2 дня
Приключение в Филиппинах: двухдневный тур по Маниле
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
4 мар в 00:30
5 мар в 00:30
от 25 000฿ за человека
3 дня
Сингапур и Малайзия: трехдневный тур
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
4 мар в 04:00
5 мар в 04:00
от 26 250฿ за человека
2 дня 16 часов
Восточные сокровища: Сингапур и Гонконг (3 дня и 2 ночи)
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно в 04:00.
3 мар в 04:00
4 мар в 04:00
54 000฿ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «в малайзию»
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