Аланья: Аудиопрогулка по самым знаковым местам города

Аланья

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Мы начнем нашу экскурсию у знаменитой пещеры Дамлаташ.

Затем мы поднимемся на высоту в 250 метров прямиком на Аланийскую крепость, исследуем Ич-Кале, замок Эхмедек и мечеть Сулеймане. Прогуляемся узкими улочками старой Аланьи. И, конечно, посетим самые любимые места среди местных.
Аланья: Аудиопрогулка по самым знаковым местам города
Аланья: Аудиопрогулка по самым знаковым местам города
Аланья: Аудиопрогулка по самым знаковым местам города
Аланья: Аудиопрогулка по самым знаковым местам города
Аланья: Аудиопрогулка по самым знаковым местам города
Аланья: Аудиопрогулка по самым знаковым местам города
Аланья: Аудиопрогулка по самым знаковым местам города
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Что вас ожидает:

  • Крепость Аланьи
  • Башня Кызыл Куле (Красная башня)
  • Крепость Эхмедек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Добро пожаловать в Аланью – город белоснежных пляжей, кошек и истории в 20 веков!
Мы начнем нашу экскурсию у знаменитой пещеры Дамлаташ, где узнаем, что такое сталактиты и сталагмиты и почему на их фоне получаются самые лучшие фотографии из Аланьи, а также подышим целебным воздухом.
Затем мы поднимемся на высоту в 250 метров прямиком на Аланийскую крепость, где исследуем Ич-Кале, замок Эхмедек, мечеть Сулеймане и поговорим об их создателе - Аллаадине Кей-Кубаде, чье имя сегодня носит Аланья.
Мы прогуляемся узкими улочками старой Аланьи, увидим особняки османской знати и выйдем прямиком к набережной, где нас ждет подъем на Красную башню и рассказ о местных аланийских пиратах.
Конечно, мы посетим и самые любимые места среди местных: заглянем в сад кошек и узнаем почему это животное настолько любимо в Турции, посетим местный рынок и пройдемся под 1600 тыквой!
Обратите внимание, что в ходе экскурсии нам нужно будет воспользоваться фуникулером (билеты приобретаются самостоятельно).
Так же в ходе тура мы посетим пещеру Дамлаташ, судостроительную верфь Терсане и Красную башню – вход в которые является платным. Вам необязательно брать билеты, эта аудио экскурсия подойдет и для тех, кто не собирается посещать данные достопримечательности. Однако, если вы хотите попасть внутри, мы рекомендуем купить единый билет во все эти места, что значительно сэкономит расходы!
Присоединяйтесь к нашей аудио экскурсии и исследуйте город в комфортном для себя темпе!

Как проходит аудиоэкскурсия:

  • 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание.
  • приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  • 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Спланированная навигация по городу и крепости
  • Рекомендации кофе и ресторанов на пути
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Единый билет в пещеру Дамлаташ, судостроительную верфь Терсане и Красную башню (20 лир)
  • Билет на подъем на фуникулёре (60 лир)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Damlataş Mağarası
Завершение: Alaiye Caddesi, No:34
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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