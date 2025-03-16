5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные природные ландшафты
- 🐾 Встреча с альпаками
- 📸 Фотогеничные водопады
- ☕ Ароматный кофе в необычной кофейне
- 🦇 Завораживающее зрелище летучих мышей
Что можно увидеть
- Пещера Кхао Бин
- Альпака-парк
- Водопад Каев Чан
- Кофейня Moai Caffee
- Храм Ват Кхао Чонг Пран
Описание экскурсии
Пещера Кхао Бин — одна из самых впечатляющих в Таиланде. Исследуем в ней восемь залов, каждый из которых поражает природной красотой. Сталактиты и сталагмиты в волшебной подсветке добавляют загадочной атмосферы. Не забудьте взять камеру!
Альпака-парк, расположенный высоко в горах — настоящий уголок Южной Америки в Таиланде. Тут можно подружиться и пофотографироваться с пушистыми альпаками, а также увидеть множество других животных. Потрясающие пейзажи вокруг парка тоже порадуют взор.
Обед в местном ресторане, где вам предложат блюда тайской кухни. Насладитесь аутентичными вкусами и гостеприимной атмосферой.
Водопад Каев Чан на границе с Бирмой. Состоит из семи уровней, освежает радужными брызгами и очень эффектно получается на фото.
Необычная кофейня Moai Caffee, вдохновлённая островом Пасхи. Здесь вы оцените ароматный кофе, выращенный в горах на севере Таиланда, и полюбуетесь миниатюрой Стоунхенджа.
100-километровый рой летучих мышей у храма Ват Кхао Чонг Пран в живописном каньоне. Каждый вечер зверьки слаженно покидают пещеру, и это — завораживающее зрелище!
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных авто с кондиционером Honda HR-V 2019, Toyota Vios 2017 или аналогичном
- Возможно проведение экскурсии для большой компании (до 12 человек) на микроавтобусе — подробности в переписке
- Дополнительно оплачивается обед. В небольшом аутентичном заведении или ресторане высокого класса — на ваше усмотрение
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды