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Поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)

Погрузитесь в атмосферу умиротворения на бирюзовых водах Зелёного каньона с комфортным круизом и вкусным обедом
Представьте себя на борту уютного кораблика, плывущего по бирюзовым водам Зелёного каньона, окружённого величественными скалами и зелёными ландшафтами. Эта групповая экскурсия из Аланьи - идеальный способ провести день на лоне
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природы.

Вас ждёт не только плавание по кристально чистым водам, но и возможность насладиться солнцем, попробовать рыбалку и запечатлеть моменты счастья на фоне живописных видов.

Всё это удовольствие дополняется обедом в горном ресторане, где вам предложат изысканные блюда местной кухни.

Ваш комфорт и безопасность обеспечены: в стоимость включены трансфер из отеля, услуги англоговорящего гида, спасательные жилеты и снаряжение для рыбалки.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного путешествия, которое подарит вам незабываемые впечатления и массу положительных эмоций

4.6
27 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Водная прогулка по живописному каньону
  • 🏞 Великолепные виды и природа
  • 🍽 Вкусный обед в горном ресторане
  • 🎣 Возможность порыбачить
  • 📸 Профессиональные фотографии на память
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Зелёного каньона - с мая по сентябрь. В это время года экскурсия будет особенно комфортной и приятной благодаря тёплой погоде и яркому солнцу.
Сейчас август — это идеальное время.
Поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)

Что можно увидеть

  • Зелёный каньон
  • Большой каньон
  • Нижний каньон

Описание экскурсии

Мы заберём вас из отеля и отвезём в природный заповедник в горах Тавр — к самому большому водоёму в Турции. Его подпитывают более 20 подземных источников. Даже в самый знойный день здесь всегда свежо и приятно. Вы отправитесь на кораблике вместимостью до 150 пассажиров в мини-круиз. Можно искупаться в бодрящей воде, позагорать под ласковым солнцем, порыбачить, сфотографироваться на природном сочном фоне или просто созерцать красоту вокруг.

Примерный тайминг маршрута

08:10 — сбор группы, выезд из центра Аланьи
10:00 — прибытие к Зелёному каньону
10:30 — водная прогулка по Большому каньону, купание у пирса (30 мин)
12:30 — обед на берегу в горном ресторане (на выбор речная форель на глиняной сковородке или шашлык из курицы, салаты, безалкогольные напитки)
13:30 — водная прогулка по Нижнему каньону, рыбалка или плавание (30 мин)
15:00 — выезд в Аланью до отелей

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги англоговорящего сопровождающего в дороге, водная прогулка по каньону, спасательные жилеты, обед, безалкогольные напитки во время прогулки на корабле, снаряжение для рыбалки
  • Напитки во время обеда за дополнительную плату
  • Обратите внимание: трансфер до каньона и водная прогулка не предполагают экскурсии от гида, это видовая поездка
  • В поездке по каньону группу будет сопровождать фотограф. Снимки можно получить за дополнительную плату
  • К каньону группа едет на микроавтобусе, а далее пересаживается на кораблик вместимости до 150 пассажиров
  • Возможен трансфер из Анталии и Белека с доплатой €10 за чел.

Сбор группы по отелям

  • Забираем только из отелей во всех районах Аланьи, Сиде, Манавгата
  • Убедительно просим выходить к ресепшн отеля за 5 минут до оговорённого времени отправления. Обращаем ваше внимание, что ожидание опоздавших не предусмотрено в графике автобусов.
  • Сообщите нам, пожалуйста, название вашего отеля и номер комнаты, чтобы мы могли забрать вас на экскурсию
  • Режим работы наших операторов — с 8:00 до 21:00. Убедительно просим связываться с нами в рамках этого времени. Спасибо за понимание!

ежедневно в 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€30
Дети до 8 лет€15
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал
Джамал — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провёл экскурсии для 588 туристов
Мы — экскурсионное агентство в Аланьи. Более 15 лет радуем наших клиентов экскурсиями и развлечениями в Турции по доступным ценам. Помогаем им сделать отдых ярким и запоминающимся. Главный наш принцип — ответственность перед каждым клиентом и бережный подход.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
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5
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М
однозначно 10/10, всем советую.
Данная экскурсия очень понравилась. Настолько красивая природа, что словами не передать.
Экскурсия была без гида. Но в данном случае он и не нужен здесь. Это смотровая экскурсия, мы
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наблюдали просто невероятную красоту.
Всем советую, время пролетит незаметно.
Трансфер нас забрал вовремя, сама поездка была на теплоходе, там подавались бесплатные напитки.
Далее был обед, безумного вкусный, много чего есть на выбор, а вид, где был обед, это что то нереальное было)))
Едьте, не пожалеете.

однозначно 10/10, всем советую.
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А
Экскурсия понравилась.

-забрали из отеля вовремя -из моего отеля ехали до каньона часа два, по пути забирая остальных участников - как я поняла, кораблик отправляется, когда туда загрузятся 2-3 автобуса, пришлось
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немножко подождать - для всех было достаточно места, можно было спокойно перемещаться между нижней и верхней палубе, очередей в туалеты и на бар практически не было - на баре бесплатно наливали кофе, чай, воду, газировки. Чипсы 3-5 евро - во время экскурсии от гида были краткие пояснения, где плывем, что видим, какая остановка сейчас будет - ехать в каньон по серпантину мне было очень страшно. Во время экскурсии немного пообщались с гидом (очень приятная девушка), она сказала, что тут вообще очень нестрашный серпантин, хорошая широкая дорога и бояться нечего. Дорога обратно прошла легко, даже пожалела, что села на ту сторону автобуса, с которой особо ничего не видно - думаю, про виды ничего комментировать не надо)
- имейте в виду, что температура в водохранилище на несколько градусов ниже, чем в море. У нас было порядка 22 градусов. Минут 10 поплавать было довольно комфортно. Раздевалки были только на 1 из 2 платформ (возможно, платформ на каньоне больше, имейте в виду, что раздевалки могут быть не везде и придется переодеваться в туалете.
- пояснения во время поездки были на русском, английском, турецком - нужно запоминать номер автобуса, на котором вы приехали, потому что на стоянке будет несколько автобусов и вам нужно будет найти свой. Если не знаете номер, нужно будет узнать водителя и найти себя в его списках.
- имейте в виду, что в ресторан на берегу нужно будет подняться примерно по 120 ступенькам - на обед был небольшой шведский стол: курица, рыба и еще какое-то зажаренное мясо. В еде много турецких специй, выбирайте аккуратно)
- интернет в каньоне у меня ловил не везде - водитель в автобусе сначала не дал сдачи, не было мелочи, но когда вернулась в автобус, назвав отель, отдал пять евро сам, без напоминаний. Но лучше конечно иметь деньги без сдачи - гид сказала, что я купила экскурсию по адекватной цене - в горах было пасмурно, даже прошел небольшой дождик, местами было очень прохладно, ехали закутавшись в полотенца. (В Алании было 26 градусов). Местами было очень тепло

Вот, наверное, все основные моменты. В отель вернулась довольная

Экскурсия понравилась.
Экскурсия понравилась.
Экскурсия понравилась.
Экскурсия понравилась.
Экскурсия понравилась.
Экскурсия понравилась.
Экскурсия понравилась.
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Александра
Виды великолепные! Тут безусловно 10/10. К организации вопросы. Мы еще не перешли дорогу к автобусу, как водитель уже требовал оплату прямо сию секунду (а сдачу, конечно, «потом, позже») - не
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очень это комфортно. Очень много времени тратится на развозку людей. Сама поездка несколько затянутая, можно было бы сократить вдвое и не потерять ценности. Рыбалка на остановках весьма сомнительная, безрезультатная, да и что там поймать за полчаса. Остановка была дважды на одной и той же платформе, что неприкольно, хотелось бы купаться с разными видами. Переодевались все в туалетах - представьте очереди. С фотографиями тоже - навязчиво, не отказаться от фотографирования, а потом ищи себя на тарелочках за немаленькие деньги, ну такое… Про еду могу сказать - респект, хороший выбор блюд и весьма вкусно! Сам автобус неплохой, чистый, с кондиционером (его нам удалось и выключить тоже). В целом, наша поездка удалась, но огрехи были.

Виды великолепные! Тут безусловно 10/10. К организации вопросы. Мы еще не перешли дорогу к автобусу, как
Виды великолепные! Тут безусловно 10/10. К организации вопросы. Мы еще не перешли дорогу к автобусу, как
Виды великолепные! Тут безусловно 10/10. К организации вопросы. Мы еще не перешли дорогу к автобусу, как
Виды великолепные! Тут безусловно 10/10. К организации вопросы. Мы еще не перешли дорогу к автобусу, как
Виды великолепные! Тут безусловно 10/10. К организации вопросы. Мы еще не перешли дорогу к автобусу, как
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Инесса
Трансфер забрал вовремя, на пароме было тесновато, но места всем хватило. По дороге были живописные виды, дважды была остановка на купание. Так как экскурсия видовая, рассказа во время экскурсии не
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было (он и не была предусмотрен). Оповещения о длительности стоянки и остальных организованных моментах были на русском и английском языках. Во время всей поездки на пароме предоставляли бесплатные безалкогольные напитки. Так же была остановка на обед. До ресторана было необходимо пройти по лестнице вверх. Еда была не очень вкусная и холодная. А в целом экскурсия неплохая

Трансфер забрал вовремя, на пароме было тесновато, но места всем хватило. По дороге были живописные виды,
Трансфер забрал вовремя, на пароме было тесновато, но места всем хватило. По дороге были живописные виды,
Трансфер забрал вовремя, на пароме было тесновато, но места всем хватило. По дороге были живописные виды,
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Марина
Все прошло великолепно 🥰.
Все прошло великолепно 🥰.
Все прошло великолепно 🥰.
Все прошло великолепно 🥰.
Все прошло великолепно 🥰.
Все прошло великолепно 🥰.
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Анна
Уже не первый год в поездках пользуюсь Трипстером и ни разу не пожалела. Теперь про Зеленый Каньон.
Накануне связался русский менеджер, в оговоренное время на комфортном автобусике забрали из отеля, привезли
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назад, в середине дня покормили (Курица, шашлык, рыба - на выбор, гарнир, много закусок - входит в стоимость), экскурсию советую. Очень живописные виды. В целом можно сравнить с Рицей в Абхазии, но масштабнее. Плавали часов 6 наверно с учётом обеда, остановками на рыбалку, купание. (Удивительно конечно, народ купается, на улице +18, а это горное озеро. Я не рискнула, мне ещё в море лезть 😅) Воду на кораблике дают бесплатно, большие чипсы лэйс 5€. Кажется, что побывали во всех уголках каньона, видели несколько водопадов. Очень рекомендую данную экскурсию, чего-то интересного вы конечно не узнаете, т. к. это видовое мероприятие (это обозначено в описании), но эти виды того стоят! Величественно, дух захватывает! 10 каньонов из 10!
PS: И крем! Мажьтесь кремом, 3 апреля ездила, лицо сгорело 😅

Уже не первый год в поездках пользуюсь Трипстером и ни разу не пожалела. Теперь про Зеленый Каньон.
Уже не первый год в поездках пользуюсь Трипстером и ни разу не пожалела. Теперь про Зеленый Каньон.
Уже не первый год в поездках пользуюсь Трипстером и ни разу не пожалела. Теперь про Зеленый Каньон.
Уже не первый год в поездках пользуюсь Трипстером и ни разу не пожалела. Теперь про Зеленый Каньон.
Уже не первый год в поездках пользуюсь Трипстером и ни разу не пожалела. Теперь про Зеленый Каньон.
Уже не первый год в поездках пользуюсь Трипстером и ни разу не пожалела. Теперь про Зеленый Каньон.
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