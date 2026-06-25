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Пещера Дамлаташ – экскурсии в Аланье

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещера Дамлаташ» в Аланье, цены от $35, скидки до 8%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Джиппинг
3.5 часа
-
8%
109 отзывов
Групповая
до 25 чел.
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$35$38 за человека
Увидеть Аланью с высоты и воды
На автобусе
Канатная дорога
6 часов
1 отзыв
Групповая
Увидеть Аланью с высоты и воды
Пляж Клеопатры, канатная дорога и морская прогулка
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
€45 за человека
Визитные карточки Аланьи: Красная башня, крепость и пляж Клеопатры
На автобусе
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Визитные карточки Аланьи: Красная башня, крепость и пляж Клеопатры
Познакомиться с богатым прошлым знаменитого курортного города
Начало: У вашего отеля в Аланье
4 июл в 10:30
5 июл в 10:30
€270 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

V
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Из отеля забрал джип с открытым верхом, девушки обязательно завязывайте волосы, потому что ветер в лицо во время поездки, особо
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назад. Привезли к пляжу Клеопатры дали на фото 10-15 минут, там больше и не надо. Затем на фуникулёре поднялись по канатке, а дальше самостоятельно пошли по тропе к вершине, виды невероятные, на все полтора часа. И затем на джипе поехали к надписи I ❤️ Alanya. И с сильным ветерком назад.

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А
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Все хорошо. Времени конечно маловато для всего, но с другой стороны для белого просмотра норм.
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Е
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Просили автобус, так как было написано в описании, что можно выбрать в определённые дни: джип или автобус. Но пришёл все равно джип, с ребёнком не очень комфортно, за это снимаю звезду. Виды красивые, нам понравилось.
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А
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Супер
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В
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
В общем не плохо
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К
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Забрали вовремя. Всё, как в описании. Очень мало времени даётся походить по крепости, всего час, приходится оббегать её.
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Г
Увидеть Аланью с высоты и воды
Потрясающая экскурсия! Очень понравилось, что программа насыщенная, но без гонки — успели абсолютно всё, при этом никто не устал. Это
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большой плюс для семьи с детьми (нашему 3 - он шел бесплатно).
Началось всё с трансфера от отеля (всё четко, в 9:00 забрали). Прогулка на лодке (1.5 часа) позволила рассмотреть побережье с воды. Остановка у таблички «I Love Alanya» — сделали отличные панорамные фото на память. Вид на город и море с площадки открывается волшебный.
Обед достаточно вкусный.
Канатная дорога к крепости Alanya. Вид с высоты невероятный.
В завершение дня прогулялись по пляжу Клеопатра. В отель доставили к 16:00.

Потрясающая экскурсия! Очень понравилось, что программа насыщенная, но без гонки — успели абсолютно всё, при этом
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А
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Очень понравилась поездка на джипе и фуникулерах. Жаль что крепость в темноте не удалось хорошо исследовать и осмотреть, пофотографировать. Было бы хорошо поехать днем когда светло и чтобы было больше времени в рамках экскурсии на прогулку за стенами крепости.
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N
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
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А
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Отличная экскурсия, интересно гид рассказывает, узнали много нового. Рекомендую
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Всего 110 отзывов в Аланье в категории "Пещера Дамлаташ"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Пещера Дамлаташ»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города;
  2. Увидеть Аланью с высоты и воды;
  3. Визитные карточки Аланьи: Красная башня, крепость и пляж Клеопатры.
Какие места ещё посмотреть в Аланье
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Памуккале;
  2. The land of legends;
  3. Музей Крепость.
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июле 2026
Сейчас в Аланье в категории "Пещера Дамлаташ" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 270 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.52 из 5
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