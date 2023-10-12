Очень долго собирали людей, одну группу ждали у отеля минут 20. Гид говорил мало и только на английском, можно сказать, что экскурсии не было. Автобус был комфортабельный, а вот на кораблике не понравилось, было очень много людей, несколько автобусных групп соединили, всех национальностей, места было мало, немцы бесконечно курили везде, не смотря на окружающих. Предложила гиду как-то на них повлиять, но безрезультатно. Поэтому прогулка была без свежего воздуха. Корабль нормальный, были включены напитки, кофе, газировка, вода. Сперва плыли на корабле по большому каньону, больше часа, была остановка для купания и рыбалки минут на 30, некомфортная, переодеваться пришлось в туалете на корабле. Вода довольно холодная. Рыбу никто не поймал. Потом приплыли в кафе на обед. Был шведский стол, еды было много и она была вкусная, также были включены напитки. Потом снова сели на корабль чтобы посмотреть малый каньон, это заняло всего минут 10-15, и снова была недолгая остановка для купания, на этот раз с удобного причала, где можно было позагорать и переодеться. В 15 часов мы были уже в автобусе и поехали в обратный путь. И опять долгая дорога с развозкой всех по отелям. Моему спутнику поездка понравилась, а мне нет, т. к. было очень много людей вокруг и отдохнуть и насладиться красотой и тишиной не получилось. Видели там много корабликов меньшего размера, не переполненных людьми, возможно, что там было комфортнее. Поездку не порекомендую