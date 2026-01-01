Водная прогулка
Пикник у озера + ужин в голубой лагуне
Начало: Холл Вашего отеля
«Первая половина дня на озере с рыбалкой, алкоголем, обедом с барбекю из выловленной рыбы и обжаренного риса с курицей и овощами»
Расписание: Понедельник, среда и пятница
24 янв в 07:00
27 янв в 07:00
2200 ฿ за человека
Водная прогулка
На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
Активный отдых в Паттайе: квадроциклы, экзотические места и уникальные плантации в одной экскурсии
Начало: На нашей базе в Ногпры
«Озеро с пресной водой, водопад — можно искупаться»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
от $210 за человека
Водная прогулка
Пикник у озера, рыбалка и ужин в голубой лагуне
Начало: Холл Вашего отеля
«Первая часть — озеро и пикник Спокойное утро у живописного озера создаёт настроение для отдыха»
12 420 ฿ за всё до 13 чел.
