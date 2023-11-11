Тайская Венеция - в мини-группе из Паттайи

Поездка в формате «всё включено» к городу на воде, храму Дракона и Рынку раскрывающихся зонтов

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Ампхава — самый необычный город в Таиланде. Он построен на воде, и вместо улиц здесь каналы. Ампхава — родина двух королей, Рамы I и Рамы II, и любимый город отдыха столичных богачей.

Мы внимательно изучим тайскую Венецию, а ещё посетим храм Дракона, плавучий рынок Дамноен Садуак и Рынок раскрывающихся зонтов, через который ежедневно мчится поезд.
Тайская Венеция - в мини-группе из Паттайи
Тайская Венеция - в мини-группе из Паттайи
Тайская Венеция - в мини-группе из Паттайи
Тайская Венеция - в мини-группе из Паттайи
Тайская Венеция - в мини-группе из Паттайи
Тайская Венеция - в мини-группе из Паттайи
Тайская Венеция - в мини-группе из Паттайи
Тайская Венеция - в мини-группе из Паттайи
Тайская Венеция - в мини-группе из Паттайи
Тайская Венеция - в мини-группе из Паттайи
Тайская Венеция - в мини-группе из Паттайи
Тайская Венеция - в мини-группе из Паттайи
Тайская Венеция - в мини-группе из Паттайи
Ближайшие даты:
11
ноя
16
ноя
18
ноя
23
ноя
25
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30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Программа:

  • 07:00 — сбор по отелям и выезд из Паттайи.
  • Храм Дракона Ват Сампхан — один из самых необычных в Таиланде. Он представляет собой 50-метровое здание розового цвета, обвитое гигантским драконом. Недавно храм был реконструирован после нескольких лет запущенности, и сейчас можно подняться внутри тела дракона на самый верх, к открытой пасти. Длина Дракона — 300 м, высота здания — 17 этажей.
  • Плавучий рынок Дамноен Садуак — самый большой в Юго-Восточной Азии. Вас ждёт путешествие на лодке по торговым рядам.
  • Рынок раскрывающихся зонтов в городке Самут Сонгхрам. Когда звучит гонг, весь рынок мгновенно сворачивается — ведь именно через него проходят железнодорожные пути, по которым проезжает Самут-Сонгкранский экспресс. После того, как поезд проедет, торговцы вновь возвращаются на места.
  • Город Ампхава и небольшая пешеходная экскурсия по историческим кварталам тайской Венеции.
  • Вкусный обед в уютном национальном ресторане в Ампхаве.
  • Монастырь тайского бокса Ват Бан Кунг. Вы попробуете «Эликсир силы» у древнего фикуса, выросшего над часовней, и увидите небольшой монастырский зоопарк со спасёнными монахами животными.
  • Вечерняя прогулка на лодке и наблюдение за мерцанием светлячков на прибрежных деревьях.
  • 22:30 — возвращение в Паттайю.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость входит: полное трансферное обслуживание, работа профессионального русскоговорящего гида, все входные билеты и специальные сборы, вкусный обед.

в четверг и субботу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле в Паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На машине
Можно с детьми
Необычные
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Соборы и храмы

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