5 часов

Водная прогулка

Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы Узнайте историю Бангкока, посетив Королевский дворец и храмы. Профессиональный гид и фотограф сделают ваше путешествие незабываемым Начало: Отель клиента «Мы прокатимся по реке на тайской лодке, и я расскажу, как зародился Бангкок, почему именно в этом месте и насколько он изменился с тех пор»

Расписание: Время экскурсии может быть сдвинута на час вперед или назад