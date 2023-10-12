33 удовольствия и немного больше: искупаться, позагорать, порыбачить и отобедать в ресторане
В райское мини-путешествие можно отправиться семьёй — на озере нет волн, будет комфортно детям любого возраста. А можно устроить романтическое свидание на двоих или фотосессию на фоне дивной природы.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Мы заберём вас из отеля и отвезём в природный заповедник в горах Тавр — к самому большому водоёму в Турции. Его подпитывают более 20 подземных источников. Даже в самый знойный день здесь всегда свежо и приятно. Вы отправитесь на кораблике в мини-круиз. Откуда черпать удовольствие — выбирайте сами. Можно искупаться в бодрящей воде, позагорать под ласковым солнцем, порыбачить, сфотографироваться на природном сочном фоне или просто созерцать красоту вокруг.
Примерный тайминг маршрута
08:10 — выезд из центра Аланьи
10:00 — прибытие к Зелёному каньону
10:30 — водная прогулка по Большому каньону, купание у пирса (30 мин)
12:30 — обед на берегу в горном ресторане (на выбор речная форель на глиняной сковородке или шашлык из курицы, салаты, безалкогольные напитки)
13:30 — водная прогулка по Нижнему каньону, рыбалка или плавание (30 мин)
15:00 — выезд в Аланью до отелей
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоговорящего сопровождающего, водная прогулка по каньону, спасательные жилеты, обед, безалкогольные напитки, снаряжение для рыбалки
- В поездке по каньону группу будет сопровождать профессиональный фотограф. Снимки можно получить за дополнительную плату.
- Забираем только из отелей во всех районах Аланьи, Сиде, Манавгата
- Убедительно просим выходить к ресепшн отеля за 5 минут до оговорённого времени отправления. Обращаем ваше внимание, что ожидание опоздавших не предусмотрено в графике автобусов.
- Сообщите нам, пожалуйста, название вашего отеля и номер комнаты, чтобы мы могли забрать вас на экскурсию
- Режим работы наших операторов — с 8:00 до 21:00. Убедительно просим связываться с нами в рамках этого времени. Спасибо за понимание!
ежедневно в 08:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:30Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.