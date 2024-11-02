скидка
5%
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чок ди! Весёлый трип по барам и ночным клубам
Когда солнце садится, Бангкок оживает. Откройте для себя самые интересные бары и клубы города, наслаждаясь напитками и атмосферой. (between 130-160 symbols)
«Я покажу самые интересные заведения и бары, где играют музыканты, где весело, где танцуют все — вне зависимости от возраста»
Сегодня в 19:00
25 ноя в 19:00
257$245 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
Ночная экскурсия по Бангкоку на тук-туке: личный гид
Погрузитесь в атмосферу ночного Бангкока на тук-туке. Увидите знаменитые достопримечательности, попробуете тайскую кухню и узнаете о культуре и быте тайцев
«Мы посетим самую шумную улицу Каосан Роад, попробуем блюда знаменитой тайской кухни в уличных «макашницах» и пропустим по кружке пива в одном из многочисленных баров»
26 ноя в 18:00
27 ноя в 18:00
от $250 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночная жизнь Бангкока (18+)
Погрузиться в злачную жизнь города и раскрыть её секреты в душевной весёлой компании
Начало: В вашем отеле
«Я покажу вам интересные заведения с трансвеститами и бары, где наливают крепкие напитки прямо в вёдра»
Сегодня в 19:00
26 ноя в 18:00
$257 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения2 ноября 2024Просто супер!!!! Нам с девочками очень понравилось. Юля знает обо всем. Красотка и отличная компания. Целую и бронируем дневной тур по храмам в Бангкоке. Спасибо за все твои рекомендации и за бронирование трансфера в аэропорт. Все круто!!!
- ГГалина2 ноября 2024Спасибо Юля за наше интересное путешествие. Спасибо за твои рекомендации по шоппингу и сделай шоппинг тур 😁 Супер время, супер экскурсия и Бангкок великолепен!!! Рекомендую ВСЕМ. Мы обязательно вернемся.
- ЕЕлена2 ноября 2024Спасибо за трип. Все супер! 😻😻
- ЕЕлена18 апреля 2024Отличная экскурсия! Дмитрий увлекательно рассказывает и адаптирует материал. За один вечер можно увидеть множество мест, многие из них скрыты от глаз туристов и дополняют колорит. Если хотите познакомиться с ночным Бангкоком самым приятным способом - эта экскурсия ваш выбор!
- ООльга26 февраля 2024Экскурсия понравилась . Отдельное спасибо Гале🌞
- ЕЕкатерина7 января 2024Отличная экскурсия! Отличный гид!
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Бары и ночная жизнь»
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