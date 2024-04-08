1 чел.
По популярности
Мини-группа
13 часов
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Завораживающее путешествие по историческим и культурным местам Таиланда ждет вас! Вас ждут храмы, монастыри и удивительный рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
«Побываете на необычном рынке «раскрывающихся зонтов», прокатитесь на лодке и полюбуетесь светлячками на деревьях»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:30
11 июня в 06:30
13 июня в 06:30
$100 за человека
Мини-группа
10 часов
Тайская Венеция и плавучие рынки: экскурсия из Паттайи
Погрузитесь в атмосферу тайских традиций, посетив уникальные места Ампхавы и окрестностей с профессиональным гидом
Начало: В вашем отеле в Паттайе
«Плавучий рынок Дамноен Садуак — самый большой в Юго-Восточной Азии»
Расписание: в четверг и субботу в 07:30
13 июня в 07:30
15 июня в 07:30
$100 за человека
Групповая
13 часов
Паттайя: Поиски сапфиров с экскурсией - Самоцвет в подарок каждому участнику
Возьмите уникальный шанс добыть сапфиры своими руками и исследовать сокровища Паттайи в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашего отеля
«19:30 — Остановка на фруктовом рынке (по желанию)»
Расписание: в субботу в 06:30 и 20:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
$120 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила8 апреля 2024Интересный маршрут, все понравилось!
- ММихаил30 марта 2024Программа понравилась. Посетили много аутентичных мест, гид Михаил на своем месте, хорошая речь, рассказывал интересно, на вопросы отвечал сходу. Спасибо
- ЕЕкатерина17 марта 2024Были на экскурсии "Многоликий Таиланд". Хотели сказать огромное спасибо гиду Михаилу за интересный и познавательный рассказ о религии, культуре и традициях
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Рынки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Рынки" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 120. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2024 год по теме «Рынки», 3 ⭐ отзыва, цены от $100. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август