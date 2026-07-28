The Land of Legends вечером превращается в настоящую сказку: эффектная архитектура, яркая подсветка, музыка и праздничная атмосфера создают ощущение другого мира. У вас будет свободное время для прогулки по парку, ужина или шопинга.
А главным событием станет масштабное вечернее шоу с фонтанами, световыми эффектами, музыкой и представлениями на воде.
А главным событием станет масштабное вечернее шоу с фонтанами, световыми эффектами, музыкой и представлениями на воде.
Описание трансфер
Трансфер. Мы заберём вас из отеля и довезём до парка. На месте расскажем, где проходит шоу, назначим место и время обратного сбора.
Свободное время в парке. Вы сможете:
- прогуляться по территории с вечерней подсветкой
- заглянуть в магазины Shopping Avenue
- поужинать в одном из ресторанов или кафе
Вечернее шоу. Вас ждут:
- поющие фонтаны
- световые и мультимедийные эффекты
- красочные костюмы
- представления на воде и суше
- лодки, скользящие по каналам под музыку
Организационные детали
- В стоимость входит страховка
- Дополнительно оплачиваются ужин и напитки, катание на аттракционах
- Автобус будет ждать вас у входа в отель или у шлагбаума — на территорию некоторых отелей транспорт не заезжает
- Трансфер осуществляется из всех районов Аланьи
- Точное время трансфера зависит от расположения вашего отеля, мы сообщим его после бронирования
- Детский билет включает отдельное место в автобусе
- Оплата производится в день экскурсии в долларах США, евро, турецких лирах или банковской картой (возможность оплаты картой уточняйте, пожалуйста, при бронировании)
- По правилам парка проносить на территорию собственные еду и напитки запрещено
- С вами будет англоговорящий водитель
ежедневно в 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Дети от 4 до 7
|€15
|Дети до 3х
|Бесплатно
|Стандартный
|€18
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 61 туриста
У нашего туристического агентства большой опыт в предоставлении высококачественных экскурсионных услуг в Египте и Турции. Мы амбициозная и стабильно развивающаяся компания. Наша фирма была основана в 2010 году, имеет официальную лицензию Министерства туризма Египта и является полноправным членом Египетской ассоциации туристических агентств (ETAA). Качество — наш главный приоритет!
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