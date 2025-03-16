Тайская сказка: водопады, пещеры, альпаки

Погрузитесь в тайскую сказку: пещеры, альпаки и водопады. Уникальная экскурсия с атмосферой Швейцарии и Южной Америки
Экскурсия «Тайская сказка» в Бангкоке предлагает уникальную возможность увидеть Таиланд с необычной стороны. Пещера Кхао Бин удивит вас своими залами и сталактитами, создающими волшебную атмосферу. В Альпака-парке можно встретить пушистых
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обитателей Южной Америки и насладиться живописными видами. Водопад Каев Чан порадует освежающими брызгами и станет отличным фоном для фото.

Необычная кофейня Moai Caffee, вдохновлённая островом Пасхи, подарит вам ароматный кофе и виды на миниатюру Стоунхенджа. Завершает тур завораживающее зрелище роя летучих мышей у храма Ват Кхао Чонг Пран

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные природные ландшафты
  • 🐾 Встреча с альпаками
  • 📸 Фотогеничные водопады
  • ☕ Ароматный кофе в необычной кофейне
  • 🦇 Завораживающее зрелище летучих мышей
Тайская сказка: водопады, пещеры, альпаки
Тайская сказка: водопады, пещеры, альпаки
Тайская сказка: водопады, пещеры, альпаки
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 09:00, 09:30

Что можно увидеть

  • Пещера Кхао Бин
  • Альпака-парк
  • Водопад Каев Чан
  • Кофейня Moai Caffee
  • Храм Ват Кхао Чонг Пран

Описание экскурсии

Пещера Кхао Бин — одна из самых впечатляющих в Таиланде. Исследуем в ней восемь залов, каждый из которых поражает природной красотой. Сталактиты и сталагмиты в волшебной подсветке добавляют загадочной атмосферы. Не забудьте взять камеру!

Альпака-парк, расположенный высоко в горах — настоящий уголок Южной Америки в Таиланде. Тут можно подружиться и пофотографироваться с пушистыми альпаками, а также увидеть множество других животных. Потрясающие пейзажи вокруг парка тоже порадуют взор.

Обед в местном ресторане, где вам предложат блюда тайской кухни. Насладитесь аутентичными вкусами и гостеприимной атмосферой.

Водопад Каев Чан на границе с Бирмой. Состоит из семи уровней, освежает радужными брызгами и очень эффектно получается на фото.

Необычная кофейня Moai Caffee, вдохновлённая островом Пасхи. Здесь вы оцените ароматный кофе, выращенный в горах на севере Таиланда, и полюбуетесь миниатюрой Стоунхенджа.

100-километровый рой летучих мышей у храма Ват Кхао Чонг Пран в живописном каньоне. Каждый вечер зверьки слаженно покидают пещеру, и это — завораживающее зрелище!

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных авто с кондиционером Honda HR-V 2019, Toyota Vios 2017 или аналогичном
  • Возможно проведение экскурсии для большой компании (до 12 человек) на микроавтобусе — подробности в переписке
  • Дополнительно оплачивается обед. В небольшом аутентичном заведении или ресторане высокого класса — на ваше усмотрение
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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