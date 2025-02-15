Контрасты Бангкока на авто - это возможность увидеть удивительное сочетание древности и современности. Здесь старинные дворцы соседствуют с современными небоскрёбами, а в храмах живут черепахи и крокодилы. Прогулка на тайской лодке и посещение Большого Королевского дворца с храмом Изумрудного Будды произведут неизгладимое впечатление. Важные детали: соблюдайте дресс-код в храмах и дворце. Экскурсию можно провести для небольшой группы, уточните детали заранее

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Описание экскурсии

Уникальная экскурсия по Бангкоку

Откройте для себя удивительный Бангкок за один день! Мы предлагаем вам уникальную экскурсию, которая охватывает как исторические храмы Старого города, так и современные кварталы. Это идеальный вариант для тех, кто предпочитает комфорт и не хочет много ходить под палящим солнцем.

Что вас ждет на экскурсии?

Узнаете захватывающую историю столицы и её королей.

Посетите Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды — первое резиденция династии Рама, занесённая в книгу рекордов Гиннесса.

Погрузитесь в атмосферу уникальных храмов и их необычных историй.

Обсудите Буддизм и современные события в стране, которые удивляют и вдохновляют.

Профессиональные гиды

Экскурсию проведу я или мой опытный коллега. Во время посещения дворца вас будет сопровождать русскоговорящий тайский гид, который поможет вам лучше понять культуру и традиции страны.

Важно знать

Обратите внимание на строгий дресс-код, действующий во дворце и храмах:

Плечи и колени должны быть прикрыты (не платком).

Мужчинам необходимо надеть брюки.

Женщинам рекомендуется юбка ниже колен или длинные брюки.

Групповая экскурсия

Экскурсию можно организовать для групп от 5 до 10 человек на минивэне. Для получения информации о стоимости и других деталях, пожалуйста, обращайтесь в личные сообщения.

Не упустите возможность узнать больше о Бангкоке и его культуре в компании единомышленников!