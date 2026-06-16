Этот маршрут покажет другую сторону Аланьи — зелёную, горную и неторопливую.
На внедорожниках вы отправитесь по дорогам Таврских гор, проедете через апельсиновые сады и сосновые леса, увидите жизнь традиционной турецкой деревни, а затем отдохнёте на берегу реки Дим и искупаетесь в её прохладных водах.
На внедорожниках вы отправитесь по дорогам Таврских гор, проедете через апельсиновые сады и сосновые леса, увидите жизнь традиционной турецкой деревни, а затем отдохнёте на берегу реки Дим и искупаетесь в её прохладных водах.
Описание экскурсии
9:00–10:00 — сбор гостей из отелей и начало тура
10:00–11:00 — джип-сафари через апельсиновые сады и вдоль реки Дим. Остановки для отдыха, фотографий и купания.
11:15–12:00 — деревня Оба Ала. Посетите традиционный деревенский дом и мечеть, познакомитесь с местным укладом жизни.
12:00–12:30 — развлекательная программа. Музыка, танцы и анимация в атмосфере сафари-приключения.
12:45–14:15 — обед на берегу реки Дим. Свободное время, купание и отдых в живописном месте.
14:15–15:00 — продолжение джип-сафари. Поездка по лесным дорогам среди сосновых лесов и горных пейзажей.
15:00–15:30 — возвращение в отели
Организационные детали
- В стоимость входят обед и страховка
- Дополнительно оплачиваются напитки, фото- и видеосъёмка
- Беременным женщинам, а также гостям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным артериальным давлением участие не рекомендуется
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети от 4 до 8 лет
|€20
|Стандартный
|€28
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 268 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
Входит в следующие категории Аланьи
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