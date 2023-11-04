Приглашаем на неклассическую экскурсию по Бангкоку, посвящённую мистическим и таинственным достопримечательностям! Вы узнаете о шокирующих храмовых ритуалах, о процветающей секте Дхаммакая и о чёрных одеждах, которые используют в качестве подношения. А на острове Ко Крет прикоснётесь к тайнам Падающей пагоды, дома Призраков и деревни Забвения.

Описание

Что вас ожидает

06:30 Сбор по отелям (обычно он занимает около часа) и выезд из Паттайи

09:00 Остановка на трассе, где можно выпить чай-кофе и позавтракать

10:00 Храм Дракона. Вы услышите тёмные истории о жизни местных монахов и шокирующих ритуалах, которые проводились здесь не так давно.

12:30 Храм Ват Пакнам Бхасичароен. Вы увидите самую большую статую Будды в Бангкоке и узнаете о богатейшей в мире секте Дхаммакая, которой принадлежит храм.

13:30 Храм Ват Кхун Чан. Мы раскроем, почему местные прихожане используют в качестве подношения чёрные вещи.

14:00 Обед

15:30 Остров Ко Крет. Мы покажем Падающую пагоду, дом Призраков, деревни Забвения и Ремесленников. Расскажем, почему остров практически не заселён, хотя является частью мегаполиса с огромной плотностью населения.

18:00 Отправление в Паттайю

20:00 Трансфер по отелям

Организационные детали