы заглянете в самые нтересные места города ангелов — Бангкока. Вы прокатитесь на знаменитом надземном метро 🚇 Skytrain, линия которого проходит на высоте шестиэтажного дома, проплывёте на лодке ⚓ по живописному историческому каналу и узнаете, почему Бангкок называют Венецией Востока. Вы проедете по острову Ратанокасин на настоящем азиатском тук-туке и посетите музей 🖼 Рамы 7 — последнего абсолютного монарха Королевства Таиланд.

Вам предстоят интереснейшие посещения таких известных храмов, как Ват Арун, Ват Сакет и Храм Лоха Прасат.

Храм Ват Арун — поистине эпохальное сооружение, выполненное в кхмерском стиле. Храм был воздвигнут еще во времена тайско-бирманских войн и до наступления эры небоскребов являлся самой высокой точкой в Бангкоке.

Ват Сакет — один из древнейших Храмов столицы ⭐️ Таиланда построенный на искусственном рукотворном холме. С обзорной площадки открывается потрясающая панорама исторической части Бангкока.

Храм Лоха Прасат, построенный королем Рамой 3 — один из самых необычных и не типичных тайских религиозных строений. Это единственное металлическое храмовое здание Бангкока. Местные жители называют его Железный Дворец.

Слышали ли Вы когда-нибудь о Храме в форме корабля? Во время экскурсии у Вас будет возможность посетить этот уникальный объект.

Будьте уверены, что Вы получите незабываемые впечатления от этой увлекательной прогулки и обязательно захотите вернуться.