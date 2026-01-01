20%

1 отзыв

Водная прогулка

Путь к природе: из Као-Лака к озеру Чео Лан Начало: Отель, в котором вы остановились «Озеро Чео Лан — вода среди гор Затем нас ждет длиннохвостая, деревянная лодка, она проведет нас между скалами»

Расписание: Каждый день, начало с 7:00 до 10:00, по договоренности