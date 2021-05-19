Полезная информация о Краби

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Местное время в Краби
01:5826
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаКраби
По-английскиKrabi
Столица регионаКраби является столицей региона
Население города31 219 чел.
АэропортКраби KBV
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота14 м. от уровня моря

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Краби

Популярные экскурсии в Краби

Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
$
55
за чел.
Райские острова Пхи Пхи неизменно привлекают туристов кристально чистой водой и белоснежными пляжами. На восьмичасовой экскурсии вы увидите известную ...
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
$
40
за чел.
Сноркелинг или ныряние с дыхательной маской и трубкой вблизи островов Пода, Чикен и Таб. Вы увидите голубые морские звёзды, рыб-хирургов, ангелов, нос...
Остров Хонг и снорклинг
Остров Хонг и снорклинг
$
46
за чел.
Снорклинг — ныряние с маской и трубкой у островов Koh Phak Bia и Koh Lao Lading, пляжный отдых и посещение острова Хонг. Вы посмотрите на двухметровых...
Вечерний круиз с ужином на корабле, плывущему по Андаманскому морю
Вечерний круиз с ужином на корабле, плывущему по Андаманскому морю
$
65
за чел.
Четырехчасовая прогулка на корабле вдоль побережья Андаманского моря с ужином и живой музыкой. Вы увидите пляж Рейли — 600 метровую песчаную полосу, к...
Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра
Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра
5
1 отзыв
$
54
за чел.
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