Морская прогулка на катамаране к трём островам - из Паттайи
Сочные пейзажи, коралловые рифы и полный релакс - в одном маршруте
Вы проведёте день в открытом море с остановками у зелёных островов. Вас ждут белоснежные пляжи, прозрачная вода, снорклинг у живописных рифов, рыбалка и купание. А ещё вкусный обед и атмосфера полного расслабления и гармонии.
Описание водной прогулки
8:00 — выезд из отелей Паттайи
9:00 — прибытие в яхт-клуб Ocean Marina
9:30 — отправление к острову Ко Пхай
11:00–12:30 — остров Ко Пхай: отдых на пляже, купание, снорклинг у коралловых рифов, сапбординг, рыбалка, прыжки в море с 7-метрового батута и спуск с 8-метровой надувной горки
Обед на борту (шведский стол): барбекю из курицы и свинины, том ям, жаркое из курицы и овощей, пад тай (жареный рис с яйцом), овощи и фрукты
12:30–13:20 — переход к острову Ко Рин
13:20–14:20 — остров Ко Рин: снорклинг, купание в открытом море, сапбординг, рыбалка или отдых на яхте
14:20–15:20 — переход к острову Обезьян
15:20–15:50 — остров Обезьян: высадка на берег, возможность покормить обезьян, искупаться или сделать яркие фотографии
15:50–16:30 — возвращение в Ocean Marina. Во время перехода — танцевальная анимация на борту и лёгкая праздничная атмосфера
16:30 — прибытие в яхт-клуб
17:00–18:00 — трансфер обратно в отели Паттайи
Организационные детали
В стоимость включены трансфер, входные билеты, обед, рыбалка, снаряжение для снорклинга, корм для обезьян, одно полотенце на чел.
Перед водной прогулкой проводится инструктаж по технике безопасности и выдаются спасательные жилеты
С вами будет русскоязычный гид из нашей команды
Стоимость водной прогулки
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$135
Дети 3-12 лет
$70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор в Паттайе
Провела экскурсии для 61 туриста
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.
