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8%
Групповая
до 25 чел.
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$35
$38 за человека
Групповая
Увидеть Аланью с высоты и воды
Пляж Клеопатры, канатная дорога и морская прогулка
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
€45 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Визитные карточки Аланьи: Красная башня, крепость и пляж Клеопатры
Познакомиться с богатым прошлым знаменитого курортного города
Начало: У вашего отеля в Аланье
4 июл в 10:30
5 июл в 10:30
€270 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
V
Из отеля забрал джип с открытым верхом, девушки обязательно завязывайте волосы, потому что ветер в лицо во время поездки, особо
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А
Все хорошо. Времени конечно маловато для всего, но с другой стороны для белого просмотра норм.
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Е
Просили автобус, так как было написано в описании, что можно выбрать в определённые дни: джип или автобус. Но пришёл все равно джип, с ребёнком не очень комфортно, за это снимаю звезду. Виды красивые, нам понравилось.
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А
Супер
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В
В общем не плохо
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К
Забрали вовремя. Всё, как в описании. Очень мало времени даётся походить по крепости, всего час, приходится оббегать её.
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Г
Потрясающая экскурсия! Очень понравилось, что программа насыщенная, но без гонки — успели абсолютно всё, при этом никто не устал. Это
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А
Очень понравилась поездка на джипе и фуникулерах. Жаль что крепость в темноте не удалось хорошо исследовать и осмотреть, пофотографировать. Было бы хорошо поехать днем когда светло и чтобы было больше времени в рамках экскурсии на прогулку за стенами крепости.
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N
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А
Отличная экскурсия, интересно гид рассказывает, узнали много нового. Рекомендую
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Всего 110 отзывов в Аланье в категории "Пещера Дамлаташ"
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Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Пещера Дамлаташ»
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