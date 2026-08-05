Отправьтесь за пределы туристической Паттайи, чтобы прокатиться на квадроциклах по тропическим дорогам и зелёным окрестностям города! Вас ждут грунтовые трассы, природные пейзажи, остановки для отдыха и 25 км активной езды. Подходит новичкам.
Описание экскурсии
Перед поездкой инструктор расскажет, как управлять квадроциклом, и проведёт инструктаж по технике безопасности. Затем вы отправитесь по природным и грунтовым дорогам в окрестностях Паттайи.
Маршрут протяжённостью 25 км пройдёт через:
- ручей Чакнок
- деревню слонов
По пути сделаем остановки для отдыха и фотографий.
Организационные детали
- С вами будет русскоговорящий инструктор из нашей команды
- В стоимость включено: трансфер, квадроцикл и экипировка, вода
- Также возможен вариант программы на 3 часа. Вы проедете около 35 км и посетите ручей Чакнок, деревню слонов, латексную плантацию и водопад
ежедневно в 08:00 и 14:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|3 часа ATV 620 куб
|$179
|2 часа ATV 620 куб
|$139
|2 часа ATV 250 куб
|$88
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 162 туристов
Мы — ваш ключ к бескрайним возможностям необычного отдыха в Таиланде. Мы приготовили для вас самые интересные и уникальные развлечения, которые есть только здесь. Подарите себе адреналиновые приключения и незабываемые впечатления, исследуя экзотическую красоту Таиланда и открывая для себя эту страну с новой стороны! Мы занимаемся организацией подобных развлечений с 2017 года и точно знаем, как вас впечатлить.
Входит в следующие категории Паттайи
Похожие экскурсии на «На квадроцикле - по тропикам Паттайи»
Мини-группа
до 12 чел.
Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
Исследовать карстовые пещеры, посетить храм в скале и отдохнуть у водопада в нацпарке Кхао Вонг
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
8 авг в 07:00
9 авг в 07:00
$65 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Экспедиция «Следопыт» - из Паттайи (всё включено)
Захватывающее приключение в сердце тайских джунглей вдали от туристических маршрутов
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от $250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Прыжок с парашютом в Паттайе
Испытайте незабываемые эмоции, совершив прыжок с парашютом в Паттайе. Насладитесь захватывающими видами и зарядитесь адреналином на высоте 4000 метров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от $397 за человека
-
12%
Мини-группа
до 12 чел.
Затерянный мир: джунгли, пещеры и водопады - из Паттайи
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно 06:30-07:30
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
2110 ฿
2400 ฿ за человека
$88 за человека