Побывать в храме, где живут добрые и злые духи, увидеть метровые кувшинки и совершить ритуал удачи
Приглашаем в мистическое путешествие по загадочным уголкам Таиланда! Вы исследуете Пещерный храм и поучаствуете в обряде для привлечения удачи. Увидите слонов и альпак в парке-питомнике. Полюбуетесь цепью озёр и каскадным водопадом в месте, где всем правят духи. Пообедаете в аутентичном тайском ресторане и узнаете, что связывает сталагмиты и Огюста Родена.
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
3
дек
дек
5
дек
дек
7
дек
дек
10
дек
дек
12
дек
дек
14
дек
дек
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- 08:00 — сбор по отелям и выезд из Паттайи.
- 09:00 — парк-питомник со слонами, жирафами, антилопами, альпаками и гигантскими арапаймами в озере.
- 10:30 — живописное лесное озеро, на берегу которого пасутся овечки.
- 11:30 — Лесной храм — пристанище злых и добрых духов с водопадом, озёрами и гигантскими — около 1 метра в диаметре!:.
- кувшинками.
- 13:00 — обед в тайском ресторане.
- 14:30 — Пещерный храм, дорога к которому проходит, как следует из названия, через пещеру. В сезон дождей, когда пещеру подтапливает, мы подплываем к храму на лодке. Внутри вы исполните ритуал на удачу.
- 15:30 — поляна обезьян с полчищами отдыхающих приматов.
- 16:00 — Бирманская чеди (ступа) в огромной пещере — вы узнаете об истории происхождения этого мемориального храмового сооружения.
- 17:00 Врата ада — гигантская зловещая пещера, где образованные природой статуи сталагмитов напоминают одноимённую скульптуру Огюста Родена.
- 19:00 — возвращение в Паттайю.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, услуги русскоговорящего гида, все входные билеты и специальные сборы, обед в национальном ресторане.
- Дополнительные расходы: ритуальные подношения во время обряда — по желанию.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 402 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
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