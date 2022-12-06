13 часов
Групповая
Рай на реке Квай
Двухдневное путешествие из Паттайи по самым интересным локациям провинции Канчанабури
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
28 янв в 04:00
$129 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Автомобиль с русским водителем
Путешествуйте по Паттайе с личным водителем, выбирая маршруты и останавливаясь, где захотите
Начало: Ваш отель в Паттайе
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 18 212฿ за всё до 4 чел.
13 часов
Водная прогулка
Река Квай: двухдневная экскурсия из Паттайи (всё включено)
Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
28 янв в 04:30
$132 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППутешественник6 декабря 2022Эко-тур в заповедник слонов (гид англ. яз)Фантастически круто. Во время нашего визита была небольшая группа из восьми человек. Персонал там замечательный. такой услужливый и веселый.
- ВВера30 октября 2022Эко-тур в заповедник слонов (гид англ. яз)Это было удивительно и невероятно. Приключение, которое вы всегда будете помнить. Это было мероприятие для слонов. Первое правило заключалось в том, что мы можем брать их в озеро только в том случае, если ОНИ, животные, этого хотят.
- pparis22 октября 2022Эко-тур в заповедник слонов (гид англ. яз)Посещение святилища, где оказывают помощь слонам, просто удивительно. Очень познавательно и интерактивно. Мы кормили слонов, давали им витамины, общались с
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «деревня слонов»
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