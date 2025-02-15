Контрасты Бангкока на авто

Погрузитесь в мир контрастов Бангкока, путешествуя на авто. Узнайте историю города, посетите дворцы и храмы, насладитесь комфортом и уникальными видами
Контрасты Бангкока на авто - это возможность увидеть удивительное сочетание древности и современности.

Здесь старинные дворцы соседствуют с современными небоскрёбами, а в храмах живут черепахи и крокодилы.

Прогулка на тайской лодке и посещение Большого Королевского дворца с храмом Изумрудного Будды произведут неизгладимое впечатление. Важные детали: соблюдайте дресс-код в храмах и дворце. Экскурсию можно провести для небольшой группы, уточните детали заранее
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
  • 🏰 Посещение исторических дворцов
  • ⛩ Уникальные храмы с черепахами и крокодилами
  • 🛶 Прогулка на тайской лодке
  • 🗣 Русскоговорящий гид
  • 👗 Строгий дресс-код для посещения храмов
Контрасты Бангкока на авто
Контрасты Бангкока на авто
Контрасты Бангкока на авто
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Большой Королевский дворец
  • Храм Изумрудного Будды

Описание экскурсии

Уникальная экскурсия по Бангкоку

Откройте для себя удивительный Бангкок за один день! Мы предлагаем вам уникальную экскурсию, которая охватывает как исторические храмы Старого города, так и современные кварталы. Это идеальный вариант для тех, кто предпочитает комфорт и не хочет много ходить под палящим солнцем.

Что вас ждет на экскурсии?

  • Узнаете захватывающую историю столицы и её королей.
  • Посетите Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды — первое резиденция династии Рама, занесённая в книгу рекордов Гиннесса.
  • Погрузитесь в атмосферу уникальных храмов и их необычных историй.
  • Обсудите Буддизм и современные события в стране, которые удивляют и вдохновляют.

Профессиональные гиды

Экскурсию проведу я или мой опытный коллега. Во время посещения дворца вас будет сопровождать русскоговорящий тайский гид, который поможет вам лучше понять культуру и традиции страны.

Важно знать

Обратите внимание на строгий дресс-код, действующий во дворце и храмах:

  • Плечи и колени должны быть прикрыты (не платком).
  • Мужчинам необходимо надеть брюки.
  • Женщинам рекомендуется юбка ниже колен или длинные брюки.

Групповая экскурсия

Экскурсию можно организовать для групп от 5 до 10 человек на минивэне. Для получения информации о стоимости и других деталях, пожалуйста, обращайтесь в личные сообщения.

Не упустите возможность узнать больше о Бангкоке и его культуре в компании единомышленников!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ Дворцы и храмы Старого города
  • Вы посетите Большой Королевский дворец - бывшую резиденцию представителей династии Рама. Полюбуетесь буддийскими святынями, роскошными пагодами и королевской библиотекой. А также осмотрите знаменитый храм Изумрудного Будды и узнаете, кто имеет право входить в него через парадные двери. Кроме того, я покажу вам расположенный внутри ступы храм Черепах. И храм, где живут крокодилы, за которыми ухаживают монахи
  • ‭ Прогулка на лодке по каналам и тайское гетто
  • Вас ждёт часовая индивидуальная прогулка на аутентичной тайской «длиннохвостой» лодке. Вы увидите с воды тайское гетто - самый бедный района города Тхонбури. Понаблюдаете за местной традиционной жизнью и раскроете Бангкок с новой стороны. Я расскажу, как в одном городе уживаются разные социальные классы
  • ‭ Современный мегаполис
  • Вы оцените Маханакхон - самое высокое здание Таиланда с огромным прозрачным полом. По желанию подниметесь на его башню и полюбуетесь великолепным видом на Бангкок. Затем прогуляетесь по тайскому Уолл-стрит: увидите небоскрёбы, кофейни с необычным дизайном, наземное метро и неожиданный для этого современного квартала особняк 19 века
Что включено
  • Услуги гида
  • Платные дороги
  • Транспортные расходы
  • Парковки
Что не входит в цену
  • Обед
  • Входной билет во дворец 500 бат с чел, и тайского гида тоже 500 бат
  • Прогулочная лодка 2000 бат за всех
  • Вход на смотровую площадку Маханакон 1000-1300, дети до 12 лет (включительно) 500 бат, пенсионеры 500 бат
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель клиента
Завершение: Последняя точка маршрута
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
O
15 фев 2025
Очень понравилось! Ольга рассказала много интересных и забавных фактов об истории и культуре Бангкока, но не сухо и энциклопедично, а легко и с юмором.
Особенно понравился храм с черепашками — тихое и спокойное место без толпы туристов, с тенью. Отличное место, чтобы сделать передышку, особенно для нас, не привыкших к жаре.
Прекрасный вариант для знакомства с городом!
С
9 янв 2025
По заказу все четко, так как договаривались, все вовремя. По экскурсии - мы остались оооооочень довольны. Нас сопровождала Ольга, которая создала очень приятную атмосферу и на 100 % услышала наш
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запрос, информацию давала очень интересную, легко, но так, что дети даже запомнили много исторических фактов и с восторгом делились на следующий день новыми знаниями. Поездка была составлена таким образом, что мы миновали толпы туристов, ощущение было такое, что город ждет только нас))) бесконечно благодарны, однозначно рекомендуем к сотрудничеству

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