Водопад Кхао Ча Мао – экскурсии в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопад Кхао Ча Мао» в Паттайе, цены от $66, скидки до 29%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Паттайи)
На автобусе
13 часов
-
29%
8 отзывов
Групповая
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Паттайи)
Исследуйте заповедные уголки Таиланда - от древних храмов до термальных источников
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
11 дек в 04:30
$72$102 за человека
Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
На автобусе
11 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
Исследовать карстовые пещеры, посетить храм в скале и отдохнуть у водопада в нацпарке Кхао Вонг
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$66 за человека
Путешествие в мир дикой природы
На машине
11 часов
15 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в мир дикой природы
Побывать в первобытных джунглях, забраться в пещерный монастырь и покормить обезьян
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник и воскресенье в 08:00
14 дек в 08:00
16 дек в 08:00
$88 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    25 ноября 2025
    Путешествие в мир дикой природы
    Все было супер, невероятные эмоции и воспоминания! 👍🏻👏🏻💪🏻
  • Д
    Денис
    20 июля 2025
    Путешествие в мир дикой природы
    Отличная экскурсия, нам с женой и 6 летним сыном очень понравилось- Виктор с ног до головы погрузил нас в мир
    читать дальше

    дикой природы южного Тайланда, даже немного коснулись местной культуры и религии. Поход по болотам и пещерам- полный восторг, подьем к водопадам - даже на 3й уровень- достаточно тяжелый, особенно в условиях очень высокой влажности, но оно того стоит- искупаться в прохладном горном озере и речке, даже получилось немного покататься как с водных горок на скользких камнях:) спасибо Виктору, очень интересно и увлекательно рассказывал, сводил на обед в великолепный местный ресторан, в который сам ни за что не попадешь так. Фотографировал на зеркальный фотоаппарат, фото смогу выложить позже, если получится

  • А
    Алексей
    31 марта 2025
    Путешествие в мир дикой природы
    Экскурсия была интересная. Гид был Николай. Посмотрели всё по программе и даже больше
  • Е
    Евгения
    24 февраля 2025
    Путешествие в мир дикой природы
    В целом надо понимать смысл экскурсий в Тае. Все они нелегально проводятся по вине политики государства. Впервые с этим столкнулась
    читать дальше

    - наши туроператоры типа библиоглобус возят только в несколько локаций, скучно, массово и дорого, с местным в автобусе для прикрытия. Наши ребята возят с риском для себя, но в интересные места, в маленьких компаниях. Не всегда они экскурсоводы в нашем понимании. Но увидеть Тай без них не получится, и Николай, и Тимур (мы ездили на две экскурсии) живут здесь не один год. Очень разные впечатления, но в целом положительные. Хотим приехать ещё раз прицельно на поездку по северу Тая, очень любопытная экскурсия на 5 дней.

  • В
    Владислава
    21 февраля 2025
    Путешествие в мир дикой природы
    Добрый день! Были на экскурсии 13 февраля! Всё просто отлично!!! Очень интересные легенды рассказал гид! Пещера с лучими мышками! Купались
    читать дальше

    в горной реке, ныряли с камней и плавали с рыбками! Единственный минус… взяли мало бананов для мартышек 😁! Рекомендуем и гида и экскурсию!

  • м
    марина
    11 февраля 2025
    Путешествие в мир дикой природы
    Купив экскурсию на сайте, за 80 долларов, вы оказываетесь в одном минивене с людьми, которые купили билет на экскурсию под названием" Затерянный мир" за 2100 бат, таким образом вы переплачиваете сайту 1800 рублей. По экскурсии и гиду только положительные впечатления.
  • А
    Анастасия
    31 января 2025
    Путешествие в мир дикой природы
    Ооооочень классная экскурсия,не легкая,тем кто не ходит много и физически не подготовлен,будет не просто забираться в горы (но это по желанию конечно),наша группа зашла вся на пик,прозрачная вода,огромные деревья,невероятная красота дикой природы,пещеры,завораживающие).
    💯 рекомендую посетить эту красоту!!!))).
  • Е
    Екатерина
    21 января 2025
    Путешествие в мир дикой природы
    Потрясающая экскурсия. В ходе поездки, посетили удивительные по своей редкости и природной красоте места. Сопровождающий гид - Виктор рассказал много
    читать дальше

    интересных фактов и проявил заботу обо всех участниках группы. Необходимо учитывать, что предстоят небольшие подъемы вверх по каменистой тропе, но оно точно того стоит.

  • А
    Александра
    12 октября 2024
    Путешествие в мир дикой природы
    Приятная экскурсия, были в очень красивых местах в джунглях, видели летучих мышек и огромное количество обезьян. Рекомендую
  • Е
    Елена
    7 июля 2024
    Путешествие в мир дикой природы
    У нас был гид Александр. Всё прошло отлично, даже лучше наших ожиданий. Александр рассказал оооочень много интересного про Тайланд. Незабываемые
    читать дальше

    впечатления, когда плывешь на лодке, в пещере и оказываешься внутри скалы, посреди нетронутой природы. Также купание в водопаде с карпами, сильно захватывает, что даже не замечаешь, как пролетает время. Большое спасибо.

  • А
    Анна
    15 апреля 2024
    Путешествие в мир дикой природы
    Экскурсия была интересной, динамичной и составила прекрасную альтернативу пляжному отдыху. Рекомендую к посещению!
  • В
    Валерия
    11 февраля 2024
    Путешествие в мир дикой природы
    Очень интересная экскурсия. Обезьян посмотрели, в скале побывали, в джунглях погуляли, храм посетили, рыб покормили, в озере поплавали. Фёдор - отличный экскурсовод, с ним приятно завести разговор и рассказывает информацию он очень интересно.
  • О
    Ольга
    27 ноября 2023
    Путешествие в мир дикой природы
    Экскурсия интересная и места потрясающе красивые! Приготовьтесь поберечь свои силы к концу - забираться на водопады придётся высоко:) Запаситесь удобной
    читать дальше

    обувью, поскольку далеко не везде в парке лесенки и дорожки, часто это просто каменистые тропки со скользкими камнями, но в этом есть своё очарование. Спасибо гиду за впечатления)

  • Т
    Татьяна
    17 ноября 2023
    Путешествие в мир дикой природы
    Отличная экскурсия. Нам повезло и народу было очень мало. Гида зовут Руслан. Сам он с Урала, поэтому отлично говорит на
    читать дальше

    русском))).
    Сначала поехали в пещеры в национальном парке, где нам повезло во второй раз и было относительно сухо. В сезон дождей туда не пускают, так как пещеры затапливаются.
    Затем мы поехали на водопады, где сначала нас покормили вкусным обедом, а затем дали два часа на самостоятельную прогулку. Конечно этого времени нам было мало. Хотелось побыть на каждом уровне подольше. Минут 40-50 мы поднимались без остановок до 7(последнего) уровня + 30 минут на спуск. В итоге чистого времени минут 20-30. Купались на 7-ом, 4 и 3 уровнях.
    В основном народ доходит до 3-его, максимум 5-го уровня.

    Обязательно одевайте удобную обувь! Ходить придется по камням, корням, возможно грязи в пещерах. Подниматься высоко).

    И отдельное спасибо Руслану за видео ролик 🥰.

  • Е
    Елена
    9 ноября 2023
    Путешествие в мир дикой природы
    Отличная и немного экстремальная экскурсия! Вячеслав - прекрасный гид, очень интересно рассказывал и делился интересными деталями.
    Рекомендую для тех, кто любит активный отдых и приключения:)

