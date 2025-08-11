Мои заказы

Храм Дракона – экскурсии в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Дракона» в Паттайе
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
4 отзыва
Групповая
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
$128 за человека
Королевский Бангкок: большое путешествие из Паттайи
На автобусе
13 часов
13 отзывов
Групповая
Королевский Бангкок: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Погрузитесь в величие Бангкока с экскурсией в мини-группе. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ресепшене вашего отеля
24 дек в 06:30
25 дек в 06:30
$124 за человека
5 чудес Таиланда: дракон, пещеры, рынки и магия Ампхавы
На автобусе
13 часов
Мини-группа
до 10 чел.
5 чудес Таиланда: дракон, пещеры, рынки и магия Ампхавы
Из Паттайи - в исторические провинции Ратчабури, Накхон Патхом и Самут Сонгкрам
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
$125 за человека

  • А
    Алексей
    11 августа 2025
    Таинственный Бангкок: из Паттайи в мини-группе
    Экскурсия понравилась, очень интересные места, экскурсовод Дмитрий всё подробно и понятно рассказывал

