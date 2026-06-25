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назад. Привезли к пляжу Клеопатры дали на фото 10-15 минут, там больше и не надо. Затем на фуникулёре поднялись по канатке, а дальше самостоятельно пошли по тропе к вершине, виды невероятные, на все полтора часа. И затем на джипе поехали к надписи I ❤️ Alanya. И с сильным ветерком назад.