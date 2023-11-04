Таинственный Бангкок: из Паттайи в мини-группе

Посетить самые загадочные места города и услышать связанные с ними удивительные истории

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Приглашаем на неклассическую экскурсию по Бангкоку, посвящённую мистическим и таинственным достопримечательностям! Вы узнаете о шокирующих храмовых ритуалах, о процветающей секте Дхаммакая и о чёрных одеждах, которые используют в качестве подношения. А на острове Ко Крет прикоснётесь к тайнам Падающей пагоды, дома Призраков и деревни Забвения.
Таинственный Бангкок: из Паттайи в мини-группе
Таинственный Бангкок: из Паттайи в мини-группе
Таинственный Бангкок: из Паттайи в мини-группе
Таинственный Бангкок: из Паттайи в мини-группе
Таинственный Бангкок: из Паттайи в мини-группе
Таинственный Бангкок: из Паттайи в мини-группе
Таинственный Бангкок: из Паттайи в мини-группе
Таинственный Бангкок: из Паттайи в мини-группе
Ближайшие даты:
4
ноя
5
ноя
6
ноя
7
ноя
8
ноя
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

06:30 Сбор по отелям (обычно он занимает около часа) и выезд из Паттайи
09:00 Остановка на трассе, где можно выпить чай-кофе и позавтракать
10:00 Храм Дракона. Вы услышите тёмные истории о жизни местных монахов и шокирующих ритуалах, которые проводились здесь не так давно.
12:30 Храм Ват Пакнам Бхасичароен. Вы увидите самую большую статую Будды в Бангкоке и узнаете о богатейшей в мире секте Дхаммакая, которой принадлежит храм.
13:30 Храм Ват Кхун Чан. Мы раскроем, почему местные прихожане используют в качестве подношения чёрные вещи.
14:00 Обед
15:30 Остров Ко Крет. Мы покажем Падающую пагоду, дом Призраков, деревни Забвения и Ремесленников. Расскажем, почему остров практически не заселён, хотя является частью мегаполиса с огромной плотностью населения.
18:00 Отправление в Паттайю
20:00 Трансфер по отелям

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
  • В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, обед
  • Рекомендуем накануне заказать в отеле ланч-бокс: вы сможете съесть его на утренней остановке для завтрака

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
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