Экскурсии по рекам в Бангкоке 2024

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Бангкоке, цены от $128. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
17 отзывов
7 часов
Водная прогулка
Бангкок: Королевский дворец, храмы и река Чаупхрая - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
«Мы прокатимся по реке на тайской лодке, и я расскажу, как зародился Бангкок, почему именно в этом месте и насколько он изменился с тех пор»
Завтра в 08:30
7 сен в 08:30
$308 за всё до 4 чел.
Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
На автобусе
13 часов
Водная прогулка
Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian Interchange
«Прогулка по реке на плоту и сплав»
Расписание: ежедневно в 06:30
7 сен в 06:30
8 сен в 06:30
$128 за человека
Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Пешая
5 часов
Водная прогулка
Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Узнайте историю Бангкока, посетив Королевский дворец и храмы. Профессиональный гид и фотограф сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: Отель клиента
«Мы прокатимся по реке на тайской лодке, и я расскажу, как зародился Бангкок, почему именно в этом месте и насколько он изменился с тех пор»
Расписание: Время экскурсии может быть сдвинута на час вперед или назад
Завтра в 10:00
7 сен в 10:00
10 900฿ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    2 августа 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    В июле 2024 г. состоялась наша экскурсия- прогулка с Ольгой по Бангкоку. Наша группа из 13 человек, 5 из которых
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    подростки в восторге. Ольга замечательный организатор- услышит запрос клиента, пунктуальная, внимательная. Стандартную программу переработала под наши пожелания- по времени-все отлично рассчитано, все переходы и перемещения удобные. Интересный и познавательный рассказ, как с углубление в историю, так и о современной жизни. Даже наши подростки слушали внимательно. Отдельно хочется отметить нашего русскоговорящего гида по Королевскому дворцу-Мими. Она супер) Мы благодарны Ольге за рекомендации по поводу прогулке на лодке- действительно очень здорово. Еще раз спасибо.

  • Н
    Наталья
    28 июля 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Вторая экскурсия с Ольгой и тоже отличнейшая)) Бангкок - город контрастов! Вот ты лопаешься от восторга, шагая с милейшей хохотушкой
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    Мими по Королевскому дворцу, а потом уже плывешь на лодочке мимо тайских лачуг. Тебе обещают увидеть варанов и ты представляешь малыша сантиметров 10))) а проплывает «крокодил»: не варан, а варанище! Побывали в храме черепах, очистили карму, покормив их)) Никогда не думала, что раздавать им фруктовые лакомства - такое увлекательное занятие! Интересные, не избитые локации, где нет толп туристов - но где ты глубоко проникаешься самобытностью страны. Много узнали, вкусно поели, Оля легко подстроится под любой запрос, пофоткает))) Спасибо 🫶🏻👍🏻

    Вторая экскурсия с Ольгой и тоже отличнейшая)) Бангкок - город контрастов! Вот ты лопаешься от восторгаВторая экскурсия с Ольгой и тоже отличнейшая)) Бангкок - город контрастов! Вот ты лопаешься от восторгаВторая экскурсия с Ольгой и тоже отличнейшая)) Бангкок - город контрастов! Вот ты лопаешься от восторгаВторая экскурсия с Ольгой и тоже отличнейшая)) Бангкок - город контрастов! Вот ты лопаешься от восторгаВторая экскурсия с Ольгой и тоже отличнейшая)) Бангкок - город контрастов! Вот ты лопаешься от восторгаВторая экскурсия с Ольгой и тоже отличнейшая)) Бангкок - город контрастов! Вот ты лопаешься от восторгаВторая экскурсия с Ольгой и тоже отличнейшая)) Бангкок - город контрастов! Вот ты лопаешься от восторгаВторая экскурсия с Ольгой и тоже отличнейшая)) Бангкок - город контрастов! Вот ты лопаешься от восторга
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Отличная экскурсия, спасибо большое Ольге, очень интересные места, особенно в восторге от черепашек, рынок цветов тоже поразил. Усы экскурсия составлена отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
  2. Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
  3. Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
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  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в сентябре 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 128 до 10 900. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Цены 2024. Лучший способ узнать Бангкок – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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