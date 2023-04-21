Аланья
Мы начнем нашу экскурсию у знаменитой пещеры Дамлаташ.
Затем мы поднимемся на высоту в 250 метров прямиком на Аланийскую крепость, исследуем Ич-Кале, замок Эхмедек и мечеть Сулеймане. Прогуляемся узкими улочками старой Аланьи. И, конечно, посетим самые любимые места среди местных.
Затем мы поднимемся на высоту в 250 метров прямиком на Аланийскую крепость, исследуем Ич-Кале, замок Эхмедек и мечеть Сулеймане. Прогуляемся узкими улочками старой Аланьи. И, конечно, посетим самые любимые места среди местных.
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Что вас ожидает:
- Крепость Аланьи
- Башня Кызыл Куле (Красная башня)
- Крепость Эхмедек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Добро пожаловать в Аланью – город белоснежных пляжей, кошек и истории в 20 веков!
Мы начнем нашу экскурсию у знаменитой пещеры Дамлаташ, где узнаем, что такое сталактиты и сталагмиты и почему на их фоне получаются самые лучшие фотографии из Аланьи, а также подышим целебным воздухом.
Затем мы поднимемся на высоту в 250 метров прямиком на Аланийскую крепость, где исследуем Ич-Кале, замок Эхмедек, мечеть Сулеймане и поговорим об их создателе - Аллаадине Кей-Кубаде, чье имя сегодня носит Аланья.
Мы прогуляемся узкими улочками старой Аланьи, увидим особняки османской знати и выйдем прямиком к набережной, где нас ждет подъем на Красную башню и рассказ о местных аланийских пиратах.
Конечно, мы посетим и самые любимые места среди местных: заглянем в сад кошек и узнаем почему это животное настолько любимо в Турции, посетим местный рынок и пройдемся под 1600 тыквой!
Обратите внимание, что в ходе экскурсии нам нужно будет воспользоваться фуникулером (билеты приобретаются самостоятельно).
Так же в ходе тура мы посетим пещеру Дамлаташ, судостроительную верфь Терсане и Красную башню – вход в которые является платным. Вам необязательно брать билеты, эта аудио экскурсия подойдет и для тех, кто не собирается посещать данные достопримечательности. Однако, если вы хотите попасть внутри, мы рекомендуем купить единый билет во все эти места, что значительно сэкономит расходы!
Присоединяйтесь к нашей аудио экскурсии и исследуйте город в комфортном для себя темпе!
Как проходит аудиоэкскурсия:
- 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание.
- приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Спланированная навигация по городу и крепости
- Рекомендации кофе и ресторанов на пути
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Единый билет в пещеру Дамлаташ, судостроительную верфь Терсане и Красную башню (20 лир)
- Билет на подъем на фуникулёре (60 лир)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Damlataş MağarasıЗавершение: Alaiye Caddesi, No:34
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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