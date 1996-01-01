Что вас ожидает:Ваше приключение начинается прямо из вашего отеля, мы забираем вас на открытом красочном сафари-автобусе, везём сквозь лимонно-апельсиновые плантации в город 🏙️ Манавгат, где находится Грин каньон.
Дорога к каньону всегда проходит очень весело 🥳, с освежающими брызгами под зажигательные летние хиты. Будем любоваться местными красотами и сделаем интересные остановки:
в апельсиновой роще;
на старинной Дамбе, расскажем вам её историю;
посмотрим, как готовятся национальные лепешки Гёзлиме, по старинному рецепту;
сделаем фото-остановку на панорамной площадке с видом на Грин каньон.
Посетим мини зоопарк с горными ⛰️ козами, обезьянками и верблюдами. Остановимся на вкусный обед с атмосферными видами. После обеда нас ждут водные приключения на ваш выбор — катание на каноэ, катамаранах, водной горке, рыбалка 🐟, купание в горной реке или можно просто позагорать.
Далее едем кататься на кораблике по изумрудному живописному каньону, виды здесь захватывающие!
Организационные детали:
Надевайте удобную обувь и возьмите с собой запасной комплект одежды.
Не забудьте сообщить организаторам название вашего отеля и номер комнаты, без этого они не смогут забрать вас на экскурсию!