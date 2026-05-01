Проведите день красиво и без суеты! Утром — рыбалка и барбекю из вашего улова. Днём — отдых в приватной зоне на пляже: лежаки под навесами, каяки, маски для снорклинга. Вечером — ужин у моря на закате. Мы организуем всё так так, чтобы вы как следует отдохнули — и привезли домой не только впечатления, но и красивые фотографии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание трансфер

7:00–7:30 — сбор по отелям Паттайи и выезд

9:00 — прибытие к озеру

На месте всё уже подготовлено:

снасти и наживка включены

инструктор помогает тем, кто рыбачит впервые

уютные беседки у воды с розетками и держателями для телефона

12:00 — обед в формате BBQ

Вам подадут свежевыловленную рыбу с мангала и као пад. Во время рыбалки и обеда — напитки по программе: виски и кола.

13:00 — пляж Сай Кео: приватный отдых у моря

Этот пляж — одна из самых чистых и ухоженных локаций побережья Саттахипа. Для вас — приватная зона Blue Cafe:

лежаки под навесом у моря

каяки и мячи для волейбола

маски для снорклинга

чистые душевые и уборные

питьевая вода включена

16:00 — лёгкий ужин

Организационные детали