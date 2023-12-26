Описание

Что вас ждет Бангкок — город, где древние традиции и индустриальный прогресс сплетаются в единый узел. К подножию шикарных офисов-небоскребов прижимаются кварталы бедных лачуг. По берегам речек и каналов, среди тропической растительности, ютятся старинные дома, а рядом с шумными многоэтажными торговыми центрами спокойно существуют древние буддистские монастыри. Взгляните на город глазами местного жителя с гидом-проводником, досконально знающим все грани Бангкока. Мы побываем в Индийском квартале и храме Мариаманн, посетим храм-корабль Ват Ян Нава, прокатимся на длиннохвостой лодке по каналам Бангкока, после чего попадем в Китайский квартал и на местный рынок со специфическими продуктами. А завершим мы экскурсию в в районе фешенебельного ночного рынка Азиатик Ривер фронт. Организационные моменты• Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и самостоятельно вернуться в отель после окончания программы • Наденьте удобную одежду и обувь • Возьмите с собой: - копию паспорта - одежду для посещения храмов (в храмы нельзя входить в слишком открытой одежде, у вас должны быть прикрыты плечи и колени) - фото/видео камеры - деньги на личные расходы