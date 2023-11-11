Поездка в формате «всё включено» к городу на воде, храму Дракона и Рынку раскрывающихся зонтов
Ампхава — самый необычный город в Таиланде. Он построен на воде, и вместо улиц здесь каналы. Ампхава — родина двух королей, Рамы I и Рамы II, и любимый город отдыха столичных богачей.
Мы внимательно изучим тайскую Венецию, а ещё посетим храм Дракона, плавучий рынок Дамноен Садуак и Рынок раскрывающихся зонтов, через который ежедневно мчится поезд.
Мы внимательно изучим тайскую Венецию, а ещё посетим храм Дракона, плавучий рынок Дамноен Садуак и Рынок раскрывающихся зонтов, через который ежедневно мчится поезд.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Программа:
- 07:00 — сбор по отелям и выезд из Паттайи.
- Храм Дракона Ват Сампхан — один из самых необычных в Таиланде. Он представляет собой 50-метровое здание розового цвета, обвитое гигантским драконом. Недавно храм был реконструирован после нескольких лет запущенности, и сейчас можно подняться внутри тела дракона на самый верх, к открытой пасти. Длина Дракона — 300 м, высота здания — 17 этажей.
- Плавучий рынок Дамноен Садуак — самый большой в Юго-Восточной Азии. Вас ждёт путешествие на лодке по торговым рядам.
- Рынок раскрывающихся зонтов в городке Самут Сонгхрам. Когда звучит гонг, весь рынок мгновенно сворачивается — ведь именно через него проходят железнодорожные пути, по которым проезжает Самут-Сонгкранский экспресс. После того, как поезд проедет, торговцы вновь возвращаются на места.
- Город Ампхава и небольшая пешеходная экскурсия по историческим кварталам тайской Венеции.
- Вкусный обед в уютном национальном ресторане в Ампхаве.
- Монастырь тайского бокса Ват Бан Кунг. Вы попробуете «Эликсир силы» у древнего фикуса, выросшего над часовней, и увидите небольшой монастырский зоопарк со спасёнными монахами животными.
- Вечерняя прогулка на лодке и наблюдение за мерцанием светлячков на прибрежных деревьях.
- 22:30 — возвращение в Паттайю.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость входит: полное трансферное обслуживание, работа профессионального русскоговорящего гида, все входные билеты и специальные сборы, вкусный обед.
в четверг и субботу в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле в Паттайе
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг и субботу в 08:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 321 туриста
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир: с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
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