Перезагрузка – экскурсии в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «Перезагрузка» в Паттайе, цены от $66, скидки до 29%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Паттайи)
На автобусе
13 часов
-
29%
8 отзывов
Групповая
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Паттайи)
Исследуйте заповедные уголки Таиланда - от древних храмов до термальных источников
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
11 дек в 04:30
$72$102 за человека
Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
На автобусе
11 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
Исследовать карстовые пещеры, посетить храм в скале и отдохнуть у водопада в нацпарке Кхао Вонг
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$66 за человека
Адреналин и идиллия: морское сафари на джет-ски в Паттайе
На гидроцикле
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Адреналин и идиллия: морское сафари на джет-ски в Паттайе
От волн Сиамского залива до Острова обезьян: драйв, природа и яркие эмоции
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$530 за человека

