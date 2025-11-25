-
Групповая
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Паттайи)
Исследуйте заповедные уголки Таиланда - от древних храмов до термальных источников
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
11 дек в 04:30
$72
$102 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
Исследовать карстовые пещеры, посетить храм в скале и отдохнуть у водопада в нацпарке Кхао Вонг
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$66 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в мир дикой природы
Побывать в первобытных джунглях, забраться в пещерный монастырь и покормить обезьян
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник и воскресенье в 08:00
14 дек в 08:00
16 дек в 08:00
$88 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор25 ноября 2025Все было супер, невероятные эмоции и воспоминания! 👍🏻👏🏻💪🏻
- ДДенис20 июля 2025Отличная экскурсия, нам с женой и 6 летним сыном очень понравилось- Виктор с ног до головы погрузил нас в мир
- ААлексей31 марта 2025Экскурсия была интересная. Гид был Николай. Посмотрели всё по программе и даже больше
- ЕЕвгения24 февраля 2025В целом надо понимать смысл экскурсий в Тае. Все они нелегально проводятся по вине политики государства. Впервые с этим столкнулась
- ВВладислава21 февраля 2025Добрый день! Были на экскурсии 13 февраля! Всё просто отлично!!! Очень интересные легенды рассказал гид! Пещера с лучими мышками! Купались
- ммарина11 февраля 2025Купив экскурсию на сайте, за 80 долларов, вы оказываетесь в одном минивене с людьми, которые купили билет на экскурсию под названием" Затерянный мир" за 2100 бат, таким образом вы переплачиваете сайту 1800 рублей. По экскурсии и гиду только положительные впечатления.
- ААнастасия31 января 2025Ооооочень классная экскурсия,не легкая,тем кто не ходит много и физически не подготовлен,будет не просто забираться в горы (но это по желанию конечно),наша группа зашла вся на пик,прозрачная вода,огромные деревья,невероятная красота дикой природы,пещеры,завораживающие).
💯 рекомендую посетить эту красоту!!!))).
- ЕЕкатерина21 января 2025Потрясающая экскурсия. В ходе поездки, посетили удивительные по своей редкости и природной красоте места. Сопровождающий гид - Виктор рассказал много
- ААлександра12 октября 2024Приятная экскурсия, были в очень красивых местах в джунглях, видели летучих мышек и огромное количество обезьян. Рекомендую
- ЕЕлена7 июля 2024У нас был гид Александр. Всё прошло отлично, даже лучше наших ожиданий. Александр рассказал оооочень много интересного про Тайланд. Незабываемые
- ААнна15 апреля 2024Экскурсия была интересной, динамичной и составила прекрасную альтернативу пляжному отдыху. Рекомендую к посещению!
- ВВалерия11 февраля 2024Очень интересная экскурсия. Обезьян посмотрели, в скале побывали, в джунглях погуляли, храм посетили, рыб покормили, в озере поплавали. Фёдор - отличный экскурсовод, с ним приятно завести разговор и рассказывает информацию он очень интересно.
- ООльга27 ноября 2023Экскурсия интересная и места потрясающе красивые! Приготовьтесь поберечь свои силы к концу - забираться на водопады придётся высоко:) Запаситесь удобной
- ТТатьяна17 ноября 2023Отличная экскурсия. Нам повезло и народу было очень мало. Гида зовут Руслан. Сам он с Урала, поэтому отлично говорит на
- ЕЕлена9 ноября 2023Отличная и немного экстремальная экскурсия! Вячеслав - прекрасный гид, очень интересно рассказывал и делился интересными деталями.
Рекомендую для тех, кто любит активный отдых и приключения:)
