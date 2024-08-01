Тайны Бангкока: нетуристические места в центре города

Пешая экскурсия по загадочным и интересным местам в центре Бангкока. Рынок амулетов предложит вам обереги на любой вкус, от благополучия до удачи. Прогулка вдоль стен Большого дворца позволит насладиться роскошной архитектурой и узнать о династии Чакри. Завершим экскурсию на самом большом цветочном рынке Таиланда, где вас ждут удивительные цветочные композиции. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя настоящие тайны Бангкока

Описание экскурсии

Рынок амулетов: мы побываем в малоизвестном, но очень интересном месте столицы. Сюда приезжают тайцы, чтобы купить себе оберег. Здесь их тысячи — каждый отвечает за отдельный аспект жизни: благополучие, удачу и даже безаварийную езду.

Прогуляемся вдоль стен Большого дворца — резиденции тайской королевской семьи. Осмотрим его роскошную архитектуру и поговорим о событиях из прошлого, о династии Чакри, которая была включена в Книгу рекордов Гиннеса и до сих остаётся у власти.

Самый большой цветочный рынок в Таиланде: поразглядываем удивительные цветочные композиции и букеты, которые были собраны на похороны, подношения, празднества и церемонии.