Е Евгения Чок ди! Весёлый трип по барам и ночным клубам Просто супер!!!! Нам с девочками очень понравилось. Юля знает обо всем. Красотка и отличная компания. Целую и бронируем дневной тур по храмам в Бангкоке. Спасибо за все твои рекомендации и за бронирование трансфера в аэропорт. Все круто!!!

Г Галина Чок ди! Весёлый трип по барам и ночным клубам Спасибо Юля за наше интересное путешествие. Спасибо за твои рекомендации по шоппингу и сделай шоппинг тур 😁 Супер время, супер экскурсия и Бангкок великолепен!!! Рекомендую ВСЕМ. Мы обязательно вернемся.

Е Елена Чок ди! Весёлый трип по барам и ночным клубам Спасибо за трип. Все супер! 😻😻

Е Елена Вечерний Бангкок на тук-туке Отличная экскурсия! Дмитрий увлекательно рассказывает и адаптирует материал. За один вечер можно увидеть множество мест, многие из них скрыты от глаз туристов и дополняют колорит. Если хотите познакомиться с ночным Бангкоком самым приятным способом - эта экскурсия ваш выбор!

О Ольга Вечерний Бангкок на тук-туке Экскурсия понравилась . Отдельное спасибо Гале🌞