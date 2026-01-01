-
20%
Водная прогулка
Лучший выборИз Као Лака - к озеру Чео Лан
Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: утёсы, фруктовые сады и озеро Чео Лан. Уникальные тайские ритуалы и отдых в ресторане с видом на джунгли
Начало: От вашего отеля
«11:00–13:00 — прогулка по озеру Чео Лан между отвесными скалами, покрытыми джунглями»
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
$448
$560 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пять скал и одно озеро: в нацпарк «Као Сок» из Као Лака (всё включено)
Откройте для себя уникальный мир Као Сока, где вас ждут потрясающие виды, тайны озера Чео Лан и отдых в радоновых источниках
«Далее маршрут проходит через перевал, открывая панорамные виды на джунгли, горы и долины10:00 — дамба Ратчапрапха и озеро Чео Лан»
27 янв в 08:00
30 янв в 08:00
$600 за всё до 3 чел.
-
20%
Водная прогулка
Путь к природе: из Као-Лака к озеру Чео Лан
Начало: Отель, в котором вы остановились
«Озеро Чео Лан — вода среди гор Затем нас ждет длиннохвостая, деревянная лодка, она проведет нас между скалами»
Расписание: Каждый день, начало с 7:00 до 10:00, по договоренности
$448
$560 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Чео Лан - с ночёвкой в плавучей деревне (всё включено)
Индивидуальная экскурсия на озеро Чео Лан с ночёвкой в плавучей деревне подарит вам незабываемые впечатления и редкие моменты уединения с природой
Начало: По договорённости
«О тайнах озера и затопленных храмах»
22 янв в 10:30
27 янв в 08:30
$1400 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «Озера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Као Лаке
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Као Лаке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Као Лаку в январе 2026
Сейчас в Као Лаке в категории "Озера" можно забронировать 4 экскурсии от 448 до 1400 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Као Лаке на 2026 год по теме «Озера», 7 ⭐ отзывов, цены от $448. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март