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- наши туроператоры типа библиоглобус возят только в несколько локаций, скучно, массово и дорого, с местным в автобусе для прикрытия. Наши ребята возят с риском для себя, но в интересные места, в маленьких компаниях. Не всегда они экскурсоводы в нашем понимании. Но увидеть Тай без них не получится, и Николай, и Тимур (мы ездили на две экскурсии) живут здесь не один год. Очень разные впечатления, но в целом положительные. Хотим приехать ещё раз прицельно на поездку по северу Тая, очень любопытная экскурсия на 5 дней.