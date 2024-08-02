7 часов
Водная прогулка
Бангкок: Королевский дворец, храмы и река Чаупхрая - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
«Мы прокатимся по реке на тайской лодке, и я расскажу, как зародился Бангкок, почему именно в этом месте и насколько он изменился с тех пор»
Завтра в 08:30
7 сен в 08:30
$308 за всё до 4 чел.
13 часов
Водная прогулка
Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian Interchange
«Прогулка по реке на плоту и сплав»
Расписание: ежедневно в 06:30
7 сен в 06:30
8 сен в 06:30
$128 за человека
5 часов
Водная прогулка
Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Узнайте историю Бангкока, посетив Королевский дворец и храмы. Профессиональный гид и фотограф сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: Отель клиента
«Мы прокатимся по реке на тайской лодке, и я расскажу, как зародился Бангкок, почему именно в этом месте и насколько он изменился с тех пор»
Расписание: Время экскурсии может быть сдвинута на час вперед или назад
Завтра в 10:00
7 сен в 10:00
10 900฿ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна2 августа 2024В июле 2024 г. состоялась наша экскурсия- прогулка с Ольгой по Бангкоку. Наша группа из 13 человек, 5 из которых
- ННаталья28 июля 2024Вторая экскурсия с Ольгой и тоже отличнейшая)) Бангкок - город контрастов! Вот ты лопаешься от восторга, шагая с милейшей хохотушкой
- ММария31 мая 2024Отличная экскурсия, спасибо большое Ольге, очень интересные места, особенно в восторге от черепашек, рынок цветов тоже поразил. Усы экскурсия составлена отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «По рекам и каналам»
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Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в сентябре 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 128 до 10 900. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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