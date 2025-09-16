Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в Тропический сад Нонг Нуч - Жемчужина Паттайи
Погрузитесь в мир тропической флоры и уникальных экспозиций, посетив сады Нонг Нуч в Паттайе
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
$40 за человека
Водная прогулка
Групповая экскурсия «Один день на Бамбуковом острове» из Паттайи
Приглашаем на уникальную экскурсию на Бамбуковый остров из Паттайи. Невероятные пейзажи и чистейшее море ждут вас
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 08:00
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
$87 за человека
Путешествие в мир дикой природы: Кхао Вонг и Кхао Ча Мао
Откройте для себя удивительные национальные парки Кхао Вонг и Кхао Ча Мао в Паттайе. Групповая экскурсия с русскоговорящим гидом и обедом в джунглях
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник и воскресенье в 08:00
16 сен в 08:00
21 сен в 08:00
$88 за человека
Затерянный мир: путешествие по джунглям
Откройте тайны диких джунглей, исследуйте пещеры с летучими мышами и насладитесь купанием в природных бассейнах
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
14 сен в 07:00
15 сен в 07:00
$65 за человека
