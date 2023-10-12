Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)

33 удовольствия и немного больше: искупаться, позагорать, порыбачить и отобедать в ресторане

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Бирюзовая гладь озера, скалы в обрамлении изумрудной зелени, голубое небо, спокойная музыка, комфортный кораблик и вы — в эпицентре этого удовольствия.

В райское мини-путешествие можно отправиться семьёй — на озере нет волн, будет комфортно детям любого возраста. А можно устроить романтическое свидание на двоих или фотосессию на фоне дивной природы.
Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы заберём вас из отеля и отвезём в природный заповедник в горах Тавр — к самому большому водоёму в Турции. Его подпитывают более 20 подземных источников. Даже в самый знойный день здесь всегда свежо и приятно. Вы отправитесь на кораблике в мини-круиз. Откуда черпать удовольствие — выбирайте сами. Можно искупаться в бодрящей воде, позагорать под ласковым солнцем, порыбачить, сфотографироваться на природном сочном фоне или просто созерцать красоту вокруг.

Примерный тайминг маршрута

08:10 — выезд из центра Аланьи
10:00 — прибытие к Зелёному каньону
10:30 — водная прогулка по Большому каньону, купание у пирса (30 мин)
12:30 — обед на берегу в горном ресторане (на выбор речная форель на глиняной сковородке или шашлык из курицы, салаты, безалкогольные напитки)
13:30 — водная прогулка по Нижнему каньону, рыбалка или плавание (30 мин)
15:00 — выезд в Аланью до отелей

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоговорящего сопровождающего, водная прогулка по каньону, спасательные жилеты, обед, безалкогольные напитки, снаряжение для рыбалки
  • В поездке по каньону группу будет сопровождать профессиональный фотограф. Снимки можно получить за дополнительную плату.
  • Забираем только из отелей во всех районах Аланьи, Сиде, Манавгата
  • Убедительно просим выходить к ресепшн отеля за 5 минут до оговорённого времени отправления. Обращаем ваше внимание, что ожидание опоздавших не предусмотрено в графике автобусов.
  • Сообщите нам, пожалуйста, название вашего отеля и номер комнаты, чтобы мы могли забрать вас на экскурсию
  • Режим работы наших операторов — с 8:00 до 21:00. Убедительно просим связываться с нами в рамках этого времени. Спасибо за понимание!

ежедневно в 08:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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О
12 окт 2023
Очень долго собирали людей, одну группу ждали у отеля минут 20. Гид говорил мало и только на английском, можно сказать, что экскурсии не было. Автобус был комфортабельный, а вот на кораблике не понравилось, было очень много людей, несколько автобусных групп соединили, всех национальностей, места было мало, немцы бесконечно курили везде, не смотря на окружающих. Предложила гиду как-то на них повлиять, но безрезультатно. Поэтому прогулка была без свежего воздуха. Корабль нормальный, были включены напитки, кофе, газировка, вода. Сперва плыли на корабле по большому каньону, больше часа, была остановка для купания и рыбалки минут на 30, некомфортная, переодеваться пришлось в туалете на корабле. Вода довольно холодная. Рыбу никто не поймал. Потом приплыли в кафе на обед. Был шведский стол, еды было много и она была вкусная, также были включены напитки. Потом снова сели на корабль чтобы посмотреть малый каньон, это заняло всего минут 10-15, и снова была недолгая остановка для купания, на этот раз с удобного причала, где можно было позагорать и переодеться. В 15 часов мы были уже в автобусе и поехали в обратный путь. И опять долгая дорога с развозкой всех по отелям. Моему спутнику поездка понравилась, а мне нет, т. к. было очень много людей вокруг и отдохнуть и насладиться красотой и тишиной не получилось. Видели там много корабликов меньшего размера, не переполненных людьми, возможно, что там было комфортнее. Поездку не порекомендую

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