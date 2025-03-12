Также
6 причин купить эту экскурсию
- 🐉 Розовый храм с драконом
- 🖤 Храм бога тьмы Раху
- 🚂 Рынок на железной дороге
- 🛶 Плавучий рынок
- 🍦 Вкусное кокосовое мороженое
- 🧘♂️ Асаны на каждый день недели
Что можно увидеть
- Ват Сампхан
- Ват Си Са Тонг
- Рынок на железной дороге Мэклонг
- Плавучий рынок
Описание экскурсии
Нескучная дорога от отеля
Путь до первой остановки займёт около часа. Пока будем ехать, я расскажу о королевской семье и реальной жизни в Бангкоке. Порекомендую, куда сходить самостоятельно, где и что купить.
Ват Сампхан — розовый храм, который обвивает гигантский дракон
Подержать дракона за хвост, ударить в гонг, бросить монетку на счастье и провести ритуал для исполнения заветного желания на крыше… здорово, да? Всё сделаете, а ещё узнаете, почему местные считают этот храм позором для Таиланда.
Ват Си Са Тонг — таинственный храм бога тьмы Раху
Здесь всё чёрного цвета — и я расскажу, почему так вышло. Вы сделаете подношения и узнаете, почему тайцы приезжают именно сюда за богатством и как правильно его просить.
А ещё по пути к храму я научу вас восьми асанам на каждый день недели. Почему восемь, а не семь? Узнаете на экскурсии!
Рынок на железной дороге Мэклонг
Он очень необычный — расположен на действующих железнодорожных путях. Вы увидите, что происходит с товарами и продавцами, когда проезжает поезд.
Плавучий рынок и вараны-крокодилы
В Таиланде есть несколько плавучих рынков. Посетим мой самый любимый, он же самый знаменитый. Будем кататься на лодке, торговаться, покупать и снова торговаться. Здесь же можно купить сувениры местных мастеров: картины или необычные вещи. По желанию вы попробуете самое вкусное кокосовое мороженое. А ещё увидите варанов, хотя местные говорят, что это маленькие крокодилы. Не знаю — разглядим и решим:)
Остановка на обед
Поедим в местном колоритном ресторане на плавучем рынке. Я посоветую вам блюда тайской кухни, которые лучше попробовать.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: лодка на плавучем рынке — 1200–2000 батов, еда и напитки — по желанию
- Дополнительно можно заехать в питомник к тиграм за впечатляющими фотографиями и в питомник к слонам (с оплатой входных билетов). Экскурсия будет интересна семьям с детьми
- Поездка проходит на автомобиле Toyota. По запросу предоставляю бустер (бесплатно)
- Дорога до первой локации займёт около 1 часа. Перемещения между локациями — 20–40 минут
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке