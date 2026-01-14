-
25%
Водная прогулка
Сказочная провинция Пханг Нга: путешествие из Као Лака
Прокатиться на длиннохвостой лодке, полюбоваться карстовыми горами и посетить остров Джеймса Бонда
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 08:00
16 янв в 08:00
$398
$530 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
Забраться в дикую пещеру, побывать на острове Джеймса Бонда и заглянуть в гости к морским цыганам
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$398 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДух провинции Пханг Нга: залив, храмы и водопад
Отправиться из Кхао Лака туда, где жизнь течёт по законам природы
Начало: На ресепшене вашего отеля
19 янв в 08:00
20 янв в 08:00
$600 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «Смотровая Самет Нангше»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Као Лаке
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Као Лаке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Као Лаку в январе 2026
Сейчас в Као Лаке в категории "Смотровая Самет Нангше" можно забронировать 3 экскурсии от 398 до 600 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Као Лаке на 2026 год по теме «Смотровая Самет Нангше», 9 ⭐ отзывов, цены от $398. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март