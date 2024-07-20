13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Паттайя: Поиск драгоценных камней и вечер у Сиамского залива
Погрузитесь в мир драгоценных камней, попробуйте морские угощения и завершите день незабываемым закатом
Начало: У ресепшена вашего отеля
«Из Паттайи вы доберётесь на машине до фуникулёра, который доставит вас на вершину горы»
Расписание: в субботу в 06:00
Завтра в 06:00
9 ноя в 06:00
$107 за человека
11 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Неизведанные уголки провинции Чонбури: в мини-группе из Паттайи
Провинция Чонбури - фантастический регион, куда пока не добрались толпы туристов. Вы посетите древние пещеры, храмы, озера и водопады
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Погуляете по горной долине и понаблюдаете за пасущимися овечками»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
4 ноя в 08:00
6 ноя в 08:00
$88 за человека
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
2 дня над облаками: путешествие в мини-группе и в формате «всё включено»
Отправиться в нацпарк «Кхао Кхо», насладиться горными пейзажами и самым красивым храмом королевства
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Действующая резиденция короля Таиланда в горах и парк высокогорных цветов»
Расписание: в понедельник и четверг в 04:30
4 ноя в 04:30
7 ноя в 04:30
$180 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина20 июля 2024Описание экскурсии очень рекламное). Но мне понравился гид Валерий. Много интересной информации как по истории Таиланда, буддизму, так и по
- ЛЛариса14 января 2024Мне очень понравилось, особенно сам процесс добывания камней) много интересных мест мы посетили дополнительно, профессиональный гид, комфортный трансфер
- ЕЕлена6 ноября 2023Спасибо Вадиму за экскурсию. Получили массу положительных эмоций. Рекомендую всем…
- ИИрина29 октября 2023Дорога долгая, но у нас была отличная компания! Гидом у нас был Антон. Как человечек и как гид- просто отличный!
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Горы»
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