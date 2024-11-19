5.5 часов
Индивидуальная
Ночной Бангкок
Познакомиться со знаменитой ночной жизнью тайской столицы и раскрыть ее секреты
Начало: В вашем отеле
6 дек в 18:30
8 дек в 18:30
от $220 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночная жизнь Бангкока (18+)
Погрузиться в злачную жизнь города и раскрыть её секреты в душевной весёлой компании
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 19:00
26 ноя в 18:00
$257 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
Бойцовский клуб: мужское приключение в Бангкоке
Погрузитесь в мир адреналина и стиля в мужской компании! Стрельба, тайский бокс и ночная жизнь Бангкока ждут вас
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Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон19 ноября 2024🌟🌟🌟🌟🌟 🔥🔥🔥🔥🔥 🤗🤗🤗🤗🤗
- ННаталья22 августа 2024Елена прекрасно продумала маршрут, показала самые горячие точки ночного Бангкока, была прекрасным собеседником и гидом! Рекомендую!
- ААлена31 июля 2024Все прошло на одном дыхании! Спасибо, Елене, за прекрасно организованную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Улица Сой Ковбой»
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