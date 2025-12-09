-
Групповая
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Паттайи)
Исследуйте заповедные уголки Таиланда - от древних храмов до термальных источников
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
11 дек в 04:30
$72
$102 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
Исследовать карстовые пещеры, посетить храм в скале и отдохнуть у водопада в нацпарке Кхао Вонг
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$66 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Адреналин и идиллия: морское сафари на джет-ски в Паттайе
От волн Сиамского залива до Острова обезьян: драйв, природа и яркие эмоции
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$530 за человека
