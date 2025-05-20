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19%
Мини-группа
до 12 чел.
Затерянный мир: путешествие по джунглям
Откройте тайны диких джунглей, исследуйте пещеры с летучими мышами и насладитесь купанием в природных бассейнах
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
6 июн в 07:00
$56
$69 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в мир дикой природы: Кхао Вонг и Кхао Ча Мао
Откройте для себя удивительные национальные парки Кхао Вонг и Кхао Ча Мао в Паттайе. Групповая экскурсия с русскоговорящим гидом и обедом в джунглях
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник и воскресенье в 08:00
8 июн в 08:00
10 июн в 08:00
$83 за человека
Индивидуальная
В затерянный мир Таиланда - из Паттайи
Пройти по джунглям и лабиринту карстовых пещер, а затем отдохнуть у восьмиуровневого водопада
от $180 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия20 мая 2025Очень понравилась экскурсия, тут нужно понимать, что многое зависит от погоды. У нас была солнечная погода без дождя. Удалось добраться
- аандрей18 мая 2025Великолепный тур! Гид Валерий (well). Умный. Обходительный. Внимательный! Рекомендую всем!
- ЛЛюдмила4 мая 2025Все понравилось несмотря на сильную жару. Для программы важна обувь, которая хорошо сидит на ноге, по пути встречаются высокие ступеньки и, иногда, большие камни. Рекомендую эту экскурсию к посещению для любителей природы, которым не чужды умеренные физические нагрузки.
- ААлексей31 марта 2025Экскурсия была интересная. Гид был Николай. Посмотрели всё по программе и даже больше
- ЕЕвгения24 февраля 2025В целом надо понимать смысл экскурсий в Тае. Все они нелегально проводятся по вине политики государства. Впервые с этим столкнулась
- ВВладислава21 февраля 2025Добрый день! Были на экскурсии 13 февраля! Всё просто отлично!!! Очень интересные легенды рассказал гид! Пещера с лучими мышками! Купались
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Кхао Вонг»
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