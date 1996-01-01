  1. Турция
  2. Аланья
  3. Экскурсии

Комбо семейный: Зеленый каньон, водные развлечения и зоопарк

Turkish H.
Turkish H. – Гид из Аланьи
Это интересное мини путешествие идеально подойдет семьям с детьми.

Экскурсия ⛳ 3 в 1 включает в себя посещение Зеленого каньона с развлечениями: катание на каноэ, катамаранах, водной горке или рыбалка 🐟.

Релакс прогулка 👣 на кораблике по каньону с остановкой для купания и посещение зоопарка.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🍀На природе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7.5 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $30 за человека

    Заказать экскурсию
Комбо семейный: Зеленый каньон, водные развлечения и зоопарк
Комбо семейный: Зеленый каньон, водные развлечения и зоопарк

Что вы увидите

  • Грин каньон
  • Прогулка на кораблике по каньону
  • Дамба
  • Мини зоопарк
Что вас ожидает:Ваше приключение начинается прямо из вашего отеля, мы забираем вас на открытом красочном сафари-автобусе, везём сквозь лимонно-апельсиновые плантации в город 🏙️ Манавгат, где находится Грин каньон.

Дорога к каньону всегда проходит очень весело 🥳, с освежающими брызгами под зажигательные летние хиты. Будем любоваться местными красотами и сделаем интересные остановки:

  • в апельсиновой роще;
  • на старинной Дамбе, расскажем вам её историю;
  • посмотрим, как готовятся национальные лепешки Гёзлиме, по старинному рецепту;
  • сделаем фото-остановку на панорамной площадке с видом на Грин каньон.
  • Посетим мини зоопарк с горными ⛰️ козами, обезьянками и верблюдами. Остановимся на вкусный обед с атмосферными видами. После обеда нас ждут водные приключения на ваш выбор — катание на каноэ, катамаранах, водной горке, рыбалка 🐟, купание в горной реке или можно просто позагорать.
Далее едем кататься на кораблике по изумрудному живописному каньону, виды здесь захватывающие!

Организационные детали:

  • Надевайте удобную обувь и возьмите с собой запасной комплект одежды.
  • Не забудьте сообщить организаторам название вашего отеля и номер комнаты, без этого они не смогут забрать вас на экскурсию!
Что входит
  • Трансфер
  • Страховка
  • Прогулка на кораблике по каньону (1 час)
  • Водные развлечения: каноэ, катамаран, водная горка, рыбалка (снаряжение прилагается)
  • Обед.
Что не входит
  • Вход в мини зоопарк 2$ — взрослый, 1$ — ребенок, по желанию
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Комбо семейный: Зеленый каньон, водные развлечения и зоопарк
Комбо семейный: Зеленый каньон, водные развлечения и зоопарк
Комбо семейный: Зеленый каньон, водные развлечения и зоопарк
Комбо семейный: Зеленый каньон, водные развлечения и зоопарк
Комбо семейный: Зеленый каньон, водные развлечения и зоопарк
Комбо семейный: Зеленый каньон, водные развлечения и зоопарк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Turkish H.
Turkish H.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Turkish H. проводит ещё 6 экскурсий

2 в 1 — Памуккале и турецкие Мальдивы
$55
10 часов
2 в 1 — Памуккале и турецкие Мальдивы
12 отзывов
Космическая Каппадокия — поездка на 2 дня
$70
48 часов
Космическая Каппадокия — поездка на 2 дня
11 отзывов
Завораживающий Памуккале
$37
19.5 часов
Завораживающий Памуккале
10 отзывов
Расслабленная поездка в Зеленый каньон - подзарядитесь энергией природы
$42
8.5 часов
Расслабленная поездка в Зеленый каньон - подзарядитесь энергией природы
9 отзывов
Волшебство ночной Алании
$24
6.5 часов
Волшебство ночной Алании
6 отзывов
Вечерняя прогулка на яхте Big Kral
$30
4.5 часов
Вечерняя прогулка на яхте Big Kral
6 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Аланье

На пиратской яхте вдоль берегов Аланьи
16
7 часов
На пиратской яхте вдоль берегов Аланьи
24 отзыва
Приятная морская прогулка, купание в открытом море и пенная вечеринка
Аланья с античных времен до наших дней
69
3.5 часа
Аланья с античных времен до наших дней
20 отзывов
Больше чем просто курорт: история и виды «турецкой Ривьеры» на обзорной экскурсии по городу
Остров Сулуада — «турецкие Мальдивы»
$35
9.5 часов
Остров Сулуада — «турецкие Мальдивы»
17 отзывов
Рафтинг в каньоне Кепрюлю
$20
9 часов
Рафтинг в каньоне Кепрюлю
17 отзывов
Аквапарк «Water Planet»: водные аттракционы для всей семьи
$30
8 часов
Аквапарк «Water Planet»: водные аттракционы для всей семьи
12 отзывов
Джип-сафари из Аланьи
$25
8 часов
Джип-сафари из Аланьи
10 отзывов