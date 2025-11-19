Эта прогулка — для тех, кто не боится скорости, любит приключения и готов включиться в квест «много баров за одну ночь». И делать это мы будем на самом популярном транспорте
Описание экскурсии
Вечерний Бангкок — это отдельная Вселенная. Город, который днём кажется хаотичным и шумным, ночью превращается в калейдоскоп огней, музыки и смеха. Количество баров здесь не сосчитать — но мы попробуем! Для этого проедем по самым живым и контрастным районам Бангкока, посетим знаковые и потайные бары, а заодно прочувствуем город таким, каким его знают только местные.
Пример программы
- Начало — в барах Китайского квартала, где спрятаны атмосферные спикизи и экспериментальные коктейль-бары
- Затем с ветерком отправимся на легендарную улицу Khao San, заглянем в бар «Ступеньки» и побываем в известном шоу-баре с артистами-трансвеститами;
- После — переместимся на Soi Sukhumvit, где нас ждут бар с живой музыкой, тематический лаунж с кальянами и, возможно, ночной клуб…
Каждая остановка — новая история, музыка, вкус и настроение.
Организационные детали
- Маршрут можно адаптировать под ваши предпочтения — выберем бары и районы вместе, чтобы вечер получился именно таким, каким вы его хотите
- Строго для участников 18+
- В стоимость включены транспортные расходы на байк-такси
- Дополнительно оплачиваются напитки в барах, в том числе и для гида
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Бангкоке
Провела экскурсии для 103 туристов
Я живу в самом ярком, стильном, мистическом, современном и аутентичном городе ангелов. Я приехала из Москвы в Бангкок и влюбилась в него всем сердцем. На моих экскурсиях нет исторических дат и
Входит в следующие категории Бангкока
Похожие экскурсии из Бангкока
Индивидуальная
до 3 чел.
Греховный Бангкок: клубы, бары и заведения для взрослых (20+)
Окунуться в атмосферу шумных кварталов, узнать их секреты и ощутить ритм ночной жизни города
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$225 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Ночной Бангкок (21+)
Город без цензуры: скрытые бары, тайны леди-боев и правила выживания в городе греха
Начало: У станции метро BTS Nana
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
$77 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Бангкоку
Вечерний Бангкок - идеальное время для знакомства с городом. Погрузитесь в атмосферу, посетив храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:30
Завтра в 15:30
$257 за всё до 4 чел.