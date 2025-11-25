читать дальше

русском))).

Сначала поехали в пещеры в национальном парке, где нам повезло во второй раз и было относительно сухо. В сезон дождей туда не пускают, так как пещеры затапливаются.

Затем мы поехали на водопады, где сначала нас покормили вкусным обедом, а затем дали два часа на самостоятельную прогулку. Конечно этого времени нам было мало. Хотелось побыть на каждом уровне подольше. Минут 40-50 мы поднимались без остановок до 7(последнего) уровня + 30 минут на спуск. В итоге чистого времени минут 20-30. Купались на 7-ом, 4 и 3 уровнях.

В основном народ доходит до 3-его, максимум 5-го уровня.



Обязательно одевайте удобную обувь! Ходить придется по камням, корням, возможно грязи в пещерах. Подниматься высоко).



И отдельное спасибо Руслану за видео ролик 🥰.