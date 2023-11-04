Посетить самые загадочные места города и услышать связанные с ними удивительные истории
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даты
Описание
Что вас ожидает
06:30 Сбор по отелям (обычно он занимает около часа) и выезд из Паттайи
09:00 Остановка на трассе, где можно выпить чай-кофе и позавтракать
10:00 Храм Дракона. Вы услышите тёмные истории о жизни местных монахов и шокирующих ритуалах, которые проводились здесь не так давно.
12:30 Храм Ват Пакнам Бхасичароен. Вы увидите самую большую статую Будды в Бангкоке и узнаете о богатейшей в мире секте Дхаммакая, которой принадлежит храм.
13:30 Храм Ват Кхун Чан. Мы раскроем, почему местные прихожане используют в качестве подношения чёрные вещи.
14:00 Обед
15:30 Остров Ко Крет. Мы покажем Падающую пагоду, дом Призраков, деревни Забвения и Ремесленников. Расскажем, почему остров практически не заселён, хотя является частью мегаполиса с огромной плотностью населения.
18:00 Отправление в Паттайю
20:00 Трансфер по отелям
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
- В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, обед
- Рекомендуем накануне заказать в отеле ланч-бокс: вы сможете съесть его на утренней остановке для завтрака
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшен вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.