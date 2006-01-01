Gid_Vezde проводит ещё 6 экскурсий

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Затерянный мир - пещеры и водопады

Gid_Vezde
Gid_Vezde – Гид из Бангкока
Затерянный мир - пещеры и водопады
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Затерянный мир - пещеры и водопады
Затерянный мир - пещеры и водопады
На этой экскурсии 🧭 всего в 150 километрах от Бангкока Вас ожидают: первобытные плохо проходимые джунгли, пещеры обвешанные сталактитами и наполненные стрекотом летучих мышей, от которых бегут мурашки по коже, дикие обезьяны, карабкающиеся по лианам и водопады, бегущие среди диких джунглей. Завораживающее действие, которое может ощутить на себе любой желающий.
Вы посетите два национальных парка Кхао Вонг и Кхао Чамао, где увидите и пройдете сквозь систему из 86 пещер, осмотрите пещерный храм с Буддой, которого создала природа без участия человека и искупаетесь в кристально чистом Изумрудном бассейне на 5 уровне водопада Кхао Чамао. Всего водопад насчитывает 8 уровней, на первых уровнях рыбки сделают желающим пилинг!
Что входит
  • индивидуальный транспорт
  • входные билеты
  • обед
  • русский гид
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 По договоренности
Затерянный мир - пещеры и водопады
Затерянный мир - пещеры и водопады

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Gid_Vezde
Gid_Vezde
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