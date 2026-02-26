Мои заказы

Морская прогулка на катамаране к трём островам - из Паттайи

Сочные пейзажи, коралловые рифы и полный релакс - в одном маршруте
Вы проведёте день в открытом море с остановками у зелёных островов. Вас ждут белоснежные пляжи, прозрачная вода, снорклинг у живописных рифов, рыбалка и купание. А ещё вкусный обед и атмосфера полного расслабления и гармонии.
Описание водной прогулки

8:00 — выезд из отелей Паттайи

9:00 — прибытие в яхт-клуб Ocean Marina

9:30 — отправление к острову Ко Пхай

11:00–12:30 — остров Ко Пхай: отдых на пляже, купание, снорклинг у коралловых рифов, сапбординг, рыбалка, прыжки в море с 7-метрового батута и спуск с 8-метровой надувной горки

Обед на борту (шведский стол): барбекю из курицы и свинины, том ям, жаркое из курицы и овощей, пад тай (жареный рис с яйцом), овощи и фрукты

12:30–13:20 — переход к острову Ко Рин

13:20–14:20 — остров Ко Рин: снорклинг, купание в открытом море, сапбординг, рыбалка или отдых на яхте

14:20–15:20 — переход к острову Обезьян

15:20–15:50 — остров Обезьян: высадка на берег, возможность покормить обезьян, искупаться или сделать яркие фотографии

15:50–16:30 — возвращение в Ocean Marina. Во время перехода — танцевальная анимация на борту и лёгкая праздничная атмосфера

16:30 — прибытие в яхт-клуб

17:00–18:00 — трансфер обратно в отели Паттайи

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер, входные билеты, обед, рыбалка, снаряжение для снорклинга, корм для обезьян, одно полотенце на чел.
  • Перед водной прогулкой проводится инструктаж по технике безопасности и выдаются спасательные жилеты
  • С вами будет русскоязычный гид из нашей команды

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$135
Дети 3-12 лет$70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара
Тамара — Организатор в Паттайе
Провела экскурсии для 61 туриста
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.

