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немножко подождать - для всех было достаточно места, можно было спокойно перемещаться между нижней и верхней палубе, очередей в туалеты и на бар практически не было - на баре бесплатно наливали кофе, чай, воду, газировки. Чипсы 3-5 евро - во время экскурсии от гида были краткие пояснения, где плывем, что видим, какая остановка сейчас будет - ехать в каньон по серпантину мне было очень страшно. Во время экскурсии немного пообщались с гидом (очень приятная девушка), она сказала, что тут вообще очень нестрашный серпантин, хорошая широкая дорога и бояться нечего. Дорога обратно прошла легко, даже пожалела, что села на ту сторону автобуса, с которой особо ничего не видно - думаю, про виды ничего комментировать не надо)

- имейте в виду, что температура в водохранилище на несколько градусов ниже, чем в море. У нас было порядка 22 градусов. Минут 10 поплавать было довольно комфортно. Раздевалки были только на 1 из 2 платформ (возможно, платформ на каньоне больше, имейте в виду, что раздевалки могут быть не везде и придется переодеваться в туалете.

- пояснения во время поездки были на русском, английском, турецком - нужно запоминать номер автобуса, на котором вы приехали, потому что на стоянке будет несколько автобусов и вам нужно будет найти свой. Если не знаете номер, нужно будет узнать водителя и найти себя в его списках.

- имейте в виду, что в ресторан на берегу нужно будет подняться примерно по 120 ступенькам - на обед был небольшой шведский стол: курица, рыба и еще какое-то зажаренное мясо. В еде много турецких специй, выбирайте аккуратно)

- интернет в каньоне у меня ловил не везде - водитель в автобусе сначала не дал сдачи, не было мелочи, но когда вернулась в автобус, назвав отель, отдал пять евро сам, без напоминаний. Но лучше конечно иметь деньги без сдачи - гид сказала, что я купила экскурсию по адекватной цене - в горах было пасмурно, даже прошел небольшой дождик, местами было очень прохладно, ехали закутавшись в полотенца. (В Алании было 26 градусов). Местами было очень тепло



Вот, наверное, все основные моменты. В отель вернулась довольная