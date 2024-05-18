Улица Каосан Роад – экскурсии в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Улица Каосан Роад» в Бангкоке, цены от $190. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночной Бангкок
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Ночной Бангкок
Познакомиться со знаменитой ночной жизнью тайской столицы и раскрыть ее секреты
Начало: В вашем отеле
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
от $220 за всё до 3 чел.
Вечерний Бангкок на тук-туке
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Ночная экскурсия по Бангкоку на тук-туке: личный гид
Погрузитесь в атмосферу ночного Бангкока на тук-туке. Увидите знаменитые достопримечательности, попробуете тайскую кухню и узнаете о культуре и быте тайцев
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от $250 за всё до 3 чел.
Вечерний Бангкок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Вечерний Бангкок: храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Вечерний Бангкок - идеальное время для знакомства с городом. Погрузитесь в атмосферу, посетив храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
$190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Ночной Бангкок
    Бангкок с необычного ракурса. Проехали с гидом по трём локациям ночного города. Гид упомянул о том, что программа несколько отличается от
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    опубликованной на сайте (потому как, кое какие места недоступны или закрыты). Кроме стоимости экскурсии, надо оплатить 1500 батт на разные платные проезды, парковки и тд. В период поездки, мы ни разу не вносили плату за проезд по платной трассе.

  • Д
    Денис
    5 мая 2024
    Ночной Бангкок
    Елена! Огромное вам спасибо за такой многоликий ночной Бангкок🙏🔥мы в полном восторге от экскурсии и времени проведенного вместе!! обязательно вернемся👋
  • Е
    Елена
    18 апреля 2024
    Вечерний Бангкок на тук-туке
    Отличная экскурсия! Дмитрий увлекательно рассказывает и адаптирует материал. За один вечер можно увидеть множество мест, многие из них скрыты от глаз туристов и дополняют колорит. Если хотите познакомиться с ночным Бангкоком самым приятным способом - эта экскурсия ваш выбор!
  • A
    Aleksandr
    15 марта 2024
    Ночной Бангкок
    Елена провела нас по разнообразным местам ночного города, показала как что и где происходит а так же много рассказала о самом городе, об истории и культуре. Нам очень понравилась экскурсия!
  • О
    Ольга
    26 февраля 2024
    Вечерний Бангкок на тук-туке
    Экскурсия понравилась . Отдельное спасибо Гале🌞
    Экскурсия понравилась
  • Е
    Екатерина
    7 января 2024
    Вечерний Бангкок на тук-туке
    Отличная экскурсия! Отличный гид!

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Улица Каосан Роад»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  5. Аюттайя
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  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Улица Каосан Роад" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 250. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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