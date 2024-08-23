8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия в Паттайе: Лучшие места Чонбури
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Паттайи с эксклюзивным доступом к уникальным местам
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
6 окт в 08:00
7 окт в 08:00
$58 за человека
12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия в Бангкок из Паттайи: вечерний круиз и храмы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку из Паттайи! Откройте для себя величие города на речном круизе
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
6 окт в 11:00
7 окт в 11:00
$115 за человека
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи - в Бангкок: увидеть главное в столице Таиланда
Дворцы, храмы, небоскрёб и тайская кухня
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
7 окт в 07:00
8 окт в 07:00
$71 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений23 августа 2024великолепная экскурсия, гид (Дмитрий), молодой, а пожтому крайне заряженный, готов поделится всем, что умещается в его голове в отношении Таиланда.
- ВВладислав26 июня 2024Спасибо огромное за эту обзорную экскурсию! Храм красного дракона понравился больше всего) Гид отлично говорит по-русски. Было очень интересно🙌🏻
- ЕЕлена27 апреля 2024Экскурсия понравилась,от маршрута до организации. Михаил был внимателен ко всем туристам. Получила адреналин на смотровой площадке Skywalk со стеклянным полом,релакс при кормлении черепашек в храме. Прогулка по набережной порадовала.
- ВВиктория18 апреля 2024Все понравилось, было хорошо организовано и внимательно со стороны гида
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Самое главное»
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