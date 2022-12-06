Фантастически круто. Во время нашего визита была небольшая группа из восьми человек. Персонал там замечательный. такой услужливый и веселый.

В Вера

Эко-тур в заповедник слонов (гид англ. яз)

Это было удивительно и невероятно. Приключение, которое вы всегда будете помнить. Это было мероприятие для слонов. Первое правило заключалось в том, что мы можем брать их в озеро только в том случае, если ОНИ, животные, этого хотят.