Проведите день красиво и без суеты! Утром — рыбалка и барбекю из вашего улова. Днём — отдых в приватной зоне на пляже: лежаки под навесами, каяки, маски для снорклинга. Вечером — ужин у моря на закате.
Мы организуем всё так так, чтобы вы как следует отдохнули — и привезли домой не только впечатления, но и красивые фотографии.
Описание трансфер
7:00–7:30 — сбор по отелям Паттайи и выезд
9:00 — прибытие к озеру
На месте всё уже подготовлено:
- снасти и наживка включены
- инструктор помогает тем, кто рыбачит впервые
- уютные беседки у воды с розетками и держателями для телефона
12:00 — обед в формате BBQ
Вам подадут свежевыловленную рыбу с мангала и као пад. Во время рыбалки и обеда — напитки по программе: виски и кола.
13:00 — пляж Сай Кео: приватный отдых у моря
Этот пляж — одна из самых чистых и ухоженных локаций побережья Саттахипа. Для вас — приватная зона Blue Cafe:
- лежаки под навесом у моря
- каяки и мячи для волейбола
- маски для снорклинга
- чистые душевые и уборные
- питьевая вода включена
16:00 — лёгкий ужин
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер из Паттайи и обратно, входные билеты, обед BBQ
- Ужин оплачивается отдельно по желанию
- За трансфер по программе будет отвечать один из водителей нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 07:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$85
|Дети до 7 лет
|$52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 108 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.
