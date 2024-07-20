читать дальше современности, ответы на любые вопросы, готовность помочь и проконсультировать по местным локациям. Вся экскурсия без спешки, гид дает возможность все посмотреть, не гонит. Понравился храм в пещере. Интересный гонг и гадание в храме). Приятно было купаться в озерке под водопадом. Обед вкусный. В общем, интересно, познавательно

Описание экскурсии очень рекламное). Но мне понравился гид Валерий. Много интересной информации как по истории Таиланда, буддизму, так и по