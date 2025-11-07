читать дальше и мобильнее. Также было бы здорово присылать какую-то памятку о том, что нельзя/можно брать, учитывая что в стоимость входят буквально только трансфер и вход… Еще девушка, сопровождавшая нас, чуть не уехала, не отдав нам входные билеты…

Сам аквапарк очень крутой (действительно интересные и разные горки). Но забронировать самим и доехать на такси (особенно компанией) будет выгоднее