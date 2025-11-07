Мои заказы

Аквапарк Columbia Pictures Aquaverse – экскурсии в Паттайе

Найдено 4 экскурсии в категории «Аквапарк Columbia Pictures Aquaverse» в Паттайе, цены от $40. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
На автобусе
11 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
Исследовать карстовые пещеры, посетить храм в скале и отдохнуть у водопада в нацпарке Кхао Вонг
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$66 за человека
Тропический сад «Нонг Нуч»
На машине
5.5 часов
21 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Тропический сад «Нонг Нуч»
Посетить крупнейший ботанический сад в Юго-Восточной Азии и самый красивый парк Таиланда
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$40 за человека
Аквапарк «Рамаяна»
На автобусе
7 часов
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Аквапарк «Рамаяна»
Начало: Холл Вашего отеля
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
1600 ฿ за человека
Трансфер в развлекательный комплекс Columbia Pictures Aquaverse + билет
На автобусе
8 часов
Групповая
Трансфер в развлекательный комплекс Columbia Pictures Aquaverse + билет
Добраться до аквапарка и получить доступ ко всем аттракционам и мероприятиям
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$77 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    7 ноября 2025
    Аквапарк «Рамаяна»
    Сам аквапарк очень крутой (действительно интересные и разные горки). Но забронировать самим и доехать на такси (особенно компанией) будет выгоднее
    читать дальше

    и мобильнее. Также было бы здорово присылать какую-то памятку о том, что нельзя/можно брать, учитывая что в стоимость входят буквально только трансфер и вход… Еще девушка, сопровождавшая нас, чуть не уехала, не отдав нам входные билеты…

  • П
    Пенькова
    1 ноября 2023
    Аквапарк «Рамаяна»
    Шикарное место, всем советую☀️🎢🙌

