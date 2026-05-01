Дайвинг в Аланье: два погружения и обед на борту

Насладиться подводным миром Средиземного моря
Откройте для себя подводный мир Средиземного моря и испытайте незабываемые эмоции от погружения! Вас ждёт кристально чистая вода, яркие морские обитатели и удивительное ощущение невесомости. Программа подойдёт даже для новичков — профессиональный дайвинг-инструктор всегда будет рядом.
Описание экскурсии

8:00 — трансфер в порт из отеля
10:00–10:30 — посадка на лодку и вводный инструктаж: знакомство со снаряжением, правила дыхания и основные сигналы под водой
11:00–12:30 — первое погружение: исследование подводных скал, рельефов и наблюдение за морскими обитателями
13:00 — обед и отдых на борту: подаются курица, паста и салат; свободное время для купания, загара и расслабления
14:00–15:30 — второе погружение: более уверенное знакомство с подводным миром и его деталями
18:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, инструктаж, оборудование для дайвинга, обед
  • На лодке есть все необходимые спасательные средства
  • Дополнительно (по желанию) оплачиваются: напитки, фото- и видеосъёмка под водой — стоимость уточняйте в переписке
  • С вами будет один из инструкторов нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Аланье
Провела экскурсии для 42 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
читать дальше

тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

