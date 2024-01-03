Лучшие места провинции Чонбури из Бангкока

Индивидуальная экскурсия в Бангкоке
В фантастической провинции Чонбури пока нет толп туристов, и за один день мы осмотрим ее главные достопримечательности.

Мы пройдем по стеклянному Небесному мосту, увидим местный Гранд Каньон, узнаем темные стороны буддизма и посетим парк, в котором животные обитают в естественных для них условиях.
Лучшие места провинции Чонбури из Бангкока
Лучшие места провинции Чонбури из Бангкока
Лучшие места провинции Чонбури из Бангкока
Лучшие места провинции Чонбури из Бангкока
Лучшие места провинции Чонбури из Бангкока
Лучшие места провинции Чонбури из Бангкока
Лучшие места провинции Чонбури из Бангкока
Лучшие места провинции Чонбури из Бангкока
Лучшие места провинции Чонбури из Бангкока
Лучшие места провинции Чонбури из Бангкока
Лучшие места провинции Чонбури из Бангкока
Лучшие места провинции Чонбури из Бангкока
Ближайшие даты:
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Небесный мост
  • Ананасовая ферма
  • Гранд Каньон
  • Храм Красного дракона
  • Устричная ферма
  • Сад адских мук Ван Саен Сук и Чеди Ват Саен Сук
  • Открытый парк Кхао Кхео

Описание

Что вас ждет

Представляем одну из самых популярных, а также самых многогранных и разнообразных программ, которые проводятся из Бангкока. По сути, она является обзорной экскурсией по провинции Чонбури, не содержит длительных переездов, и поэтому отлично подходит для всей семьи. Она всегда нравится взрослым, и оставляет в восторге детей. Вы увидите все самые интересные достопримечательности провинции Чонбури — пройдете по стеклянному мосту, заглянете на ананасовую и устричные фермы, побываете в Саду адских мук, а также парке Кхао Кхео, в котором животные обитают в естественных условиях.

Важно знать:

При посещении храма у вас должны быть прикрыты плечи и колени. Если одежда не отвечает этим требованиям, при входе нужно будет заплатить за прокат брюк или платков.

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Трансфер на комфортабельном минивэне
  • Все входные билеты
  • Просмотр всех шоу
  • Обед и дегустации
Что не входит
  • Корм для животных
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Накануне выезда с вами свяжется гид с 21:00 до 22:00 и укажет точное время трансфера из отеля. Пожалуйста, будьте на связи в это время
  • При посещении храма у вас должны быть прикрыты плечи и колени. Если одежда не отвечает этим требованиям, при входе нужно будет заплатить за прокат брюк или платков
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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