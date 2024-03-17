Водная прогулка
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Завораживающее путешествие по историческим и культурным местам Таиланда ждет вас! Вас ждут храмы, монастыри и удивительный рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 06:30
27 сен в 06:30
30 сен в 06:30
$120 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Поезд сквозь зонты и «тайская Венеция» - из Паттайи
Рынок Меклонг, Ампхава, светлячки и буддийский храм в дереве
Начало: От вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
26 сен в 08:00
28 сен в 08:00
$100 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
5 чудес Таиланда: дракон, пещеры, рынки и магия Ампхавы
Из Паттайи - в исторические провинции Ратчабури, Накхон Патхом и Самут Сонгкрам
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
26 сен в 08:00
28 сен в 08:00
$125 за человека
- ЕЕкатерина17 марта 2024Были на экскурсии "Многоликий Таиланд".
Хотели сказать огромное спасибо гиду Михаилу за интересный и познавательный рассказ о религии, культуре и традициях
