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рассказ лёгкий, динамичный, интересный. сложно отвлекаться. всем готов помочь, хотя и не сильно эмоционально вовлекается в туристов(большой плюс). экскурсия сама по себе очень насыщенная, при этом усталость ощущается исключительно по прибытию в номер. Спасибо большое!