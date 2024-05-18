И Ирина Ночной Бангкок читать дальше опубликованной на сайте (потому как, кое какие места недоступны или закрыты). Кроме стоимости экскурсии, надо оплатить 1500 батт на разные платные проезды, парковки и тд. В период поездки, мы ни разу не вносили плату за проезд по платной трассе. Бангкок с необычного ракурса. Проехали с гидом по трём локациям ночного города. Гид упомянул о том, что программа несколько отличается от

Д Денис Ночной Бангкок Елена! Огромное вам спасибо за такой многоликий ночной Бангкок🙏🔥мы в полном восторге от экскурсии и времени проведенного вместе!! обязательно вернемся👋

Е Елена Вечерний Бангкок на тук-туке Отличная экскурсия! Дмитрий увлекательно рассказывает и адаптирует материал. За один вечер можно увидеть множество мест, многие из них скрыты от глаз туристов и дополняют колорит. Если хотите познакомиться с ночным Бангкоком самым приятным способом - эта экскурсия ваш выбор!

A Aleksandr Ночной Бангкок Елена провела нас по разнообразным местам ночного города, показала как что и где происходит а так же много рассказала о самом городе, об истории и культуре. Нам очень понравилась экскурсия!

О Ольга Вечерний Бангкок на тук-туке Экскурсия понравилась . Отдельное спасибо Гале🌞