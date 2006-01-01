Gid_Vezde проводит ещё 6 экскурсий

На этой экскурсии 🧭 всего в 150 километрах от Бангкока Вас ожидают: первобытные плохо проходимые джунгли, пещеры обвешанные сталактитами и наполненные стрекотом летучих мышей, от которых бегут мурашки по коже, дикие обезьяны, карабкающиеся по лианам и водопады, бегущие среди диких джунглей. Завораживающее действие, которое может ощутить на себе любой желающий.

Вы посетите два национальных парка Кхао Вонг и Кхао Чамао, где увидите и пройдете сквозь систему из 86 пещер, осмотрите пещерный храм с Буддой, которого создала природа без участия человека и искупаетесь в кристально чистом Изумрудном бассейне на 5 уровне водопада Кхао Чамао. Всего водопад насчитывает 8 уровней, на первых уровнях рыбки сделают желающим пилинг!