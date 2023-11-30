Из Патайи - по местам обитания духов

Групповая экскурсия в Паттайе

Побывать в храме, где живут добрые и злые духи, увидеть метровые кувшинки и совершить ритуал удачи

Приглашаем в мистическое путешествие по загадочным уголкам Таиланда! Вы исследуете Пещерный храм и поучаствуете в обряде для привлечения удачи. Увидите слонов и альпак в парке-питомнике. Полюбуетесь цепью озёр и каскадным водопадом в месте, где всем правят духи. Пообедаете в аутентичном тайском ресторане и узнаете, что связывает сталагмиты и Огюста Родена.
Из Патайи - по местам обитания духов
Из Патайи - по местам обитания духов
Из Патайи - по местам обитания духов
Из Патайи - по местам обитания духов
Из Патайи - по местам обитания духов
Из Патайи - по местам обитания духов
Из Патайи - по местам обитания духов
Из Патайи - по местам обитания духов
Из Патайи - по местам обитания духов
Из Патайи - по местам обитания духов
Из Патайи - по местам обитания духов
Из Патайи - по местам обитания духов
Из Патайи - по местам обитания духов
Из Патайи - по местам обитания духов
Из Патайи - по местам обитания духов
Ближайшие даты:
30
ноя
3
дек
5
дек
7
дек
10
дек
12
дек
14
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$80
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • 08:00 — сбор по отелям и выезд из Паттайи.
  • 09:00 — парк-питомник со слонами, жирафами, антилопами, альпаками и гигантскими арапаймами в озере.
  • 10:30 — живописное лесное озеро, на берегу которого пасутся овечки.
  • 11:30 — Лесной храм — пристанище злых и добрых духов с водопадом, озёрами и гигантскими — около 1 метра в диаметре!:.
  • кувшинками.
  • 13:00 — обед в тайском ресторане.
  • 14:30 — Пещерный храм, дорога к которому проходит, как следует из названия, через пещеру. В сезон дождей, когда пещеру подтапливает, мы подплываем к храму на лодке. Внутри вы исполните ритуал на удачу.
  • 15:30 — поляна обезьян с полчищами отдыхающих приматов.
  • 16:00 — Бирманская чеди (ступа) в огромной пещере — вы узнаете об истории происхождения этого мемориального храмового сооружения.
  • 17:00 Врата ада — гигантская зловещая пещера, где образованные природой статуи сталагмитов напоминают одноимённую скульптуру Огюста Родена.
  • 19:00 — возвращение в Паттайю.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, услуги русскоговорящего гида, все входные билеты и специальные сборы, обед в национальном ресторане.
  • Дополнительные расходы: ритуальные подношения во время обряда — по желанию.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

во вторник, четверг и воскресенье в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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