Необычные места в окрестностях Бангкока

Увлекательное путешествие по необычным местам Бангкока: розовый храм с драконом, рынок на рельсах и плавучий базар. Яркие впечатления гарантированы
Экскурсия по необычным местам Бангкока предлагает посещение розового храма с драконом, где можно подержать его за хвост и исполнить желание. Далее - храм бога тьмы Раху, известный своими черными ритуалами.

Также
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в программе - рынок на железнодорожных путях, где можно увидеть, как продавцы успевают убрать товары перед проездом поезда.

Завершает экскурсию плавучий рынок, где можно поторговаться, сидя в лодке, и попробовать кокосовое мороженое. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и немного магии

3.33
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🐉 Розовый храм с драконом
  • 🖤 Храм бога тьмы Раху
  • 🚂 Рынок на железной дороге
  • 🛶 Плавучий рынок
  • 🍦 Вкусное кокосовое мороженое
  • 🧘‍♂️ Асаны на каждый день недели
Необычные места в окрестностях Бангкока
Необычные места в окрестностях Бангкока
Необычные места в окрестностях Бангкока
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 09:00, 09:30

Что можно увидеть

  • Ват Сампхан
  • Ват Си Са Тонг
  • Рынок на железной дороге Мэклонг
  • Плавучий рынок

Описание экскурсии

Нескучная дорога от отеля

Путь до первой остановки займёт около часа. Пока будем ехать, я расскажу о королевской семье и реальной жизни в Бангкоке. Порекомендую, куда сходить самостоятельно, где и что купить.

Ват Сампхан — розовый храм, который обвивает гигантский дракон

Подержать дракона за хвост, ударить в гонг, бросить монетку на счастье и провести ритуал для исполнения заветного желания на крыше… здорово, да? Всё сделаете, а ещё узнаете, почему местные считают этот храм позором для Таиланда.

Ват Си Са Тонг — таинственный храм бога тьмы Раху

Здесь всё чёрного цвета — и я расскажу, почему так вышло. Вы сделаете подношения и узнаете, почему тайцы приезжают именно сюда за богатством и как правильно его просить.

А ещё по пути к храму я научу вас восьми асанам на каждый день недели. Почему восемь, а не семь? Узнаете на экскурсии!

Рынок на железной дороге Мэклонг

Он очень необычный — расположен на действующих железнодорожных путях. Вы увидите, что происходит с товарами и продавцами, когда проезжает поезд.

Плавучий рынок и вараны-крокодилы

В Таиланде есть несколько плавучих рынков. Посетим мой самый любимый, он же самый знаменитый. Будем кататься на лодке, торговаться, покупать и снова торговаться. Здесь же можно купить сувениры местных мастеров: картины или необычные вещи. По желанию вы попробуете самое вкусное кокосовое мороженое. А ещё увидите варанов, хотя местные говорят, что это маленькие крокодилы. Не знаю — разглядим и решим:)

Остановка на обед

Поедим в местном колоритном ресторане на плавучем рынке. Я посоветую вам блюда тайской кухни, которые лучше попробовать.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: лодка на плавучем рынке — 1200–2000 батов, еда и напитки — по желанию
  • Дополнительно можно заехать в питомник к тиграм за впечатляющими фотографиями и в питомник к слонам (с оплатой входных билетов). Экскурсия будет интересна семьям с детьми
  • Поездка проходит на автомобиле Toyota. По запросу предоставляю бустер (бесплатно)
  • Дорога до первой локации займёт около 1 часа. Перемещения между локациями — 20–40 минут
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
2
3
2
1
1
Ю
12 мар 2025
В целом, все прошло нормально. Но Юлия опаздала на 30 минут и даже не извинилась. Она знала, что у нас планы после её экскурсии, поэтому это опаздание заставило нас в некотрых местах проходить ускоренную программу. Второй раз у Юлии заказывать экскурсию не стала бы, потому что не люблю не пунктуальных людей.
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв. Я задержалась на 17 минут, далее я ожидала вас у выхода из отеля. О задержки предупредила и
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постоянно была на связи с информацией о времени прибытия. Все маршруты в моей программе продуманы по времени и я всегда закладываю дополнительные 30-40 минут на «пробки», к сожалению в Бангкоке это частое явление. Очень рада, что экскурсия вам понравилась. И приношу извинения за мою небольшую задержку, торопилась и не успела извиниться лично. Хорошего вам отдыха.

Татьяна
11 мар 2025
Заказали экскурсию на 5 человек (трое взрослых и двое детей). Автомобиль ужасный за него доплатили 3000 Батт. Ехать было ужасно, ноги были у головы. Маршрут так себе. Кафе в котором ели баснословно дорого. Не рекомендую. Пустая трата денег.
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Татьяна, благодарю вас за ваше мнение. Машина была предоставлена 7-ми местная и о том, что 3-е взрослых «большие» мне не
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сказали, информация была 3 взрослых и 2 детей. Без проблем мы бы согласовали с вами микроавтобус и всем было бы комфортно. Ценообразованием в ресторане я не занимаюсь, о прайсе я предупредила и он стандартный по Тайланду (заведение ниже среднего уровня), так же вы видели цены в меню и могли не заказывать «дорогие» блюда, а выбрать согласно вашему бюджету. Ко мне как к гиду у вас вопросов не возникло, программа была выполнена. Так же мне очень жаль, что вы заранее не предупредили меня о том, что один из детей болен и с высокой температурой едет на экскурсию, я бы отменила ваш заказ, так как это не допустимо и опасно. И мы вынуждены были сократить маршрут и оперативно вернуться в город по вашему желанию. Мне очень жаль, что вы остались недовольны машиной и ценами в ресторане, но ставить 2** считаю не объективно. Желаю вам хорошего отдыха и прошу с уважение относить в будущем к работе гида и предупреждать о форс-мажорных обстоятельствах, таких как болезнь ребенка, это очень важно так как мы несем ответственность за наших туристов. Благодарю.

Ю
5 мар 2025
Из плюсов: Юлия- общительный человек, приехала в отель вовремя (мы сами немного опоздали), маршрут хорошо спланирован, мы были с двумя детьми (5 и 7 лет) им было интересно и они
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не устали, комфортный автомобиль с водителем Тойота Форчунер (за доплату в 3000 бат), по самой экскурсии осталось впечатление «рассказа обывателя», который ранее побывал на подобном маршруте и пересказывал уже своими словами. Абсолютно не хватило интересных фактов о стране, о самом городе, истории и жителях.

Из плюсов: Юлия- общительный человек, приехала в отель вовремя (мы сами немного опоздали), маршрут хорошо спланирован,Из плюсов: Юлия- общительный человек, приехала в отель вовремя (мы сами немного опоздали), маршрут хорошо спланирован,Из плюсов: Юлия- общительный человек, приехала в отель вовремя (мы сами немного опоздали), маршрут хорошо спланирован,
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Благодарю за ваш отзыв. Очень рада, что дети остались довольны и несмотря на то что экскурсия предполагает 7 часов, а
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экскурсия получилась на 2,5 часа больше (дополнительная точка Тигровый питомник по вашему желанию). Учту ваши комментарии о добавлю в программу дополнительный блок с общей информацией о стране, если стандартного формата интересной информации от местного жителя и далее вопрос - ответ было не достаточно. Всегда есть над чем работать, чтобы стать лучше. Благодарю за мнение.
Спасибо вам и желаю хорошего отдыха.

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