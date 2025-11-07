Мини-группа
до 12 чел.
Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
Исследовать карстовые пещеры, посетить храм в скале и отдохнуть у водопада в нацпарке Кхао Вонг
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$66 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Тропический сад «Нонг Нуч»
Посетить крупнейший ботанический сад в Юго-Восточной Азии и самый красивый парк Таиланда
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$40 за человека
Групповая
до 20 чел.
Аквапарк «Рамаяна»
Начало: Холл Вашего отеля
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
1600 ฿ за человека
Групповая
Трансфер в развлекательный комплекс Columbia Pictures Aquaverse + билет
Добраться до аквапарка и получить доступ ко всем аттракционам и мероприятиям
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$77 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия7 ноября 2025Сам аквапарк очень крутой (действительно интересные и разные горки). Но забронировать самим и доехать на такси (особенно компанией) будет выгоднее
- ППенькова1 ноября 2023Шикарное место, всем советую☀️🎢🙌
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Аквапарк Columbia Pictures Aquaverse»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в декабре 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Аквапарк Columbia Pictures Aquaverse" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 1600. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2025 год по теме «Аквапарк Columbia Pictures Aquaverse», 37 ⭐ отзывов, цены от $40. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль