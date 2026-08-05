Отправьтесь за пределы туристической Паттайи, чтобы прокатиться на квадроциклах по тропическим дорогам и зелёным окрестностям города! Вас ждут грунтовые трассы, природные пейзажи, остановки для отдыха и 25 км активной езды. Подходит новичкам.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Перед поездкой инструктор расскажет, как управлять квадроциклом, и проведёт инструктаж по технике безопасности. Затем вы отправитесь по природным и грунтовым дорогам в окрестностях Паттайи.

Маршрут протяжённостью 25 км пройдёт через:

ручей Чакнок

деревню слонов

По пути сделаем остановки для отдыха и фотографий.

Организационные детали