Кхао Вонг – экскурсии в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «Кхао Вонг» в Паттайе, цены от $56, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
На автобусе
11 часов
-
19%
6 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Затерянный мир: путешествие по джунглям
Откройте тайны диких джунглей, исследуйте пещеры с летучими мышами и насладитесь купанием в природных бассейнах
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
6 июн в 07:00
$56$69 за человека
Путешествие в мир дикой природы
На машине
11 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в мир дикой природы: Кхао Вонг и Кхао Ча Мао
Откройте для себя удивительные национальные парки Кхао Вонг и Кхао Ча Мао в Паттайе. Групповая экскурсия с русскоговорящим гидом и обедом в джунглях
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник и воскресенье в 08:00
8 июн в 08:00
10 июн в 08:00
$83 за человека
В затерянный мир Таиланда - из Паттайи
На машине
9 часов
Индивидуальная
В затерянный мир Таиланда - из Паттайи
Пройти по джунглям и лабиринту карстовых пещер, а затем отдохнуть у восьмиуровневого водопада
от $180 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    20 мая 2025
    Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
    Очень понравилась экскурсия, тут нужно понимать, что многое зависит от погоды. У нас была солнечная погода без дождя. Удалось добраться
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    до 6 ступени водопада. Вид потрясающий. В плане программы, всё очень четко спланировано, гид у нас был Ден. Рекомендую к посещению данную экскурсию несмотря на то, что в основном нужно ходить пешком. Много ножками и с припятствиями

  • а
    андрей
    18 мая 2025
    Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
    Великолепный тур! Гид Валерий (well). Умный. Обходительный. Внимательный! Рекомендую всем!
  • Л
    Людмила
    4 мая 2025
    Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
    Все понравилось несмотря на сильную жару. Для программы важна обувь, которая хорошо сидит на ноге, по пути встречаются высокие ступеньки и, иногда, большие камни. Рекомендую эту экскурсию к посещению для любителей природы, которым не чужды умеренные физические нагрузки.
  • А
    Алексей
    31 марта 2025
    Путешествие в мир дикой природы
    Экскурсия была интересная. Гид был Николай. Посмотрели всё по программе и даже больше
    Экскурсия была интересная. Гид был Николай. Посмотрели всё по программе и даже большеЭкскурсия была интересная. Гид был Николай. Посмотрели всё по программе и даже большеЭкскурсия была интересная. Гид был Николай. Посмотрели всё по программе и даже большеЭкскурсия была интересная. Гид был Николай. Посмотрели всё по программе и даже большеЭкскурсия была интересная. Гид был Николай. Посмотрели всё по программе и даже большеЭкскурсия была интересная. Гид был Николай. Посмотрели всё по программе и даже большеЭкскурсия была интересная. Гид был Николай. Посмотрели всё по программе и даже большеЭкскурсия была интересная. Гид был Николай. Посмотрели всё по программе и даже больше
  • Е
    Евгения
    24 февраля 2025
    Путешествие в мир дикой природы
    В целом надо понимать смысл экскурсий в Тае. Все они нелегально проводятся по вине политики государства. Впервые с этим столкнулась
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    - наши туроператоры типа библиоглобус возят только в несколько локаций, скучно, массово и дорого, с местным в автобусе для прикрытия. Наши ребята возят с риском для себя, но в интересные места, в маленьких компаниях. Не всегда они экскурсоводы в нашем понимании. Но увидеть Тай без них не получится, и Николай, и Тимур (мы ездили на две экскурсии) живут здесь не один год. Очень разные впечатления, но в целом положительные. Хотим приехать ещё раз прицельно на поездку по северу Тая, очень любопытная экскурсия на 5 дней.

    В целом надо понимать смысл экскурсий в Тае. Все они нелегально проводятся по вине политики государстваВ целом надо понимать смысл экскурсий в Тае. Все они нелегально проводятся по вине политики государстваВ целом надо понимать смысл экскурсий в Тае. Все они нелегально проводятся по вине политики государстваВ целом надо понимать смысл экскурсий в Тае. Все они нелегально проводятся по вине политики государстваВ целом надо понимать смысл экскурсий в Тае. Все они нелегально проводятся по вине политики государстваВ целом надо понимать смысл экскурсий в Тае. Все они нелегально проводятся по вине политики государстваВ целом надо понимать смысл экскурсий в Тае. Все они нелегально проводятся по вине политики государстваВ целом надо понимать смысл экскурсий в Тае. Все они нелегально проводятся по вине политики государстваВ целом надо понимать смысл экскурсий в Тае. Все они нелегально проводятся по вине политики государстваВ целом надо понимать смысл экскурсий в Тае. Все они нелегально проводятся по вине политики государства
  • В
    Владислава
    21 февраля 2025
    Путешествие в мир дикой природы
    Добрый день! Были на экскурсии 13 февраля! Всё просто отлично!!! Очень интересные легенды рассказал гид! Пещера с лучими мышками! Купались
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    в горной реке, ныряли с камней и плавали с рыбками! Единственный минус… взяли мало бананов для мартышек 😁! Рекомендуем и гида и экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Кхао Вонг»

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