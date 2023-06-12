Если вы посещаете Паттайю впервые и хотели бы познакомиться с этим интересным городом-курортом и его окрестностями в сопровождении опытного русского гида и покататься на слонах, то эта индивидуальная экскурсия для Вас.
Ближайшие даты:
12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Слоны и увлекательные открытия.
- Во время экскурсии вы на индивидуальном транспорте посетите Храмовый Комплекс Ват Ян на окраине Паттайи, гору Као Чи Чан с наскальным изображением Будды, выполненным из чистого золота, побываете на Холме Будды и на смотровой площадке, с которой открывается замечательный вид на Сиамский залив и на динамичный, бурлящий и полнокровный город-курорт, который никогда не спит.
- Кто не мечтает, приехав в Таиланд — обязательно покататься на слонах? Не покататься на слонах в Паттайе, то же самое, что быть в Париже и не увидеть Эйфелеву башню. При желании за небольшую доплату в данную экскурсию возможно добавить посещение деревни слонов, где Вы сможете покататься на слонах и посмотреть красочное этническое шоу.
Важная информация:Что взять с собой: фото и видео аппаратуру, солнцезащитный крем, головные уборы, одежду закрывающую плечи, спину и ноги.
по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный транспорт
- Русский гид
- Входные билеты
- Катание на слонах (при желании)
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Паттайе
- Когда и сколько длится?
- Когда: по договоренностиЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
- Важная информация
- Что взять с собой: фото и видео аппаратуру
- Солнцезащитный крем
- Головные уборы
- Одежду закрывающую плечи
- Спину и ноги
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Билеты
Обзорные
Билеты на шоу
Животные
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Дата и количество участников выбирается при бронировании