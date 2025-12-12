Групповая
Трансфер на шоу в The Land of Legends
Отправляйтесь на незабываемое вечернее шоу в The Land of Legends с комфортным трансфером из Аланьи. Вас ждут яркие эмоции и удобство
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 18:00
Завтра в 18:00
16 дек в 18:00
€20 за человека
Групповая
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
Добраться до парка из Аланьи впечатлиться современными визуальными эффектами и выступлениями
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 17:00
Завтра в 17:00
15 дек в 17:00
€25 за человека
Групповая
до 19 чел.
Трансфер из Аланьи в турецкий Диснейленд
Отправиться на легендарное вечернее шоу в Land of Legends
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€20 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Парк The Land of Legends»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Аланье в декабре 2025
Сейчас в Аланье в категории "Парк The Land of Legends" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 25. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.43 из 5
Забронируйте экскурсию в Аланье на 2025 год по теме «Парк The Land of Legends», 26 ⭐ отзывов, цены от €20. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль