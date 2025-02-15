Здесь старинные дворцы соседствуют с современными небоскрёбами, а в храмах живут черепахи и крокодилы.
Прогулка на тайской лодке и посещение Большого Королевского дворца с храмом Изумрудного Будды произведут неизгладимое впечатление. Важные детали: соблюдайте дресс-код в храмах и дворце. Экскурсию можно провести для небольшой группы, уточните детали заранее
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
- 🏰 Посещение исторических дворцов
- ⛩ Уникальные храмы с черепахами и крокодилами
- 🛶 Прогулка на тайской лодке
- 🗣 Русскоговорящий гид
- 👗 Строгий дресс-код для посещения храмов
Что можно увидеть
- Большой Королевский дворец
- Храм Изумрудного Будды
Описание экскурсии
Уникальная экскурсия по Бангкоку
Откройте для себя удивительный Бангкок за один день! Мы предлагаем вам уникальную экскурсию, которая охватывает как исторические храмы Старого города, так и современные кварталы. Это идеальный вариант для тех, кто предпочитает комфорт и не хочет много ходить под палящим солнцем.
Что вас ждет на экскурсии?
- Узнаете захватывающую историю столицы и её королей.
- Посетите Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды — первое резиденция династии Рама, занесённая в книгу рекордов Гиннесса.
- Погрузитесь в атмосферу уникальных храмов и их необычных историй.
- Обсудите Буддизм и современные события в стране, которые удивляют и вдохновляют.
Профессиональные гиды
Экскурсию проведу я или мой опытный коллега. Во время посещения дворца вас будет сопровождать русскоговорящий тайский гид, который поможет вам лучше понять культуру и традиции страны.
Важно знать
Обратите внимание на строгий дресс-код, действующий во дворце и храмах:
- Плечи и колени должны быть прикрыты (не платком).
- Мужчинам необходимо надеть брюки.
- Женщинам рекомендуется юбка ниже колен или длинные брюки.
Групповая экскурсия
Экскурсию можно организовать для групп от 5 до 10 человек на минивэне. Для получения информации о стоимости и других деталях, пожалуйста, обращайтесь в личные сообщения.
Не упустите возможность узнать больше о Бангкоке и его культуре в компании единомышленников!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцы и храмы Старого города
- Вы посетите Большой Королевский дворец - бывшую резиденцию представителей династии Рама. Полюбуетесь буддийскими святынями, роскошными пагодами и королевской библиотекой. А также осмотрите знаменитый храм Изумрудного Будды и узнаете, кто имеет право входить в него через парадные двери. Кроме того, я покажу вам расположенный внутри ступы храм Черепах. И храм, где живут крокодилы, за которыми ухаживают монахи
- Прогулка на лодке по каналам и тайское гетто
- Вас ждёт часовая индивидуальная прогулка на аутентичной тайской «длиннохвостой» лодке. Вы увидите с воды тайское гетто - самый бедный района города Тхонбури. Понаблюдаете за местной традиционной жизнью и раскроете Бангкок с новой стороны. Я расскажу, как в одном городе уживаются разные социальные классы
- Современный мегаполис
- Вы оцените Маханакхон - самое высокое здание Таиланда с огромным прозрачным полом. По желанию подниметесь на его башню и полюбуетесь великолепным видом на Бангкок. Затем прогуляетесь по тайскому Уолл-стрит: увидите небоскрёбы, кофейни с необычным дизайном, наземное метро и неожиданный для этого современного квартала особняк 19 века
Что включено
- Услуги гида
- Платные дороги
- Транспортные расходы
- Парковки
Что не входит в цену
- Обед
- Входной билет во дворец 500 бат с чел, и тайского гида тоже 500 бат
- Прогулочная лодка 2000 бат за всех
- Вход на смотровую площадку Маханакон 1000-1300, дети до 12 лет (включительно) 500 бат, пенсионеры 500 бат
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Особенно понравился храм с черепашками — тихое и спокойное место без толпы туристов, с тенью. Отличное место, чтобы сделать передышку, особенно для нас, не привыкших к жаре.
Прекрасный вариант для знакомства с городом!