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Ночная сказка в Land of Legends - трансфер из Аланьи

Быстро и комфортно добраться из отеля до знаменитого парка
Это лёгкая неутомительная поездка: мы заберём вас из отеля, доставим к парку и отвезём обратно после шоу. Вы увидите парад света, музыки и любимых персонажей. Яркие спецэффекты и атмосфера волшебства останутся в вашей памяти навсегда.
2.7
3 отзыва
Ночная сказка в Land of Legends - трансфер из Аланьи
Ночная сказка в Land of Legends - трансфер из Аланьи
Ночная сказка в Land of Legends - трансфер из Аланьи

Описание трансфер

16:30-18:00 — трансфер заберёт вас из отеля в Аланье (время может варьироваться в зависимости от района)
19:30–19:45 — прибытие в парк Land of Legends, свободное время для прогулки, фото, ужина или шопинга
21:30–22:00 — начало вечернего шоу: яркое представление с костюмами, музыкой и сказочными персонажами
22:45–01:00 — трансфер отвезёт вас обратно в отель

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen Crafter или Volkswagen Transporter (в зависимости от размера группы)
  • Перед внесением предоплаты обязательно уточните расположение вашего отеля. Заберем вас из районов: Mahmutlar, Kestel, Tosmur, Oba, Alanya (центр), Konaklı, Türkler, Avsallar, Okurcalar
  • Входной билет в парк бесплатный. Вы посетите его самостоятельно без нашего сопровождения
  • Питание и напитки не включены в стоимость
  • Вас будет сопровождать опытный водитель из нашего агентства
  • Оплатить остаток суммы можно только наличными (евро, доллар или турецкие лиры) по курсу в день поездки

во вторник, четверг и субботу в 19:30

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Стандартный€25
Дети 0-2 года (без отдельного места в авобусе)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 19:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава
Владислава — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 612 туристов
Я проживаю в Турции уже много лет. Вместе со своей командой обеспечиваю ваш отдых незабываемыми впечатлениями, предоставляю лучшие варианты проведения досуга в Анталье — так, чтобы вы были довольны!

Отзывы и рейтинг

2.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
М
Спасибо за комфортабельную поездку до такого потрясающего места.
Несмотря на форс-мажор, все оперативно и благополучно разрешилось.
Спасибо за комфортабельную поездку до такого потрясающего места.
Спасибо за комфортабельную поездку до такого потрясающего места.
Спасибо за комфортабельную поездку до такого потрясающего места.
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В
Имели не приятный опыт данного трансфера, всё началось с того, что трансфер опоздал на 35 минут, после водитель даже не увидел нам у отеля хотя мы стояли одни, водитель не
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говорит по русски, ехали до парка 2,5 часа так еще и с ненужной остановкой в магазинах для туристов (хотя по навигатору ехать 1,5), после водитель совсем забыл про сдачу, по тайменгу мы очень опоздали с временим из за этого оставалось гулять 2 часа до отъезда этого крайне мало, для столько большого парка, учитывая что везде большие очереди, после доехали за 1,5 часа, но так же с заездом в торговую точку для туристов,хотя это было крайне не уместным все ехали уставшие и хотели быстрее в отель в столь позднее время. Само шоу тоже очень переоценено к сожалению.

Владислава
Владислава
Ответ организатора:
Виктория, мне очень жаль, что вы получили негативный опыт. Ваш комментарий я передала начальству и уже предприняты меры касательно незапланированной
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остановки на шопинг. По идее, запланирована короткая остановка на 5-10 минут для того, чтобы размяться и купить воды, сувениров и т. п. и не более. Прошу прощения за такую задержку трансфера - со своей стороны мы стараемся максимально точно просчитать время, чтобы гостям не приходилось ожидать. Однако учитывая групповой формат поездки, к сожалению бывают опоздания гостей и загруженный трафик на дорогах.
Приятного вам отпуска!

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Дамирова
Это было очень плохо. Я имею ввиду якобы "шоу" или нам очень сильно не повезло. Ехали на шоу, а в итоге покатались в Белек за 30$. В районе 9 вечера
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заработал фонтан на 7 минут под музыку, затем мы в 22:00 ждали шоу у башни, где лошадки, не только мы, но тьма народу. В итоге приплыла Маша, что то на турецком сказала помахала палочкой, дворец заиграл цветными огоньками и она уплыла))) и это всё! Люди были в полном швахе. Поэтому конечно 100 раз подумайте стоит ли ехать за 3 тыс. рублей полтора часа, чтобы это лицезреть. Наши все попутчики были в шоке, как и мы. К транспорту, водителю претензий нет.

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