Кхао Яй — край водопадов и дикой природы. Экскурсия ⛳ «Джунгли зовут» — это путешествие в один из самых красивых 🤩 национальных парков 🌳 Королевства Таиланд, где Вы посетите удивительные места и увидите чудеса природы. Национальный парк Кхао Яй — один из самых красивых парков страны, созданный в 1962 году, является первым парком Таиланда и занимает второе место по величине. В 2005 году парк был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В парке проживает около 153 видов животных: гималайские медведи, индийские слоны, гауры, гиббоны, индийский замбар, индийские олени мунтжак, дикие кабаны и даже тигры.

Дополняют необычную картину десятки водопадов. Самые знаменитые из них — широкий Haew Suwat, с которого прыгал герой Ди Каприо в фильме 🎥 «Пляж», и самый высокий в парке — Haew Narok. Его название с тайского переводится как «Бездна ада». В сезон дождей водопад превращается в настоящего монстра, оглушающего своим ревом всю округу. После выхода на экраны кинофильма «Пляж» водопад Haew Suwat увидели миллионы людей во всём мире. Вам представляется уникальная возможность посетить это удивительное место в рамках гнашей экскурсии 🧭. Не упустите эту возможность.

Помимо Национального Парка во время экскурсии Вы так же посетите Храм Розового Ганеши, Храм тысячи Будд и много других интересных мест. Храм Розового Ганеши известен тем, что именно здесь находится одна из крупнейших в Таиланде статуй бога Ганеши. Божество с головой слона возлежит на огромном постаменте совсем рядом с берегом, и поражает не только своими размерами (16 метров в высоту, 22 метра в длину), но и цветом — Ганеша в храме Saman Rattanaram ярко розовый. В левой руке он держит отломанный бивень, а в правой — цветок лотоса.

Примерная программа экскурсии «Джунгли зовут»

07. 00 — Отправление из Бангкока.

08. 30 — Остановка на смотровой площадке парка Кхао Яй.

09. 00 — Водопад Haew Narok, один из самых мощных водопадов Таиланда.

10. 15 — Завтрак и кофе в джунглях в национальном ресторане.

11. 15 — Водопад Haew Suwat (здесь снимали фильм «Пляж»).

12. 30 — Встреча с дикими обезьянами.

13. 30 — Смотровая площадка озера Кхао Яй.

14. 30 — Храм розового Ганеши. Ритуал Удачи.

15. 00 — Купание и отдых у водопада Сарика.

17. 00 — Вкусный обед в джунглях.

18. 00 — Парк фантастических скульптур из песка.

18. 15 — Освещённый предзакатным солнцем храм тысячи Золотых Будд.

19. 30 — Рынок Манго (остановка на 5 минут).

21. 00 — Возвращение в Бангкок.