читать дальше уменьшить

говорит по русски, ехали до парка 2,5 часа так еще и с ненужной остановкой в магазинах для туристов (хотя по навигатору ехать 1,5), после водитель совсем забыл про сдачу, по тайменгу мы очень опоздали с временим из за этого оставалось гулять 2 часа до отъезда этого крайне мало, для столько большого парка, учитывая что везде большие очереди, после доехали за 1,5 часа, но так же с заездом в торговую точку для туристов,хотя это было крайне не уместным все ехали уставшие и хотели быстрее в отель в столь позднее время. Само шоу тоже очень переоценено к сожалению.