1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Ночной Бангкок
Познакомиться со знаменитой ночной жизнью тайской столицы и раскрыть ее секреты
Начало: В вашем отеле
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
от $220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ночная экскурсия по Бангкоку на тук-туке: личный гид
Погрузитесь в атмосферу ночного Бангкока на тук-туке. Увидите знаменитые достопримечательности, попробуете тайскую кухню и узнаете о культуре и быте тайцев
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от $250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Вечерний Бангкок: храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Вечерний Бангкок - идеальное время для знакомства с городом. Погрузитесь в атмосферу, посетив храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
$190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина18 мая 2024Бангкок с необычного ракурса. Проехали с гидом по трём локациям ночного города. Гид упомянул о том, что программа несколько отличается от
- ДДенис5 мая 2024Елена! Огромное вам спасибо за такой многоликий ночной Бангкок🙏🔥мы в полном восторге от экскурсии и времени проведенного вместе!! обязательно вернемся👋
- ЕЕлена18 апреля 2024Отличная экскурсия! Дмитрий увлекательно рассказывает и адаптирует материал. За один вечер можно увидеть множество мест, многие из них скрыты от глаз туристов и дополняют колорит. Если хотите познакомиться с ночным Бангкоком самым приятным способом - эта экскурсия ваш выбор!
- AAleksandr15 марта 2024Елена провела нас по разнообразным местам ночного города, показала как что и где происходит а так же много рассказала о самом городе, об истории и культуре. Нам очень понравилась экскурсия!
- ООльга26 февраля 2024Экскурсия понравилась . Отдельное спасибо Гале🌞
- ЕЕкатерина7 января 2024Отличная экскурсия! Отличный гид!
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Улица Каосан Роад»
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