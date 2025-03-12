Экскурсия по необычным местам Бангкока предлагает посещение розового храма с драконом, где можно подержать его за хвост и исполнить желание. Далее - храм бога тьмы Раху, известный своими черными ритуалами.Также

в программе - рынок на железнодорожных путях, где можно увидеть, как продавцы успевают убрать товары перед проездом поезда. Завершает экскурсию плавучий рынок, где можно поторговаться, сидя в лодке, и попробовать кокосовое мороженое. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и немного магии

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Описание экскурсии

Нескучная дорога от отеля

Путь до первой остановки займёт около часа. Пока будем ехать, я расскажу о королевской семье и реальной жизни в Бангкоке. Порекомендую, куда сходить самостоятельно, где и что купить.

Ват Сампхан — розовый храм, который обвивает гигантский дракон

Подержать дракона за хвост, ударить в гонг, бросить монетку на счастье и провести ритуал для исполнения заветного желания на крыше… здорово, да? Всё сделаете, а ещё узнаете, почему местные считают этот храм позором для Таиланда.

Ват Си Са Тонг — таинственный храм бога тьмы Раху

Здесь всё чёрного цвета — и я расскажу, почему так вышло. Вы сделаете подношения и узнаете, почему тайцы приезжают именно сюда за богатством и как правильно его просить.

А ещё по пути к храму я научу вас восьми асанам на каждый день недели. Почему восемь, а не семь? Узнаете на экскурсии!

Рынок на железной дороге Мэклонг

Он очень необычный — расположен на действующих железнодорожных путях. Вы увидите, что происходит с товарами и продавцами, когда проезжает поезд.

Плавучий рынок и вараны-крокодилы

В Таиланде есть несколько плавучих рынков. Посетим мой самый любимый, он же самый знаменитый. Будем кататься на лодке, торговаться, покупать и снова торговаться. Здесь же можно купить сувениры местных мастеров: картины или необычные вещи. По желанию вы попробуете самое вкусное кокосовое мороженое. А ещё увидите варанов, хотя местные говорят, что это маленькие крокодилы. Не знаю — разглядим и решим:)

Остановка на обед

Поедим в местном колоритном ресторане на плавучем рынке. Я посоветую вам блюда тайской кухни, которые лучше попробовать.

Организационные детали