Экскурсия «Тайская сказка» в Бангкоке предлагает уникальную возможность увидеть Таиланд с необычной стороны. Пещера Кхао Бин удивит вас своими залами и сталактитами, создающими волшебную атмосферу. В Альпака-парке можно встретить пушистых

обитателей Южной Америки и насладиться живописными видами. Водопад Каев Чан порадует освежающими брызгами и станет отличным фоном для фото. Необычная кофейня Moai Caffee, вдохновлённая островом Пасхи, подарит вам ароматный кофе и виды на миниатюру Стоунхенджа. Завершает тур завораживающее зрелище роя летучих мышей у храма Ват Кхао Чонг Пран

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Описание экскурсии

Пещера Кхао Бин — одна из самых впечатляющих в Таиланде. Исследуем в ней восемь залов, каждый из которых поражает природной красотой. Сталактиты и сталагмиты в волшебной подсветке добавляют загадочной атмосферы. Не забудьте взять камеру!

Альпака-парк, расположенный высоко в горах — настоящий уголок Южной Америки в Таиланде. Тут можно подружиться и пофотографироваться с пушистыми альпаками, а также увидеть множество других животных. Потрясающие пейзажи вокруг парка тоже порадуют взор.

Обед в местном ресторане, где вам предложат блюда тайской кухни. Насладитесь аутентичными вкусами и гостеприимной атмосферой.

Водопад Каев Чан на границе с Бирмой. Состоит из семи уровней, освежает радужными брызгами и очень эффектно получается на фото.

Необычная кофейня Moai Caffee, вдохновлённая островом Пасхи. Здесь вы оцените ароматный кофе, выращенный в горах на севере Таиланда, и полюбуетесь миниатюрой Стоунхенджа.

100-километровый рой летучих мышей у храма Ват Кхао Чонг Пран в живописном каньоне. Каждый вечер зверьки слаженно покидают пещеру, и это — завораживающее зрелище!

Организационные детали