Gid_Vezde
Gid_Vezde – Гид из Бангкока
Джунгли зовут
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $499 за экскурсию

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Джунгли зовут
Джунгли зовут

Что вы увидите

  • Парк Кхао Яй
  • Водопад Haew Narok
  • Национальный ресторан
  • Водопад Haew Suwat
  • Смотровая площадка озера Кхао Яй
  • Храм розового Ганеши
  • Водопад Сарика
  • Парк фантастических скульптур из песка
  • Храм тысячи Золотых Будд
  • Рынок Манго (остановка на 5 минут)
Кхао Яй — край водопадов и дикой природы. Экскурсия ⛳ «Джунгли зовут» — это путешествие в один из самых красивых 🤩 национальных парков 🌳 Королевства Таиланд, где Вы посетите удивительные места и увидите чудеса природы. Национальный парк Кхао Яй — один из самых красивых парков страны, созданный в 1962 году, является первым парком Таиланда и занимает второе место по величине. В 2005 году парк был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В парке проживает около 153 видов животных: гималайские медведи, индийские слоны, гауры, гиббоны, индийский замбар, индийские олени мунтжак, дикие кабаны и даже тигры.
Дополняют необычную картину десятки водопадов. Самые знаменитые из них — широкий Haew Suwat, с которого прыгал герой Ди Каприо в фильме 🎥 «Пляж», и самый высокий в парке — Haew Narok. Его название с тайского переводится как «Бездна ада». В сезон дождей водопад превращается в настоящего монстра, оглушающего своим ревом всю округу. После выхода на экраны кинофильма «Пляж» водопад Haew Suwat увидели миллионы людей во всём мире. Вам представляется уникальная возможность посетить это удивительное место в рамках гнашей экскурсии 🧭. Не упустите эту возможность.
Помимо Национального Парка во время экскурсии Вы так же посетите Храм Розового Ганеши, Храм тысячи Будд и много других интересных мест. Храм Розового Ганеши известен тем, что именно здесь находится одна из крупнейших в Таиланде статуй бога Ганеши. Божество с головой слона возлежит на огромном постаменте совсем рядом с берегом, и поражает не только своими размерами (16 метров в высоту, 22 метра в длину), но и цветом — Ганеша в храме Saman Rattanaram ярко розовый. В левой руке он держит отломанный бивень, а в правой — цветок лотоса.
Примерная программа экскурсии «Джунгли зовут»
07. 00 — Отправление из Бангкока.
08. 30 — Остановка на смотровой площадке парка Кхао Яй.
09. 00 — Водопад Haew Narok, один из самых мощных водопадов Таиланда.
10. 15 — Завтрак и кофе в джунглях в национальном ресторане.
11. 15 — Водопад Haew Suwat (здесь снимали фильм «Пляж»).
12. 30 — Встреча с дикими обезьянами.
13. 30 — Смотровая площадка озера Кхао Яй.
14. 30 — Храм розового Ганеши. Ритуал Удачи.
15. 00 — Купание и отдых у водопада Сарика.
17. 00 — Вкусный обед в джунглях.
18. 00 — Парк фантастических скульптур из песка.
18. 15 — Освещённый предзакатным солнцем храм тысячи Золотых Будд.
19. 30 — Рынок Манго (остановка на 5 минут).
21. 00 — Возвращение в Бангкок.
Что входит
  • индивидуальный транспорт
  • входные билеты
  • обед
  • русский гид
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 По договоренности
Джунгли зовут
Джунгли зовут
Джунгли зовут

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Gid_Vezde
Gid_Vezde
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