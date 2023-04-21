Добро пожаловать в Аланью – город белоснежных пляжей, кошек и истории в 20 веков!

Мы начнем нашу экскурсию у знаменитой пещеры Дамлаташ, где узнаем, что такое сталактиты и сталагмиты и почему на их фоне получаются самые лучшие фотографии из Аланьи, а также подышим целебным воздухом.

Затем мы поднимемся на высоту в 250 метров прямиком на Аланийскую крепость, где исследуем Ич-Кале, замок Эхмедек, мечеть Сулеймане и поговорим об их создателе - Аллаадине Кей-Кубаде, чье имя сегодня носит Аланья.

Мы прогуляемся узкими улочками старой Аланьи, увидим особняки османской знати и выйдем прямиком к набережной, где нас ждет подъем на Красную башню и рассказ о местных аланийских пиратах.

Конечно, мы посетим и самые любимые места среди местных: заглянем в сад кошек и узнаем почему это животное настолько любимо в Турции, посетим местный рынок и пройдемся под 1600 тыквой!

Обратите внимание, что в ходе экскурсии нам нужно будет воспользоваться фуникулером (билеты приобретаются самостоятельно).

Так же в ходе тура мы посетим пещеру Дамлаташ, судостроительную верфь Терсане и Красную башню – вход в которые является платным. Вам необязательно брать билеты, эта аудио экскурсия подойдет и для тех, кто не собирается посещать данные достопримечательности. Однако, если вы хотите попасть внутри, мы рекомендуем купить единый билет во все эти места, что значительно сэкономит расходы!

Присоединяйтесь к нашей аудио экскурсии и исследуйте город в комфортном для себя темпе!

Как проходит аудиоэкскурсия: