Тайны Бангкока: нетуристические места в центре города

Пешая экскурсия по загадочным и интересным местам в центре Бангкока. Рынок амулетов предложит вам обереги на любой вкус, от благополучия до удачи.
Прогулка вдоль стен Большого дворца позволит насладиться роскошной архитектурой и узнать о династии Чакри.
Завершим экскурсию на самом большом цветочном рынке Таиланда, где вас ждут удивительные цветочные композиции. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя настоящие тайны Бангкока
Прогулка вдоль стен Большого дворца позволит насладиться роскошной архитектурой и узнать о династии Чакри.
Завершим экскурсию на самом большом цветочном рынке Таиланда, где вас ждут удивительные цветочные композиции. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя настоящие тайны Бангкока
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🌺 Уникальные нетуристические места
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🛍️ Рынок амулетов
- 💐 Цветочный рынок
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Рынок амулетов
- Большой дворец
- Цветочный рынок
Описание экскурсии
Рынок амулетов: мы побываем в малоизвестном, но очень интересном месте столицы. Сюда приезжают тайцы, чтобы купить себе оберег. Здесь их тысячи — каждый отвечает за отдельный аспект жизни: благополучие, удачу и даже безаварийную езду.
Прогуляемся вдоль стен Большого дворца — резиденции тайской королевской семьи. Осмотрим его роскошную архитектуру и поговорим о событиях из прошлого, о династии Чакри, которая была включена в Книгу рекордов Гиннеса и до сих остаётся у власти.
Самый большой цветочный рынок в Таиланде: поразглядываем удивительные цветочные композиции и букеты, которые были собраны на похороны, подношения, празднества и церемонии.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центральной части города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Бангкоке
Провёл экскурсии для 176 туристов
Меня зовут Денис. С 2018 года я занимаюсь сопровождением путешественников, а также провожу туры и экскурсии. Таиланд — это замечательная страна, с которой я познакомил уже больше сотни путешественников! В своём ремесле предпочитаю индивидуальный и нестандартный подход к людям и делу.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Бангкока
3.5 часа
Индивидуальная
Бангкок: гастрономическое путешествие с звёздами Мишлен
Погрузитесь в вечерний Бангкок на тук-туке, наслаждаясь стритфудом с отметками Мишлен. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от $300 за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Бангкок: храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Вечерний Бангкок - идеальное время для знакомства с городом. Погрузитесь в атмосферу, посетив храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Начало: У вашего отеля
30 июл в 18:00
3 авг в 16:00
$218 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по контрастам Бангкока на авто
Познакомьтесь с Бангкоком: от королевских дворцов до современных небоскрёбов, от буддийских храмов до тайских гетто. Всё это в одной экскурсии
30 июл в 09:00
31 июл в 09:00
$334 за всё до 4 чел.