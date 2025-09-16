Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Паттайе, цены от $40. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Тропический сад «Нонг Нуч»
На машине
5.5 часов
20 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в Тропический сад Нонг Нуч - Жемчужина Паттайи
Погрузитесь в мир тропической флоры и уникальных экспозиций, посетив сады Нонг Нуч в Паттайе
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
$40 за человека
1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
10 часов
14 отзывов
Водная прогулка
Групповая экскурсия «Один день на Бамбуковом острове» из Паттайи
Приглашаем на уникальную экскурсию на Бамбуковый остров из Паттайи. Невероятные пейзажи и чистейшее море ждут вас
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 08:00
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
$87 за человека
Путешествие в мир дикой природы
На машине
11 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в мир дикой природы: Кхао Вонг и Кхао Ча Мао
Откройте для себя удивительные национальные парки Кхао Вонг и Кхао Ча Мао в Паттайе. Групповая экскурсия с русскоговорящим гидом и обедом в джунглях
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник и воскресенье в 08:00
16 сен в 08:00
21 сен в 08:00
$88 за человека
Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
На автобусе
11 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Затерянный мир: путешествие по джунглям
Откройте тайны диких джунглей, исследуйте пещеры с летучими мышами и насладитесь купанием в природных бассейнах
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
14 сен в 07:00
15 сен в 07:00
$65 за человека

