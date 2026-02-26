Вы проведёте день в открытом море с остановками у зелёных островов. Вас ждут белоснежные пляжи, прозрачная вода, снорклинг у живописных рифов, рыбалка и купание. А ещё вкусный обед и атмосфера полного расслабления и гармонии.

Описание водной прогулки

8:00 — выезд из отелей Паттайи

9:00 — прибытие в яхт-клуб Ocean Marina

9:30 — отправление к острову Ко Пхай

11:00–12:30 — остров Ко Пхай: отдых на пляже, купание, снорклинг у коралловых рифов, сапбординг, рыбалка, прыжки в море с 7-метрового батута и спуск с 8-метровой надувной горки

Обед на борту (шведский стол): барбекю из курицы и свинины, том ям, жаркое из курицы и овощей, пад тай (жареный рис с яйцом), овощи и фрукты

12:30–13:20 — переход к острову Ко Рин

13:20–14:20 — остров Ко Рин: снорклинг, купание в открытом море, сапбординг, рыбалка или отдых на яхте

14:20–15:20 — переход к острову Обезьян

15:20–15:50 — остров Обезьян: высадка на берег, возможность покормить обезьян, искупаться или сделать яркие фотографии

15:50–16:30 — возвращение в Ocean Marina. Во время перехода — танцевальная анимация на борту и лёгкая праздничная атмосфера

16:30 — прибытие в яхт-клуб

17:00–18:00 — трансфер обратно в отели Паттайи

Организационные детали