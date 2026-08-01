6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Водная прогулка по живописному каньону
- 🏞 Великолепные виды и природа
- 🍽 Вкусный обед в горном ресторане
- 🎣 Возможность порыбачить
- 📸 Профессиональные фотографии на память
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Зелёный каньон
- Большой каньон
- Нижний каньон
Описание экскурсии
Мы заберём вас из отеля и отвезём в природный заповедник в горах Тавр — к самому большому водоёму в Турции. Его подпитывают более 20 подземных источников. Даже в самый знойный день здесь всегда свежо и приятно. Вы отправитесь на кораблике вместимостью до 150 пассажиров в мини-круиз. Можно искупаться в бодрящей воде, позагорать под ласковым солнцем, порыбачить, сфотографироваться на природном сочном фоне или просто созерцать красоту вокруг.
Примерный тайминг маршрута
08:10 — сбор группы, выезд из центра Аланьи
10:00 — прибытие к Зелёному каньону
10:30 — водная прогулка по Большому каньону, купание у пирса (30 мин)
12:30 — обед на берегу в горном ресторане (на выбор речная форель на глиняной сковородке или шашлык из курицы, салаты, безалкогольные напитки)
13:30 — водная прогулка по Нижнему каньону, рыбалка или плавание (30 мин)
15:00 — выезд в Аланью до отелей
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги англоговорящего сопровождающего в дороге, водная прогулка по каньону, спасательные жилеты, обед, безалкогольные напитки во время прогулки на корабле, снаряжение для рыбалки
- Напитки во время обеда за дополнительную плату
- Обратите внимание: трансфер до каньона и водная прогулка не предполагают экскурсии от гида, это видовая поездка
- В поездке по каньону группу будет сопровождать фотограф. Снимки можно получить за дополнительную плату
- К каньону группа едет на микроавтобусе, а далее пересаживается на кораблик вместимости до 150 пассажиров
- Возможен трансфер из Анталии и Белека с доплатой €10 за чел.
Сбор группы по отелям
- Забираем только из отелей во всех районах Аланьи, Сиде, Манавгата
- Убедительно просим выходить к ресепшн отеля за 5 минут до оговорённого времени отправления. Обращаем ваше внимание, что ожидание опоздавших не предусмотрено в графике автобусов.
- Сообщите нам, пожалуйста, название вашего отеля и номер комнаты, чтобы мы могли забрать вас на экскурсию
- Режим работы наших операторов — с 8:00 до 21:00. Убедительно просим связываться с нами в рамках этого времени. Спасибо за понимание!
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
|Дети до 8 лет
|€15
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Данная экскурсия очень понравилась. Настолько красивая природа, что словами не передать.
Экскурсия была без гида. Но в данном случае он и не нужен здесь. Это смотровая экскурсия, мы
-забрали из отеля вовремя -из моего отеля ехали до каньона часа два, по пути забирая остальных участников - как я поняла, кораблик отправляется, когда туда загрузятся 2-3 автобуса, пришлось
Накануне связался русский менеджер, в оговоренное время на комфортном автобусике забрали из отеля, привезли